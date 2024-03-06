https://sputniknews.com.tr/20240306/super-ligde-bir-teknik-direktor-ayriligi-daha-1081443595.html
Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha
Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile yolların ayrıldığını açıkladı. 06.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-06T15:55+0300
2024-03-06T15:55+0300
2024-03-06T16:31+0300
spor
teknik direktör
gaziantepspor
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/01/19/1043654397_0:0:1459:821_1920x0_80_0_0_d7edeaaf02a5e76209e908bc306652cb.jpg
Süper Lig'de Gaziantep FK Marius Sumudica ile yollar ayrıldı.Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulumuz, Teknik Direktör Marius Sumudica ile gündeme ilişkin konuları konuşmak üzere bir araya gelmiştir. Karşılıklı fikir alışverişi sonucu, Marius Sumudica kulübümüze ve şehrimize olan sevgi ve saygısından ötürü kan değişikliğinin takım için daha doğru olduğu düşüncesini sunmuş, bu doğrultuda yönetim kurulumuzla da görüş birliğine varılmıştır." ifadeleri yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20240225/sivas-amator-lig-takimlarindan-imranlispora-transfer-olan-yattara-cok-mutluyum-1081080149.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/01/19/1043654397_74:0:1223:862_1920x0_80_0_0_ae60045c23ebdd03058bf0abcd49c3bb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
teknik direktör, gaziantepspor
teknik direktör, gaziantepspor
Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha
15:55 06.03.2024 (güncellendi: 16:31 06.03.2024)
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Süper Lig'de Gaziantep FK Marius Sumudica ile yollar ayrıldı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulumuz, Teknik Direktör Marius Sumudica ile gündeme ilişkin konuları konuşmak üzere bir araya gelmiştir. Karşılıklı fikir alışverişi sonucu, Marius Sumudica kulübümüze ve şehrimize olan sevgi ve saygısından ötürü kan değişikliğinin takım için daha doğru olduğu düşüncesini sunmuş, bu doğrultuda yönetim kurulumuzla da görüş birliğine varılmıştır." ifadeleri yer aldı.