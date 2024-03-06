https://sputniknews.com.tr/20240306/rusyanin-voronej-ve-belgorod-bolgelerinde-ukrayna-ihalari-engellendi-1081429377.html
Rusya’nın Voronej ve Belgorod bölgelerinde Ukrayna İHA’ları engellendi
Rusya’nın Voronej ve Belgorod bölgelerinde Ukrayna İHA’ları engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Voronej ve Belgorod bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait insansız hava araçlarının (İHA) tespit edilerek yok edildiğini duyurdu. 06.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-06T10:26+0300
2024-03-06T10:26+0300
2024-03-06T10:26+0300
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ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Voronej bölgesinde saat 8.30 (TSİ) sularında Ukrayna ordusuna ait bir uçak tipi İHA daha tespit edilerek yok edildi.Voronej Valisi Aleksandr Gusev, olayda can kaybı ve hasarın olmadığını kaydetti.Daha önce Voronej bölgesinde saat 7.00 (TSİ) sularında bir İHA’nın engellendiği açıklanmıştı.Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov da Telegram paylaşımında, Rus hava savunma güçlerinin bölgede bir Ukrayna İHA’sını tespit ederek vurduğunu duyurdu. Vali, olayda can kaybı ve hasarın olmadığını belirtti.Kursk bölgesinde İHA saldırısının ardından bir depoda yangın çıktıKursk Valisi Roman Starovoyt, bölgenin Jeleznogorsk ilçesinde Ukrayna’nın İHA saldırısında bir yakıt deposunda yangının meydana geldiğini duyurdu.Olaydan kimsenin etkilenmediğini kaydeden Starovoyt, olay yerinde acil müdahale ekiplerinin çalıştığını belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20240306/rus-topcu-birlikleri-avdeyevkadaki-ukrayna-komuta-merkezini-imha-etti-1081424546.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, voronej, belgorod, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha)
rusya, rusya savunma bakanlığı, voronej, belgorod, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha)
Rusya’nın Voronej ve Belgorod bölgelerinde Ukrayna İHA’ları engellendi
Rusya Savunma Bakanlığı, Voronej ve Belgorod bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait insansız hava araçlarının (İHA) tespit edilerek yok edildiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Voronej bölgesinde saat 8.30 (TSİ) sularında Ukrayna ordusuna ait bir uçak tipi İHA daha tespit edilerek yok edildi.
Voronej Valisi Aleksandr Gusev, olayda can kaybı ve hasarın olmadığını kaydetti.
Daha önce Voronej bölgesinde saat 7.00 (TSİ) sularında bir İHA’nın engellendiği açıklanmıştı.
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov da Telegram paylaşımında, Rus hava savunma güçlerinin bölgede bir Ukrayna İHA’sını tespit ederek vurduğunu duyurdu. Vali, olayda can kaybı ve hasarın olmadığını belirtti.
Kursk bölgesinde İHA saldırısının ardından bir depoda yangın çıktı
Kursk Valisi Roman Starovoyt, bölgenin Jeleznogorsk ilçesinde Ukrayna’nın İHA saldırısında bir yakıt deposunda yangının meydana geldiğini duyurdu.
Olaydan kimsenin etkilenmediğini kaydeden Starovoyt, olay yerinde acil müdahale ekiplerinin çalıştığını belirtti.