https://sputniknews.com.tr/20240104/spor-yorumcusu-ahmet-cakar-savcilikta-ifade-verdi-1079334951.html
Spor yorumcusu Ahmet Çakar ifade verdi
Spor yorumcusu Ahmet Çakar ifade verdi
Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin suç duyurusu üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında... 04.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-04T18:45+0300
2024-01-04T18:45+0300
2024-01-04T18:47+0300
ahmet çakar
spor
mehmet büyükekşi
ifade
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Spor yorumcusu Ahmet Çakar avukatıyla Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelerek ifade verdi.Çakar, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türk yargısına, sayın savcılara, hakimlere güveniyorum. Şikayet edildik. İfademizi verdik ve çıktık" diye konuştu.TFF Başkanı Büyükekşi'nin, kendisiyle ilgili sözlerine ilişkin "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" ve "hakaret" suçlarından suç duyurusunda bulunması üzerine, Çakar hakkında soruşturma başlatılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231230/tff-baskani-mehmet-buyukeksi-daha-iyiyim-insallah-1079198430.html
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ahmet çakar, mehmet büyükekşi, ifade
ahmet çakar, mehmet büyükekşi, ifade
Spor yorumcusu Ahmet Çakar ifade verdi
18:45 04.01.2024 (güncellendi: 18:47 04.01.2024)
Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin suç duyurusu üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade verdi.
Spor yorumcusu Ahmet Çakar avukatıyla Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelerek ifade verdi.
Çakar, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türk yargısına, sayın savcılara, hakimlere güveniyorum. Şikayet edildik. İfademizi verdik ve çıktık" diye konuştu.
TFF Başkanı Büyükekşi'nin, kendisiyle ilgili sözlerine ilişkin "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" ve "hakaret" suçlarından suç duyurusunda bulunması üzerine, Çakar hakkında soruşturma başlatılmıştı.