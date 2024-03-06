Yerlikaya duyurdu: 59 mağara, sığınak ve patlayıcı deposu imha edildi, füzeler ele geçirildi

Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-8” operasyonlarında 9️⃣ ilde 5️⃣9️⃣ mağara, sığınak ve… pic.twitter.com/TpT2w3godF