Rusya’nın Voronej ve Belgorod bölgelerinde Ukrayna İHA’ları engellendi

Türkiye
SON DAKİKA | Seksenler dizisi oyuncusu trafik kazasında hayatını kaybetti
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'BRICS dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Gıda enflasyonu, resmi enflasyonu katladı
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Estetik ameliyatla gelen ölümün bilinmeyenleri
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABER MASASI
Türk şirketlerine yaptırım tehdidi Blinken-Fidan görüşmesinde gündeme gelecek.
13:30
34 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Dönüm noktası oldu
17:43
2 dk
SESLİ HABER
Tucker Carlson: ABD’yi Roma’nın akıbeti bekliyor
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
BRICS ödeme sisteminin ‘şifreleri’: Blok zinciri ve dijital para birimleri
18:16
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Generaller Macron’a engel oldu
18:29
2 dk
SESLİ HABER
Kremlin: Ukrayna’da doğrudan yer aldıklarının kanıt
18:42
1 dk
SESLİ HABER
Çin: Çok kutuplu bir dünyadan yanayız
18:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
NATO içinde ihtilaf tekrar alevlendi
19:16
1 dk
SESLİ HABER
İngiltere, ifşaya rağmen ısrar etti
19:28
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon çalışanı: ABD, Zelenskiy’i tahliye edebilir
19:42
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Dünyanın en zengin adamı değişti
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Sağlık Bakanı’na mülakatsız atama tepkisi
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Balık popülasyonu ve çeşitliliği neden azalıyor?
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240306/rusyanin-voronej-ve-belgorod-bolgelerinde-ukrayna-ihalari-engellendi-1081429377.html
Rusya’nın Voronej ve Belgorod bölgelerinde Ukrayna İHA’ları engellendi
Rusya’nın Voronej ve Belgorod bölgelerinde Ukrayna İHA’ları engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Voronej ve Belgorod bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait insansız hava araçlarının (İHA) tespit edilerek yok edildiğini duyurdu. 06.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-06T10:26+0300
2024-03-06T10:26+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
voronej
belgorod
ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1f/1075075308_0:216:2874:1833_1920x0_80_0_0_529cc05343b71cc3e8bb13e653986407.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Voronej bölgesinde saat 8.30 (TSİ) sularında Ukrayna ordusuna ait bir uçak tipi İHA daha tespit edilerek yok edildi.Voronej Valisi Aleksandr Gusev, olayda can kaybı ve hasarın olmadığını kaydetti.Daha önce Voronej bölgesinde saat 7.00 (TSİ) sularında bir İHA’nın engellendiği açıklanmıştı.Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov da Telegram paylaşımında, Rus hava savunma güçlerinin bölgede bir Ukrayna İHA’sını tespit ederek vurduğunu duyurdu. Vali, olayda can kaybı ve hasarın olmadığını belirtti.Kursk bölgesinde İHA saldırısının ardından bir depoda yangın çıktıKursk Valisi Roman Starovoyt, bölgenin Jeleznogorsk ilçesinde Ukrayna’nın İHA saldırısında bir yakıt deposunda yangının meydana geldiğini duyurdu.Olaydan kimsenin etkilenmediğini kaydeden Starovoyt, olay yerinde acil müdahale ekiplerinin çalıştığını belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20240306/rus-topcu-birlikleri-avdeyevkadaki-ukrayna-komuta-merkezini-imha-etti-1081424546.html
rusya
voronej
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1f/1075075308_72:0:2803:2048_1920x0_80_0_0_f742340d95addcb58e735a3a94aa8724.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, voronej, belgorod, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha)
rusya, rusya savunma bakanlığı, voronej, belgorod, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha)

Rusya’nın Voronej ve Belgorod bölgelerinde Ukrayna İHA’ları engellendi

10:26 06.03.2024
© AFP 2023 / GENYA SAVILOVUkrayna İHA ve SİHA'ları
Ukrayna İHA ve SİHA'ları - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2024
© AFP 2023 / GENYA SAVILOV
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Voronej ve Belgorod bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait insansız hava araçlarının (İHA) tespit edilerek yok edildiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Voronej bölgesinde saat 8.30 (TSİ) sularında Ukrayna ordusuna ait bir uçak tipi İHA daha tespit edilerek yok edildi.
Voronej Valisi Aleksandr Gusev, olayda can kaybı ve hasarın olmadığını kaydetti.
Daha önce Voronej bölgesinde saat 7.00 (TSİ) sularında bir İHA’nın engellendiği açıklanmıştı.
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov da Telegram paylaşımında, Rus hava savunma güçlerinin bölgede bir Ukrayna İHA’sını tespit ederek vurduğunu duyurdu. Vali, olayda can kaybı ve hasarın olmadığını belirtti.

Kursk bölgesinde İHA saldırısının ardından bir depoda yangın çıktı

Kursk Valisi Roman Starovoyt, bölgenin Jeleznogorsk ilçesinde Ukrayna’nın İHA saldırısında bir yakıt deposunda yangının meydana geldiğini duyurdu.
Olaydan kimsenin etkilenmediğini kaydeden Starovoyt, olay yerinde acil müdahale ekiplerinin çalıştığını belirtti.
İsrail ordusu gazze saldırı topçu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2024
Ukrayna krizi
Rus topçu birlikleri, Avdeyevka’daki Ukrayna komuta merkezini imha etti
08:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала