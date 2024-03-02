https://sputniknews.com.tr/20240302/ysk-kesin-aday-listelerini-yarin-aciklayacak-1081289301.html
YSK kesin aday listelerini yarın açıklayacak
YSK kesin aday listelerini yarın açıklayacak
Sputnik Türkiye
31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılabilecek siyasi parti ve bağımsız adaylara ilişkin kesin listeler, 3 Mart Pazar günü... 02.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-02T10:21+0300
2024-03-02T10:21+0300
2024-03-02T10:21+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
türkiye
2024 yerel seçimleri
yüksek seçim kurulu
yüksek seçim kurulu (ysk)
oy pusulası
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Takvim kapsamında, adaylığı için başvuru yapılan siyasi parti ve bağımsız adaylara ilişkin kesin listeler, 3 Mart Pazar günü il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek. İlçe belediye başkanlarının listelerini ilçe seçim kurulları; büyükşehir belediye başkanlığı listelerini ise il seçim kurulları açıklayacak.Listelerin ilanının ardından il seçim kurullarınca birleşik oy pusulalarının basımına başlanması bekleniyor.Söz konusu takvim doğrultusunda, bugüne kadar seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi parti sayısı 36 olarak belirlenmiş fakat daha sonra Yenilik Partisi ile Genç Parti'nin seçimlere katılmayacağını YSK'ye bildirmesinin ardından bu sayı 34'e düşmüştü.Siyasi partiler ve bağımsız adaylar da 20 Şubat'ta il ve ilçe seçim kurullarına adaylık listelerini teslim etmişti.Seçime katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri de 27 Ocak'ta YSK Başkanlığında yapılan kura çekimi ile belirlenmiş ve buna ek olarak seçmen bilgi kağıtları da 29 Şubat'ta dağıtılmaya başlanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240216/ysk-secim-takvimi-31-mart-2024-yerel-secimlerindeki-tum-onemli-tarih-ve-detaylar-1080803424.html
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türkiye, 2024 yerel seçimleri, yüksek seçim kurulu, yüksek seçim kurulu (ysk), oy pusulası
türkiye, 2024 yerel seçimleri, yüksek seçim kurulu, yüksek seçim kurulu (ysk), oy pusulası
YSK kesin aday listelerini yarın açıklayacak
31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılabilecek siyasi parti ve bağımsız adaylara ilişkin kesin listeler, 3 Mart Pazar günü il ve ilçe seçim kurullarınca duyurulacak.
Takvim kapsamında, adaylığı için başvuru yapılan siyasi parti ve bağımsız adaylara ilişkin kesin listeler, 3 Mart Pazar günü il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek.
İlçe belediye başkanlarının listelerini ilçe seçim kurulları; büyükşehir belediye başkanlığı listelerini ise il seçim kurulları açıklayacak.
Listelerin ilanının ardından il seçim kurullarınca birleşik oy pusulalarının basımına başlanması bekleniyor.
Söz konusu takvim doğrultusunda, bugüne kadar seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi parti sayısı 36 olarak belirlenmiş fakat daha sonra Yenilik Partisi ile Genç Parti'nin seçimlere katılmayacağını YSK'ye bildirmesinin ardından bu sayı 34'e düşmüştü.
Siyasi partiler ve bağımsız adaylar da 20 Şubat'ta il ve ilçe seçim kurullarına adaylık listelerini teslim etmişti.
Seçime katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri de 27 Ocak'ta YSK Başkanlığında yapılan kura çekimi ile belirlenmiş ve buna ek olarak seçmen bilgi kağıtları da 29 Şubat'ta dağıtılmaya başlanmıştı.