https://sputniknews.com.tr/20240225/sivas-amator-lig-takimlarindan-imranlispora-transfer-olan-yattara-cok-mutluyum-1081080149.html

Sivas Amatör Lig takımlarından İmranlıspor'a transfer olan Yattara: Çok mutluyum

Sivas Amatör Lig takımlarından İmranlıspor'a transfer olan Yattara: Çok mutluyum

Sputnik Türkiye

Sivas Süper Amatör Lig takımlarından İmranlıspor'a transfer olan İbrahim Yattara, “Profesyonel futbolcu ile amatör futbolcunun birlikte oynaması güzel bir şey... 25.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-25T13:46+0300

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spor

sivas

amatör lig

ibrahim yattara

futbol

gençler

imranlı

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Sivas Süper Amatör Lig takımlarından İmranlıspor'a transfer olan İbrahim Yattara için basın toplantısı düzenlendi. Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıya, Yattara’nın yanı sıra İmranlıspor Kulüp Başkanı Adnan Avcı, kulüp yöneticileri ve İmranlısporlu futbolcular katıldı.Burada konuşan kulüp başkanı Adnan Avcı, “Bugün ilk maçımıza Yattara’yı çıkaracağız. Yattara'yı takıma getirmek için verdiğimiz sözü tuttuk. Bu bir başlangıç olsun dedik. Sivas spor kamuoyu bir beklentideydi. İmranlıspor olarak bunu başardık. Yattara'nın bu saatten sonra spor anlamında sadece amatör spor kulüplerine destek olması açısından çok faydası oldu. İmranlıspor olarak şampiyonluğa oynayan bir takım ortaya çıkarttığımız için çok mutluyuz” dedi.Yattara: 'Gençlerle futbol oynamak bir hayaldi'Yıldız futbolcu Yattara ise, “Gençlerle futbol oynamak bir hayaldi. Profesyonel futbolcu ile amatör futbolcunun birlikte oynaması güzel bir şey. Bugün benimle beraber oynamaları belki onlara umut olacak, çok mutluyum. Tüm futbolcular gibi bende amatörden yetiştim. Efsane olmak istiyorum. Sırada genç futbolcular var, inşallah bu futbolcularda bir gün profesyonel olacaklar, bunu görmek istiyorum. Görünce mutlu olacağım. Bugün oynayacağımız Cumhuriyet Üniversitesi maçında forma giymek istiyorum. Takımımıza hem sahada, hem saha dışında destek olacağım. Arkadaşlarımın yanında olacağım ve inşallah maçı kazanacağız” diye konuştu.

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