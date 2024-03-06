https://sputniknews.com.tr/20240306/yerlikaya-duyurdu-59-magara-siginak-ve-patlayici-deposu-imha-edildi-fuzeler-ele-gecirildi-1081424478.html
Yerlikaya duyurdu: 59 mağara, sığınak ve patlayıcı deposu imha edildi, füzeler ele geçirildi
Yerlikaya duyurdu: 59 mağara, sığınak ve patlayıcı deposu imha edildi, füzeler ele geçirildi
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'BOZDOĞAN-8' operasyonlarında 9 ilde 58 mağara, sığınak ve patlayıcı deposunun imha edildiğini söyledi. 06.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-06T08:26+0300
2024-03-06T08:26+0300
2024-03-06T08:39+0300
türkiye
ali yerlikaya
operasyon
terör
terör örgütü
terör eylemi
mağara
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan süren operasyonlara ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20240306/meteoroloji-bugunu-isaret-ederek-bolge-bolge-uyardi-kuvvetli-sekilde-geliyor-1081422569.html
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ali yerlikaya, operasyon, terör, terör örgütü, terör eylemi, mağara
ali yerlikaya, operasyon, terör, terör örgütü, terör eylemi, mağara
Yerlikaya duyurdu: 59 mağara, sığınak ve patlayıcı deposu imha edildi, füzeler ele geçirildi
08:26 06.03.2024 (güncellendi: 08:39 06.03.2024)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'BOZDOĞAN-8' operasyonlarında 9 ilde 58 mağara, sığınak ve patlayıcı deposunun imha edildiğini söyledi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan süren operasyonlara ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle: