https://sputniknews.com.tr/20240216/ysk-secim-takvimi-31-mart-2024-yerel-secimlerindeki-tum-onemli-tarih-ve-detaylar-1080803424.html

YSK seçim takvimi: 31 Mart 2024 yerel seçimlerindeki tüm önemli tarih ve detaylar

YSK seçim takvimi: 31 Mart 2024 yerel seçimlerindeki tüm önemli tarih ve detaylar

Sputnik Türkiye

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için seçim süreci başladı. Seçimin başlangıcından oy verme gününe kadar olan süreçteki iş ve... 16.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-16T18:03+0300

2024-02-16T18:03+0300

2024-02-16T18:03+0300

yüksek seçim kurulu

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31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin seçim takvimi Resmi Gazete’de yayımlandı. Seçim takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.Oy pusulasında kaç parti yer alacak?YSK'nin seçim takvimi kapsamında, 27 Ocak'ta çekilen kura ile seçime 35 siyasi partinin katılacağı belirlendi.Oy pusulasında partilerin sıralaması nasıl olacak?Çekilen kuraya göre, partiler oy pusulasında şöyle sıralandı:1-AK Parti, 2- İYİ Parti, 3- Sol Parti, 4- Büyük Birlik Partisi, 5- Memleket Partisi, 6- Anavatan Partisi, 7- Demokratik Sol Parti, 8- Yeniden Refah Partisi, 9- Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), 10- Türkiye Komünist Partisi, 11- Anadolu Birliği Partisi, 12- Zafer Partisi, 13- Halkın Kurtuluş Partisi, 14- Türkiye Komünist Hareketi, 15- Bağımsız Türkiye Partisi, 16- Gelecek Partisi, 17- Yeni Türkiye Partisi, 18- CHP, 19- Emek Partisi, 20- HÜDAPAR, 21- Hak ve Özgürlükler Partisi, 22- Ocak Partisi, 23- Adalet Birlik Partisi, 24- Demokrat Parti, 25- Güç Birliği Partisi, 26- Millet Partisi, 27- Milli Yol Partisi, 28- Adalet Partisi, 29- Genç Parti, 30- Aydınlık Demokrasi Partisi, 31- MHP, 32- Türkiye İşçi Partisi, 33- Demokrasi ve Atılım Partisi, 34- Saadet Partisi ve 35- Vatan Partisi.Oy pusulaları ne renk olacak?Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası 'beyaz', il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula 'turuncu', belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası 'mavi', belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise 'sarı' renk olacak şekilde belirlendi.Vatandaşlar seçmen kayıtlarını nasıl sorgulayabilirler?Vatandaşlar, askıya çıkan seçmen listelerini muhtarlıklardan veya YSK’nın internet adresinden kontrol edebilir. Seçmenler YSK'nin resmi internet sitesi olan www.ysk.gov.tr adresinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasını da yapabilirler. Engelli ve hasta seçmenler seyyar sandıklarda oy kullanabilecek mi?Hastalığı ya da engeli nedeniyle yatağa bağımlı olanlar seyyar sandıklarda oy kullanabilecek. Bir yakını aracılığıyla YSK’nın adresinden ‘Seyyar Sandık Talep Formu’ alan vatandaşlar, ‘Engeli ya da hastalığı nedeniyle yatağa bağımlı olduğu’ ibaresinin yer aldığı raporu; İl ve İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na ya da ilgili kuruma gönderilmek üzere muhtarlığa teslim ederek başvuru yapabilirler.Görme veya ortopedik engeli yüzde 40 ve üzerinde olanlar 'Engelli Beyan Formu' nu, yerleşim yerinin bağlı olduğu İlçe Seçim Kuruluna veya ilgili kuruma gönderilmek üzere muhtarlığa bizzat veya bir yakını ile başvuru yapabilirler. Seçmen kütüğüne engelli olarak kayıtlı seçmenler, oylarını, aileleri ile birlikte sandık alanlarının giriş katlarında kullanabilirler.Partiler aday listelerini hangi tarihe kadar teslim edecek?Siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini, büyükşehirlerde ise siyasi parti il başkanlıkları, büyükşehir belediye başkan aday listelerini 20 Şubat Salı günü en geç saat 17.00’ye kadar teslim edecek.Bağımsız aday olacaklar hangi tarihe kadar başvuru yapabilecek?Bağımsız aday olacaklar da adaylık için 20 Şubat Salı günü en geç saat 17.00'ye kadar başvuru yapabilecek.Seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı ne zaman başlayacak?Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına 29 Şubat Perşembe günü başlanacak.Kesin aday listeleri ne zaman ilan edilecek?Kesin aday listeleri -bağımsız adaylar dahil- 3 Mart 2024 Pazar günü il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek.İl seçim kurullarınca birleşik oy pusulalarının basımına ve basımı tamamlandıkça bir plan dahilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına başlanacak.Siyasi partilerin aday listesindeki eksiklikleri ne zamana kadar tamamlayabilecek?Siyasi partilerin aday listesindeki eksiklikleri 22 Şubat Perşembe gününe kadar tamamlayabilecekler.Seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar ne zaman belirlenecek?Seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenme süreci 11 Şubat 2024 Pazar günü tamamlanacak. İlçe seçim kurullarınca sandık ataması kontrol raporu alınarak kontroller yapılacak.Cezaevindeki seçmenler oy kullanabilecek mi? Taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler oy kullanamayacaklar fakat ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlüler için bu seçimde de cezaevlerinde sandık kurulacak. Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri kesinleştirilerek çoğaltılmasına ise 28 Mart Çarşamba başlanılacak.Seçim propagandası ve yasaklar ne zaman başlayacak?Seçim propagandası ve yasaklar 21 Mart 2024 Perşembe günü başlayacak.Seçimde görev alacak görevlilerle ilgili eğitim çalışmaları ne zaman tamamlanacak?Seçimde görev alacak görevlilerle ilgili eğitim çalışmaları 29 Mart Cuma günü tamamlanacak.Seçim propagandası ne zaman sona erecek?Seçim propagandası 30 Mart 2024 Cumartesi saat 18.00'da sona erecek.Seçmen bilgi kağıtlarının dağıtılması ne zaman tamamlanacak?Seçmen bilgi kâğıtlarının seçmenlere dağıtımı 24 Mart 2024 Pazar günü tamamlanacak.Seçim yasakları ne zaman sona erecek?Seçim yasakları 31 Mart 2024 Pazar günü saat 23.59'da sona erecek.Yerel seçim hangi güne denk geliyor?31 Mart Yerel Seçimleri Pazar gününe denk gelmektedir.Seçmenler hangi saatlerde oy kullanabilecek?YSK, seçimin mart ayında olması nedeniyle mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak, doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat erkene aldı. Bu nedenle Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak.Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.Oy sayma işlemleri nasıl yapılacak?Büyükşehirlerde sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık; diğer illerde ise sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.Oylar saat kaçta sayılmaya başlayacak? Oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu illerde saat 16.00'dan önce, diğer illerde ise saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak. Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitiş saatinden önce sandıklar kesinlikle açılmayacak.

https://sputniknews.com.tr/20240215/2024-yerel-secimleri-partilerin-istanbulda-ibb-baskan-adaylari-kim-1080719411.html

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