https://sputniknews.com.tr/20240302/new-yorkun-unlu-tasarimcisi-ve-stil-ikonu-iris-apfel-102-yasinda-hayatini-kaybetti-1081293148.html
Ünlü tasarımcı ve moda ikonu Iris Apfel 102 yaşında hayatını kaybetti
Ünlü tasarımcı ve moda ikonu Iris Apfel 102 yaşında hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Siyah çerçeveli gözlükleri, parlak kırmızı ruju ve kısa beyaz saçlarıyla tanınan moda ikonu ABD'li moda tasarımcısı Iris Apfel hayatını kaybetti. 02.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-02T12:20+0300
2024-03-02T12:20+0300
2024-03-02T12:33+0300
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Iris Apfel'in menajeri Lori Sale yaptığı açıklamada söz konusu ölümü doğrulayarak, "Onunla birlikte çalışmak hayatımın en büyük onuruydu" dedi.Sıra dışı tarzıyla bilinen 9 Ağustos 1921 doğumlu Apfel, abartılı kostümleri, mücevher koleksiyonu ve cesur renklere olan düşkünlüğüyle tanınıyordu.Apfel'in Cuma günü Florida Palm Beach'te bulunan evinde öldüğü açıklandı.Antika kumaşlar konusunda seçkin bir otorite olan Apfel, Beyaz Saray'daki çalışmalar da dahil olmak üzere restorasyon projelerine danışmanlık yapmıştı. Ayrıca birçok müze sergisine ve bir belgesele de konu olan Apfel, yakın zamanda pek çok büyük markanın çalışmalarında yer almıştı.Canlı, kendine özgü ve ağır bir espri dozuna sahip kişisel bir tarz yaratan Apfel, kendisini 'dünyanın yaşayan en yaşlı ergeni' olarak tanımlıyordu. Iris Apfel kimdir?1921'de New York'ta doğan Iris, New York Üniversitesi'nde sanat tarihi okudu ve daha sonra Wisconsin Üniversitesi'nde sanat okuluna devam etti.İlk işi Women's Wear Daily'de metin yazarlı oldu. Daha sonra iç mimar Elinor Johnson ve illüstratör Robert Goodman için çalıştı.1948 yılında Carl Apfel ile evlendi. İki yıl sonra Old World Weavers tekstil firmasını kurdular ve 1992'de emekli olana kadar işlettiler. Çalışmaları arasında Greta Garbo ve Estee Lauder gibi müşteriler için restorasyon projelerinin yanı sıra Eisenhower, Kennedy, Nixon, Reagan ve Clinton da dahil olmak üzere dokuz başkan için Beyaz Saray'daki çalışmalar yer alıyordu.17, 18 ve 19. yüzyıllara ait kumaş reprodüksiyonlarında uzmanlaşan çift, ABD'de bulamadıkları tekstil ürünlerini aramak için çok sayıda seyahat gerçekleştirdi.Apfel, 2015 yılında verdiği bir röportajda, çocuk sahibi olmamalarının nedenlerinden birini açıklayarak, "Bir çocuğun dadısı olması gerektiğine inanmıyorum, o yüzden böyle bir şey yapmayacaktık ama çocuk sahibi olmak da protokol gibi bir şey. Sizden bekleniyor. Ve ben kalıplara sokulmayı sevmiyorum" sözlerini kaydetmişti.91 yaşında Dazed Magazine'in en yaşlı kapak yıldızı olan ve 2019'da Hilfiger'ın tavsiyesi üzerine dünyanın en büyük modellik ajanslarından biri olan IMG ile anlaşayan Apfel, 101 yaşındayken Ciate London ile bir makyaj serisi için işbirliği yaparak ilk güzellik kampanyasını gerçekleştirdi.Apfel 2018'de verdiği bir röportajda yaşlanmayla ilgili bir soru üzerine, "Zamanı durdurmak istemezdim. Hayır, bu çok sıkıcı olurdu. Bir zaman makinesine, bir zaman tüneline yakalanmış gibi olurdum. Bundan hoşlanmam. Bence çeşitlilik hayatın baharatıdır" cümlelerini dile getirmişti.
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Ünlü tasarımcı ve moda ikonu Iris Apfel 102 yaşında hayatını kaybetti
12:20 02.03.2024 (güncellendi: 12:33 02.03.2024)
Siyah çerçeveli gözlükleri, parlak kırmızı ruju ve kısa beyaz saçlarıyla tanınan moda ikonu ABD'li moda tasarımcısı Iris Apfel hayatını kaybetti.
Iris Apfel'in menajeri Lori Sale yaptığı açıklamada söz konusu ölümü doğrulayarak, "Onunla birlikte çalışmak hayatımın en büyük onuruydu" dedi.
Sıra dışı tarzıyla bilinen 9 Ağustos 1921 doğumlu Apfel, abartılı kostümleri, mücevher koleksiyonu ve cesur renklere olan düşkünlüğüyle tanınıyordu.
Apfel'in Cuma günü Florida Palm Beach'te bulunan evinde öldüğü açıklandı.
Antika kumaşlar konusunda seçkin bir otorite olan Apfel, Beyaz Saray'daki çalışmalar da dahil olmak üzere restorasyon projelerine danışmanlık yapmıştı. Ayrıca birçok müze sergisine ve bir belgesele de konu olan Apfel, yakın zamanda pek çok büyük markanın çalışmalarında yer almıştı.
Canlı, kendine özgü ve ağır bir espri dozuna sahip kişisel bir tarz yaratan Apfel, kendisini 'dünyanın yaşayan en yaşlı ergeni' olarak tanımlıyordu.
1921'de New York'ta doğan Iris, New York Üniversitesi'nde sanat tarihi okudu ve daha sonra Wisconsin Üniversitesi'nde sanat okuluna devam etti.
İlk işi Women's Wear Daily'de metin yazarlı oldu. Daha sonra iç mimar Elinor Johnson ve illüstratör Robert Goodman için çalıştı.
1948 yılında Carl Apfel ile evlendi. İki yıl sonra Old World Weavers tekstil firmasını kurdular ve 1992'de emekli olana kadar işlettiler. Çalışmaları arasında Greta Garbo ve Estee Lauder gibi müşteriler için restorasyon projelerinin yanı sıra Eisenhower, Kennedy, Nixon, Reagan ve Clinton da dahil olmak üzere dokuz başkan için Beyaz Saray'daki çalışmalar yer alıyordu.
17, 18 ve 19. yüzyıllara ait kumaş reprodüksiyonlarında uzmanlaşan çift, ABD'de bulamadıkları tekstil ürünlerini aramak için çok sayıda seyahat gerçekleştirdi.
Apfel, 2015 yılında verdiği bir röportajda, çocuk sahibi olmamalarının nedenlerinden birini açıklayarak, "Bir çocuğun dadısı olması gerektiğine inanmıyorum, o yüzden böyle bir şey yapmayacaktık ama çocuk sahibi olmak da protokol gibi bir şey. Sizden bekleniyor. Ve ben kalıplara sokulmayı sevmiyorum" sözlerini kaydetmişti.
91 yaşında Dazed Magazine'in en yaşlı kapak yıldızı olan ve 2019'da Hilfiger'ın tavsiyesi üzerine dünyanın en büyük modellik ajanslarından biri olan IMG ile anlaşayan Apfel, 101 yaşındayken Ciate London ile bir makyaj serisi için işbirliği yaparak ilk güzellik kampanyasını gerçekleştirdi.
Apfel 2018'de verdiği bir röportajda yaşlanmayla ilgili bir soru üzerine, "Zamanı durdurmak istemezdim. Hayır, bu çok sıkıcı olurdu. Bir zaman makinesine, bir zaman tüneline yakalanmış gibi olurdum. Bundan hoşlanmam. Bence çeşitlilik hayatın baharatıdır" cümlelerini dile getirmişti.