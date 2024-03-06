https://sputniknews.com.tr/20240306/trafik-kazasi-sonrasi-misira-kacan-eylem-tok-ve-oglu-hakkinda-yakalama-karari-cikarildi-1081434452.html
Trafik kazası sonrası Mısır’a kaçan Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Trafik kazası sonrası Mısır’a kaçan Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Sputnik Türkiye
Trafik kazası sonrası Mısır’a kaçan Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 06.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-06T12:10+0300
2024-03-06T12:10+0300
2024-03-06T12:54+0300
türkiye
yakalama
yakalama kararı
yakalama emri
mısır
kaza
ölüm
son dakika
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/06/1081430013_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_303e739e99227607b1fcb63956f67617.jpg
Eyüpsultan'da emniyet şeridinde arızalanan ATV motorunu kontrol eden gruba çarpan ve 1 kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki ekliyetsiz sürücü T.C ve annesi ünlü yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarıldı.Polisin çalışması sonucu, anne yazar Eylem Tok’un yaşı tutmadığı için ehliyeti olmayan oğlu T.C’yi de alarak gece 02.00’de havalimanına gittiği, oradan Mısır’a kaçtıkları belirlenmişti.Ne olmuştu?Kaza, 1 Mart Cuma günü saat 23.30 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi’ndeki Davutpaşa Caddesi’nde meydana geldi. 3 ATV aracıyla ile geziye çıkan Oğuz Murat Acı, Tahsin Arslan, Süleyman Arslan, Hasan Topal ve İbrahim Gümüş, motorlardan birinin arızalanması üzerine emniyet şeridinde durdu.Evli ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Acı, bir ATV motorunun ışıklarını yakarak önlem almaya çalıştı. Diğerleri ise arızalanan motorla ilgilendi. O sırada aynı yönde seyir halinde olan 17 yaşındaki T.C’nin yönetimindeki cip, emniyet şeridinde bekleyenlere çarparak sulama kanalına düştü.Kazada Oğuz Murat Acı olay yerinde yaşamını yitirirken, Tahsin Arslan, Süleyman Arslan, Hasan Topal, İbrahim Gümüş yaralandı.
https://sputniknews.com.tr/20240306/eylem-tok-kimdir-eylem-tok-kac-yasinda-ve-nereli-eylem-tok-esi-kimdir-eylem-tok-hayati--kariyeri-1081429029.html
türkiye
mısır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/06/1081430013_269:0:1533:948_1920x0_80_0_0_0164c275adb94c6b3fc4b5e56c2a7dc7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
eylem tok kimdir, eylem tok kaç yaşında, eylem tok nereli, eylem tok eşi kimdir, eylem tok hayatı, eylem tok kariyeri, bülent cihantimur kimdir, eylem tok oğlu, eylem tok eşi, eylem tok instagram, bülent cihantimur oğlu, bülent cihantimur eski eşi, bülent cihantimur nereli, bülent cihantimur un, bülent cihantimur tlc, bülent cihantimur twitter, eylem tok son dakika, eylem tok son durum, eylem tok yakalama kararı
eylem tok kimdir, eylem tok kaç yaşında, eylem tok nereli, eylem tok eşi kimdir, eylem tok hayatı, eylem tok kariyeri, bülent cihantimur kimdir, eylem tok oğlu, eylem tok eşi, eylem tok instagram, bülent cihantimur oğlu, bülent cihantimur eski eşi, bülent cihantimur nereli, bülent cihantimur un, bülent cihantimur tlc, bülent cihantimur twitter, eylem tok son dakika, eylem tok son durum, eylem tok yakalama kararı
Trafik kazası sonrası Mısır’a kaçan Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı
12:10 06.03.2024 (güncellendi: 12:54 06.03.2024)
Trafik kazası sonrası Mısır’a kaçan Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Eyüpsultan'da emniyet şeridinde arızalanan ATV motorunu kontrol eden gruba çarpan ve 1 kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki ekliyetsiz sürücü T.C ve annesi ünlü yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Polisin çalışması sonucu, anne yazar Eylem Tok’un yaşı tutmadığı için ehliyeti olmayan oğlu T.C’yi de alarak gece 02.00’de havalimanına gittiği, oradan Mısır’a kaçtıkları belirlenmişti.
Kaza, 1 Mart Cuma günü saat 23.30 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi’ndeki Davutpaşa Caddesi’nde meydana geldi. 3 ATV aracıyla ile geziye çıkan Oğuz Murat Acı, Tahsin Arslan, Süleyman Arslan, Hasan Topal ve İbrahim Gümüş, motorlardan birinin arızalanması üzerine emniyet şeridinde durdu.
Evli ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Acı, bir ATV motorunun ışıklarını yakarak önlem almaya çalıştı. Diğerleri ise arızalanan motorla ilgilendi. O sırada aynı yönde seyir halinde olan 17 yaşındaki T.C’nin yönetimindeki cip, emniyet şeridinde bekleyenlere çarparak sulama kanalına düştü.
Kazada Oğuz Murat Acı olay yerinde yaşamını yitirirken, Tahsin Arslan, Süleyman Arslan, Hasan Topal, İbrahim Gümüş yaralandı.