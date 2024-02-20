https://sputniknews.com.tr/20240220/almanyanin-efsane-futbolcularindan-andreas-brehme-hayatini-kaybetti-1080914920.html

Almanya'nın efsane futbolcularından Andreas Brehme hayatını kaybetti

Almanya'nın efsane futbolcularından Andreas Brehme hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Eski Alman milli futbolcu Andreas Brehme'nin hayatını kaybettiği bildirildi. 20.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-20T13:17+0300

2024-02-20T13:17+0300

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almanya futbol milli takımı

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Almanya medyası Brehme'nin Münih'te kalp krizi sonucu öldüğünü duyurdu.Brehme 1990 yılında İtalya'daki Dünya Kupası'nda Almanya'ya şampiyonluğu penaltıdan kaydettiği golle getirirken, milli takımla 86 uluslararası maça çıktı ve 8 gol kaydetti. Alman futbolcu; Saarbrücken, Kaiserslautern, Bayern Münih, Milan ve Real Zaragoza takımlarında forma giydi.Bayern Münih'in X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da "Andreas Brehme'nin ani ölümü karşısında derin bir şok yaşadık. Yakınları ve arkadaşlarıyla birlikte yas tutuyoruz. Andreas Brehme'yi bir dünya şampiyonu ve daha da önemlisi çok özel bir insan olarak her zaman kalbimizde tutacağız. O her zaman FC Bayern ailesinin bir parçası olacak. Huzur içinde yat sevgili Andi." ifadelerine yer verildi.'Bir futbol efsanesi oldu'Kaiserslautern Kulübünden yapılan açıklamada ise "Andreas Brehme'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Toplam 10 yıl boyunca Kırmızı Şeytanlar'ın formasını giydi ve FCK ile Almanya şampiyonu ve kupa şampiyonu oldu. 1990 yılında attığı penaltıyla Alman Milli Takımı'na dünya kupası şampiyonluğu kazandırdı ve sonunda bir futbol efsanesi oldu." denildi.

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Sputnik Türkiye

almanya, futbolcu, almanya futbol federasyonu (dfb), almanya futbol milli takımı, almanya birinci futbol ligi