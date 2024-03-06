https://sputniknews.com.tr/20240306/rusya-savunma-bakanligi-rus-birlikleri-odessa-liman-bolgesindeki-bir-hangari-vurdu-1081457706.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus birlikleri Odessa liman bölgesindeki bir hangarı vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus birlikleri Odessa liman bölgesindeki bir hangarı vurdu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Odessa liman bölgesindeki bir hangara füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. 06.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-06T22:31+0300

2024-03-06T22:31+0300

2024-03-06T22:34+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

odessa

ukrayna silahlı kuvvetleri

vladimir zelenskiy

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/04/1077076530_0:142:3136:1906_1920x0_80_0_0_d93ab0ab2ba345c411e06880a082f501.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait insansız botların hazırlandığı Odessa'daki bir hangara yüksek hassasiyetli füze saldırısı düzenlediği belirtildi.Açıklamada, “Bugün Moskova saatiyle 11.40'ta Rus birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait insansız botların saldırılarda kullanılmak üzere hazırlandığı Odessa'nın endüstriyel liman bölgesindeki bir hangara yüksek hassasiyetli füze saldırısı düzenledi” denilerek, belirlenen tüm hedeflerin başarıyla vurulduğu belirtildi.Öte yandan, Ukrayna‘da yayın yapan bir internet sitesi, görgü tanıklarının konvoyunu gördükleri Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in saldırı anında Odessa’da olabileceğini aktardı.

https://sputniknews.com.tr/20240306/rus-su-30-savas-jetinden-karadeniz-uzerinde-3-ingiliz-ucagina-onleme-1081453945.html

rusya

ukrayna

odessa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, odessa, ukrayna silahlı kuvvetleri, vladimir zelenskiy