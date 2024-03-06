https://sputniknews.com.tr/20240306/super-ligde-bir-teknik-direktor-ayriligi-daha-1081443595.html

Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha

Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile yolların ayrıldığını açıkladı. 06.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-06T15:55+0300

2024-03-06T15:55+0300

2024-03-06T16:31+0300

spor

teknik direktör

gaziantepspor

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Süper Lig'de Gaziantep FK Marius Sumudica ile yollar ayrıldı.Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulumuz, Teknik Direktör Marius Sumudica ile gündeme ilişkin konuları konuşmak üzere bir araya gelmiştir. Karşılıklı fikir alışverişi sonucu, Marius Sumudica kulübümüze ve şehrimize olan sevgi ve saygısından ötürü kan değişikliğinin takım için daha doğru olduğu düşüncesini sunmuş, bu doğrultuda yönetim kurulumuzla da görüş birliğine varılmıştır." ifadeleri yer aldı.

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Sputnik Türkiye

teknik direktör, gaziantepspor