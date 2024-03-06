https://sputniknews.com.tr/20240306/seksenler-dizisi-oyuncusu-trafik-kazasinda-hayatini-kaybetti-1081433034.html

Seksenler dizisi oyuncusu trafik kazasında hayatını kaybetti

Seksenler dizisi oyuncusu trafik kazasında hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Seksenler dizisinde canlandırdığı 'Zafer' karakteriyle bilinen oyuncu Efe Deprem geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti. 06.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-06T11:54+0300

2024-03-06T11:54+0300

2024-03-06T11:54+0300

yaşam

oyuncu

efe deprem

trafik kazası

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Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Seksenler dizisinin 'Zafer'i ünlü oyuncu Efe Deprem, dün akşam saat 19.30 sularında sahibi olduğu 41 ASH 753 plakalı motosikleti ile seyir Mecidiyeköy yönünde E-5 üzerinde seyir halindeyken kaza yaptı.Deprem, Çağlayan Metrobüs durağına 300 metre mesafede bariyerlere çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ünlü oyuncuya ilk müdahale yapıldı. Ancak Efe Deprem, ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.Deprem'in kendisi gibi oyuncu eşi Burcu Altın Deprem sosyal medya hesabından eşinin vefatını duyurdu.

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2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

oyuncu, efe deprem, trafik kazası