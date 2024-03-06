https://sputniknews.com.tr/20240306/rusya-abd-bir-an-bile-dusunmeden-muttefiklerini-satiyor-1081426292.html

Rusya: ABD bir an bile düşünmeden müttefiklerini satıyor

Rusya: ABD bir an bile düşünmeden müttefiklerini satıyor

Sputnik Türkiye

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby’nin, Ukrayna’ya asker göndermeyecekleri yönündeki sözlerini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı... 06.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-06T10:01+0300

2024-03-06T10:01+0300

2024-03-06T11:10+0300

ukrayna krizi

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

john kirby

beyaz saray

washington

kiev

vladimir zelenskiy

nato

abd askeri

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı Kirby, bugünkü basın toplantısında, Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy’in yabancı asker talep etmediğini ve kendi güçleriyle savaşmak istediğini belirterek, Ukrayna’ya ABD askerlerinin gönderilmeyeceğini kaydetmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram paylaşımında, Kirby’nin söz konusu açıklamasıyla ilgili, “Takdir etmek gerekir ki ABD, müttefiklerine destek konusunda son derece tutarlılar. Bir an olsun bile düşünmeden satıyorlar" ifadelerini kullandı.Ukrayna’nın NATO’ya katılma isteğinin, Zelenskiy’in kendi gücüyle savaşma isteğiyle örtüşmediğine de dikkat çeken Zaharova, Ukrayna liderinin komedyen geçmişine işaret ederek şunu dedi:Sputnik radyosuna verdiği demecinde, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Nuland'ın istifasını da değerlendiren Zaharova, ABD'nin Ukrayna'daki başarısızlığını örtbas etmek için Nuland'ın istifası gibi yollara başvurarak ‘izlerini silmeye çalışacağını’ söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20240305/eski-pentagon-calisani-anlatti-abd-zelenskiyi-kurtarmak-icin-neler-yapabilir-1081392674.html

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rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, john kirby, beyaz saray, washington, kiev, vladimir zelenskiy, nato, abd askeri, ukrayna, ukrayna ordusu