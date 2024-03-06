https://sputniknews.com.tr/20240306/seksenler-dizisi-oyuncusu-trafik-kazasinda-hayatini-kaybetti-1081433034.html
Seksenler dizisi oyuncusu trafik kazasında hayatını kaybetti
Seksenler dizisi oyuncusu trafik kazasında hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Seksenler dizisinde canlandırdığı 'Zafer' karakteriyle bilinen oyuncu Efe Deprem geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti. 06.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-06T11:54+0300
2024-03-06T11:54+0300
2024-03-06T11:54+0300
yaşam
oyuncu
efe deprem
trafik kazası
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/images/sharing/article/tur/1081433034.jpg?1709715266
Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Seksenler dizisinin 'Zafer'i ünlü oyuncu Efe Deprem, dün akşam saat 19.30 sularında sahibi olduğu 41 ASH 753 plakalı motosikleti ile seyir Mecidiyeköy yönünde E-5 üzerinde seyir halindeyken kaza yaptı.Deprem, Çağlayan Metrobüs durağına 300 metre mesafede bariyerlere çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ünlü oyuncuya ilk müdahale yapıldı. Ancak Efe Deprem, ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.Deprem'in kendisi gibi oyuncu eşi Burcu Altın Deprem sosyal medya hesabından eşinin vefatını duyurdu.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
oyuncu, efe deprem, trafik kazası
oyuncu, efe deprem, trafik kazası
Seksenler dizisi oyuncusu trafik kazasında hayatını kaybetti
Ayrıntılar geliyor
Seksenler dizisinde canlandırdığı 'Zafer' karakteriyle bilinen oyuncu Efe Deprem geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti.
Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Seksenler dizisinin 'Zafer'i ünlü oyuncu Efe Deprem, dün akşam saat 19.30 sularında sahibi olduğu 41 ASH 753 plakalı motosikleti ile seyir Mecidiyeköy yönünde E-5 üzerinde seyir halindeyken kaza yaptı.
Deprem, Çağlayan Metrobüs durağına 300 metre mesafede bariyerlere çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ünlü oyuncuya ilk müdahale yapıldı. Ancak Efe Deprem, ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.
Deprem'in kendisi gibi oyuncu eşi Burcu Altın Deprem sosyal medya hesabından eşinin vefatını duyurdu.