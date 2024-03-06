Rus uzman: ABD Ortadoğu'da İsrail'i ana destek olarak kullanıyor

İsrail'in Gazze'deki operasyonu beş aydır sürüyor. Şu anda ikinci bir ateşkes için çaba sarfediliyor. Bu, kalan rehinelerin en azından bir kısmının kurtarılması ve bu bölgedeki Filistinli nüfusa insani yardım sağlanması için gereklidir. 40 günlük ateşkes sağlanırsa ne olacağını ve bu 40 günün sonunda ne olacağını tahmin etmek zor. Çünkü İsrail, en başından itibaren Hamas'ın tüm altyapısının yok edilmesini hedef olarak belirledi. Ancak bu hedefinin yakınına bile yaklaşamadı. Ve görüşmeler başka herhangi bir grupla değil, HAMAS liderliğiyle yürütülüyor.