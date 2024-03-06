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https://sputniknews.com.tr/20240306/trafik-kazasi-sonrasi-misira-kacan-eylem-tok-ve-oglu-hakkinda-yakalama-karari-cikarildi-1081434452.html
Trafik kazası sonrası Mısır’a kaçan Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Trafik kazası sonrası Mısır’a kaçan Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Sputnik Türkiye
Trafik kazası sonrası Mısır’a kaçan Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 06.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-06T12:10+0300
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Eyüpsultan'da emniyet şeridinde arızalanan ATV motorunu kontrol eden gruba çarpan ve 1 kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki ekliyetsiz sürücü T.C ve annesi ünlü yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarıldı.Polisin çalışması sonucu, anne yazar Eylem Tok’un yaşı tutmadığı için ehliyeti olmayan oğlu T.C’yi de alarak gece 02.00’de havalimanına gittiği, oradan Mısır’a kaçtıkları belirlenmişti.Ne olmuştu?Kaza, 1 Mart Cuma günü saat 23.30 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi’ndeki Davutpaşa Caddesi’nde meydana geldi. 3 ATV aracıyla ile geziye çıkan Oğuz Murat Acı, Tahsin Arslan, Süleyman Arslan, Hasan Topal ve İbrahim Gümüş, motorlardan birinin arızalanması üzerine emniyet şeridinde durdu.Evli ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Acı, bir ATV motorunun ışıklarını yakarak önlem almaya çalıştı. Diğerleri ise arızalanan motorla ilgilendi. O sırada aynı yönde seyir halinde olan 17 yaşındaki T.C’nin yönetimindeki cip, emniyet şeridinde bekleyenlere çarparak sulama kanalına düştü.Kazada Oğuz Murat Acı olay yerinde yaşamını yitirirken, Tahsin Arslan, Süleyman Arslan, Hasan Topal, İbrahim Gümüş yaralandı.
https://sputniknews.com.tr/20240306/eylem-tok-kimdir-eylem-tok-kac-yasinda-ve-nereli-eylem-tok-esi-kimdir-eylem-tok-hayati--kariyeri-1081429029.html
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Trafik kazası sonrası Mısır’a kaçan Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı

12:10 06.03.2024 (güncellendi: 12:54 06.03.2024)
© İHA / DOĞAN CAN CESUR - SADIK KAHRAMANEylem Tok
Eylem Tok - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2024
© İHA / DOĞAN CAN CESUR - SADIK KAHRAMAN
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Trafik kazası sonrası Mısır’a kaçan Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Eyüpsultan'da emniyet şeridinde arızalanan ATV motorunu kontrol eden gruba çarpan ve 1 kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki ekliyetsiz sürücü T.C ve annesi ünlü yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Polisin çalışması sonucu, anne yazar Eylem Tok’un yaşı tutmadığı için ehliyeti olmayan oğlu T.C’yi de alarak gece 02.00’de havalimanına gittiği, oradan Mısır’a kaçtıkları belirlenmişti.

Ne olmuştu?

Kaza, 1 Mart Cuma günü saat 23.30 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi’ndeki Davutpaşa Caddesi’nde meydana geldi. 3 ATV aracıyla ile geziye çıkan Oğuz Murat Acı, Tahsin Arslan, Süleyman Arslan, Hasan Topal ve İbrahim Gümüş, motorlardan birinin arızalanması üzerine emniyet şeridinde durdu.
Evli ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Acı, bir ATV motorunun ışıklarını yakarak önlem almaya çalıştı. Diğerleri ise arızalanan motorla ilgilendi. O sırada aynı yönde seyir halinde olan 17 yaşındaki T.C’nin yönetimindeki cip, emniyet şeridinde bekleyenlere çarparak sulama kanalına düştü.
Kazada Oğuz Murat Acı olay yerinde yaşamını yitirirken, Tahsin Arslan, Süleyman Arslan, Hasan Topal, İbrahim Gümüş yaralandı.
Eylem Tok - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2024
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