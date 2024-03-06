https://sputniknews.com.tr/20240306/rusya-savunma-bakanligi-rus-birlikleri-odessa-liman-bolgesindeki-bir-hangari-vurdu-1081457706.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus birlikleri Odessa liman bölgesindeki bir hangarı vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus birlikleri Odessa liman bölgesindeki bir hangarı vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Odessa liman bölgesindeki bir hangara füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. 06.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-06T22:31+0300
2024-03-06T22:31+0300
2024-03-06T22:34+0300
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ukrayna silahlı kuvvetleri
vladimir zelenskiy
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait insansız botların hazırlandığı Odessa'daki bir hangara yüksek hassasiyetli füze saldırısı düzenlediği belirtildi.Açıklamada, “Bugün Moskova saatiyle 11.40'ta Rus birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait insansız botların saldırılarda kullanılmak üzere hazırlandığı Odessa'nın endüstriyel liman bölgesindeki bir hangara yüksek hassasiyetli füze saldırısı düzenledi” denilerek, belirlenen tüm hedeflerin başarıyla vurulduğu belirtildi.Öte yandan, Ukrayna‘da yayın yapan bir internet sitesi, görgü tanıklarının konvoyunu gördükleri Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in saldırı anında Odessa’da olabileceğini aktardı.
https://sputniknews.com.tr/20240306/rus-su-30-savas-jetinden-karadeniz-uzerinde-3-ingiliz-ucagina-onleme-1081453945.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, odessa, ukrayna silahlı kuvvetleri, vladimir zelenskiy
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus birlikleri Odessa liman bölgesindeki bir hangarı vurdu
22:31 06.03.2024 (güncellendi: 22:34 06.03.2024)
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Odessa liman bölgesindeki bir hangara füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait insansız botların hazırlandığı Odessa'daki bir hangara yüksek hassasiyetli füze saldırısı düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, “Bugün Moskova saatiyle 11.40'ta Rus birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait insansız botların saldırılarda kullanılmak üzere hazırlandığı Odessa'nın endüstriyel liman bölgesindeki bir hangara yüksek hassasiyetli füze saldırısı düzenledi” denilerek, belirlenen tüm hedeflerin başarıyla vurulduğu belirtildi.
Öte yandan, Ukrayna‘da yayın yapan bir internet sitesi, görgü tanıklarının konvoyunu gördükleri Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in saldırı anında Odessa’da olabileceğini aktardı.