https://sputniknews.com.tr/20240226/lord-jacob-rothschild-hayatini-kaybetti-1081110274.html

Jacob Rothschild hayatını kaybetti

Jacob Rothschild hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Dünyanın en zengin ailelerinden olan Rothschild ailesinin baronu olarak nitelendirilen Lord Jacob Rothschild hayatını kaybetti. 26.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-26T15:27+0300

2024-02-26T15:27+0300

2024-02-26T15:28+0300

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Dünyanın en zengin ailelerinden olan Rothschild ailesinin 'baronu' olarak nitelendirilen Lord Jacob Rothschild hayatını kaybetti.87 yaşındaki Jacob Rothschild'in uzun bir süredir devam eden sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öğrenildi.Jacob Rothschild kimdir?Rothschild ailesi, finansçı ve Rothschild bankacılık ailesinin üyesi ve lideri olarak tanınan Lord Jacob Rothschild'in 87 yaşında vefat ettiğini duyurdu. Rothschild ailesinin lideri olarak bilinen Jacob Rothschild öldü.Jacob Rothschild, 4. Baron Rothschild, OM, GBE, CVO, FRCA İngiliz bir yatırım bankacısı ve önde gelen Rothschild bankacılık ailesinin bir üyesidir. Ayrıca Yahudi Politika Araştırmaları Enstitüsü onursal başkanıdır. Jacob Rothschild, 29 Nisan 1936 tarihinde Berkshire, İngiltere'de bir Yahudi aile olan Victor Rothschild, Barbara Judith Hutchinson çiftinin oğlu olarak doğmuştur. Tam adı Nathaniel Charles Jacob Rothschild'dir. Eton Kolejinde eğitim aldı. Rothschild kelimesi Almanca "kırmızı kalkan" demektir. Rothschild ailesinin ilk dedesinin dükkânında kırmızı bir kalkan asılıydı. Ailenin adı buradan gelmektedir. Kalkan, ailenin armasının ortasında da görülmektedir. Bu soyad Almanya'da epey yaygın olsa da sahiplerinin çoğu bu aileyle bağlantılı değildir.Jacob Rothschild, 4. Baron Rothschild, OM, GBE, CVO, FRCA İngiliz bir yatırım bankacısı ve önde gelen Rothschild bankacılık ailesinin bir üyesidir. Ayrıca Yahudi Politika Araştırmaları Enstitüsü onursal başkanıdır. Jacob Rothschild, 1961 yılında Serena Dunn Rothschild ile evlendi. Eşi 2019 yılında vefat etti. Nathaniel Philip Rothschild (d.1971), Hannah Rothschild (d. 1962), Emily Magda Rothschild Freeman-Attwood (d. 1967), Beth Matilda Rothschild Tomassini (d. 1964) adlarında çocukları oldu.

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