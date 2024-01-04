https://sputniknews.com.tr/20240104/spor-yorumcusu-ahmet-cakar-savcilikta-ifade-verdi-1079334951.html

Spor yorumcusu Ahmet Çakar ifade verdi

Spor yorumcusu Ahmet Çakar ifade verdi

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin suç duyurusu üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında... 04.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-04T18:45+0300

2024-01-04T18:45+0300

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ahmet çakar

spor

mehmet büyükekşi

ifade

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Spor yorumcusu Ahmet Çakar avukatıyla Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelerek ifade verdi.Çakar, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türk yargısına, sayın savcılara, hakimlere güveniyorum. Şikayet edildik. İfademizi verdik ve çıktık" diye konuştu.TFF Başkanı Büyükekşi'nin, kendisiyle ilgili sözlerine ilişkin "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" ve "hakaret" suçlarından suç duyurusunda bulunması üzerine, Çakar hakkında soruşturma başlatılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231230/tff-baskani-mehmet-buyukeksi-daha-iyiyim-insallah-1079198430.html

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ahmet çakar, mehmet büyükekşi, ifade