https://sputniknews.com.tr/20240306/rusya-abd-bir-an-bile-dusunmeden-muttefiklerini-satiyor-1081426292.html
Rusya: ABD bir an bile düşünmeden müttefiklerini satıyor
Rusya: ABD bir an bile düşünmeden müttefiklerini satıyor
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby’nin, Ukrayna’ya asker göndermeyecekleri yönündeki sözlerini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı... 06.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-06T10:01+0300
2024-03-06T10:01+0300
2024-03-06T11:10+0300
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı Kirby, bugünkü basın toplantısında, Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy’in yabancı asker talep etmediğini ve kendi güçleriyle savaşmak istediğini belirterek, Ukrayna’ya ABD askerlerinin gönderilmeyeceğini kaydetmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram paylaşımında, Kirby’nin söz konusu açıklamasıyla ilgili, “Takdir etmek gerekir ki ABD, müttefiklerine destek konusunda son derece tutarlılar. Bir an olsun bile düşünmeden satıyorlar" ifadelerini kullandı.Ukrayna’nın NATO’ya katılma isteğinin, Zelenskiy’in kendi gücüyle savaşma isteğiyle örtüşmediğine de dikkat çeken Zaharova, Ukrayna liderinin komedyen geçmişine işaret ederek şunu dedi:Sputnik radyosuna verdiği demecinde, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Nuland'ın istifasını da değerlendiren Zaharova, ABD'nin Ukrayna'daki başarısızlığını örtbas etmek için Nuland'ın istifası gibi yollara başvurarak ‘izlerini silmeye çalışacağını’ söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20240305/eski-pentagon-calisani-anlatti-abd-zelenskiyi-kurtarmak-icin-neler-yapabilir-1081392674.html
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rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, john kirby, beyaz saray, washington, kiev, vladimir zelenskiy, nato, abd askeri, ukrayna, ukrayna ordusu
Rusya: ABD bir an bile düşünmeden müttefiklerini satıyor
10:01 06.03.2024 (güncellendi: 11:10 06.03.2024)
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby’nin, Ukrayna’ya asker göndermeyecekleri yönündeki sözlerini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Washington’un bir an olsun bile düşünmeden müttefiklerini sattığını belirtti.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı Kirby, bugünkü basın toplantısında, Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy’in yabancı asker talep etmediğini ve kendi güçleriyle savaşmak istediğini belirterek, Ukrayna’ya ABD askerlerinin gönderilmeyeceğini kaydetmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram paylaşımında, Kirby’nin söz konusu açıklamasıyla ilgili, “Takdir etmek gerekir ki ABD, müttefiklerine destek konusunda son derece tutarlılar. Bir an olsun bile düşünmeden satıyorlar" ifadelerini kullandı.
Ukrayna’nın NATO’ya katılma isteğinin, Zelenskiy’in kendi gücüyle savaşma isteğiyle örtüşmediğine de dikkat çeken Zaharova, Ukrayna liderinin komedyen geçmişine işaret ederek şunu dedi:
Kirby, konuşmasında, Zelenskiy’in çocukluktan beri nükleer bir güce karşı tek başına savaşmayı hayal ettiğini, bu yüzden komedyen olduğunu söylemeyi unutmuş.
Sputnik radyosuna verdiği demecinde, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Nuland'ın istifasını da değerlendiren Zaharova, ABD'nin Ukrayna'daki başarısızlığını örtbas etmek için Nuland'ın istifası gibi yollara başvurarak ‘izlerini silmeye çalışacağını’ söyledi.