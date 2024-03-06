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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240306/ingilterenin-sabri-tukendi-israil-isgalci-guctur-1081442178.html
İngiltere’nin sabrı tükendi: 'İsrail işgalci güçtür'
İngiltere’nin sabrı tükendi: 'İsrail işgalci güçtür'
Sputnik Türkiye
İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İsrail'in Gazze'ye elektrik ve su vermesi gerektiğini belirterek "İsrail'in işgalci güç olduğunu bir kez daha... 06.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-06T15:23+0300
2024-03-06T15:23+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
ateşkes
insani yardım
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david cameron
londra
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İngiltere parlamentosunun üst kanadında ülkesinin dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanı ve Lordlar Kamarası üyesi Cameron, göreve gelişinin üzerinden 113 gün geçtiğini söylerken, 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail'le dayanışma gösterdiklerini ancak Gazze'ye daha fazla yardımın girişinin sağlanması ve sürdürülebilir bir ateşkes için çalışmayı da sürdürdüklerini kaydetti.Cameron, Gazze'de uzun süredir kıtlık ve salgın uyarısı yaptıklarını hatırlatarak "Gazze'de korkunç bir acıyla karşı karşıyayız" dedi.Uyarılara rağmen açlıktan ve önlenebilir hastalıklardan kaynaklı ölümlerin yaşandığı belirten Cameron, "Durum çok kötü ve biz hala daha fazla yardımın girişini sağlamak için çalışıyoruz. İsrail'den gerçekleştirmesini istediğimiz bir dizi isteğimiz oldu. Ancak şunu söylemeliyim ki şubatta Gazze'ye giren yardımlar, ocakta girenlerin yaklaşık yarısı kadar" ifadelerini kullandı.‘Sabırlar tükendi’Bakan Cameron, bugün İngiltere'yi ziyaret eden İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz ile görüşeceğini belirtti.Sabırların tükendiğine ve bir dizi adımın atılması gerektiğine dikkati çeken Cameron, çatışmalara insani ara verilmesi ve Gazze'deki durumun iyileştirilmesi isteklerini yineledi.Cameron, insani yardımların girişi için Gazze'ye daha fazla kara ve deniz koridoru açılması gerektiğine vurgu yaptı.Gazze'nin her yerine su ve elektriğin verilmesi gerektiğini söyleyen Cameron, "Bu kürsüden İsrail'in işgalci güç olduğunu bir kez daha söylemeliyim. Sorumlukları vardır ve bunun da İsrail'in uluslararası insancıl hukuka uygun hareket edip etmediğine bakışımızı etkileyen sonuçları vardır. Gazze konusunda en önemli mesele de budur" ifadelerini kullandı.Cameron, yaşananları siyasi çözüm için bir fırsat olarak gördüğünü de belirterek çatışmalara verilecek insani aranın önce esirlerin serbest bırakılmasına, ardından da çatışmalara dönülmeyen bir sürece dönüşmesini umduğunu anlattı.Çatışmalara verilecek aranın ateşkesi daha kalıcı hale getirecek yolu açacağını savunan Cameron, bunun için ise Hamas'ın ortadan kalkması gerektiğinin altını çizdi.Cameron, Hamas'ın Gazze'de bulunduğu sürece iki devletli çözümün yürümeyeceğini öne sürerek şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20240306/hamas-gazzede-ateskes-icin-muzakerelere-devam-edecegini-duyurdu-1081430389.html
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ateşkes, insani yardım, ingiltere, david cameron, londra, tel aviv, ortadoğu
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ateşkes, insani yardım, ingiltere, david cameron, londra, tel aviv, ortadoğu

İngiltere’nin sabrı tükendi: 'İsrail işgalci güçtür'

15:23 06.03.2024
© AFP 2023 / MAURO PIMENTELDavid Cameron
David Cameron - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2024
© AFP 2023 / MAURO PIMENTEL
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İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İsrail'in Gazze'ye elektrik ve su vermesi gerektiğini belirterek "İsrail'in işgalci güç olduğunu bir kez daha söylemeliyim. Sorumlukları var, bunun da İsrail'in uluslararası insancıl hukuka uygun hareket edip etmediğine bakışımızı etkileyen sonuçları var" diye konuştu.
İngiltere parlamentosunun üst kanadında ülkesinin dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanı ve Lordlar Kamarası üyesi Cameron, göreve gelişinin üzerinden 113 gün geçtiğini söylerken, 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail'le dayanışma gösterdiklerini ancak Gazze'ye daha fazla yardımın girişinin sağlanması ve sürdürülebilir bir ateşkes için çalışmayı da sürdürdüklerini kaydetti.
Cameron, Gazze'de uzun süredir kıtlık ve salgın uyarısı yaptıklarını hatırlatarak "Gazze'de korkunç bir acıyla karşı karşıyayız" dedi.
Uyarılara rağmen açlıktan ve önlenebilir hastalıklardan kaynaklı ölümlerin yaşandığı belirten Cameron, "Durum çok kötü ve biz hala daha fazla yardımın girişini sağlamak için çalışıyoruz. İsrail'den gerçekleştirmesini istediğimiz bir dizi isteğimiz oldu. Ancak şunu söylemeliyim ki şubatta Gazze'ye giren yardımlar, ocakta girenlerin yaklaşık yarısı kadar" ifadelerini kullandı.

‘Sabırlar tükendi’

Bakan Cameron, bugün İngiltere'yi ziyaret eden İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz ile görüşeceğini belirtti.
Sabırların tükendiğine ve bir dizi adımın atılması gerektiğine dikkati çeken Cameron, çatışmalara insani ara verilmesi ve Gazze'deki durumun iyileştirilmesi isteklerini yineledi.
Cameron, insani yardımların girişi için Gazze'ye daha fazla kara ve deniz koridoru açılması gerektiğine vurgu yaptı.
Gazze'nin her yerine su ve elektriğin verilmesi gerektiğini söyleyen Cameron, "Bu kürsüden İsrail'in işgalci güç olduğunu bir kez daha söylemeliyim. Sorumlukları vardır ve bunun da İsrail'in uluslararası insancıl hukuka uygun hareket edip etmediğine bakışımızı etkileyen sonuçları vardır. Gazze konusunda en önemli mesele de budur" ifadelerini kullandı.
Cameron, yaşananları siyasi çözüm için bir fırsat olarak gördüğünü de belirterek çatışmalara verilecek insani aranın önce esirlerin serbest bırakılmasına, ardından da çatışmalara dönülmeyen bir sürece dönüşmesini umduğunu anlattı.
Çatışmalara verilecek aranın ateşkesi daha kalıcı hale getirecek yolu açacağını savunan Cameron, bunun için ise Hamas'ın ortadan kalkması gerektiğinin altını çizdi.
Cameron, Hamas'ın Gazze'de bulunduğu sürece iki devletli çözümün yürümeyeceğini öne sürerek şunları kaydetti:

İngiltere'nin iki devletli çözümü savunduğunu tekrar söylüyorum. Bu kapsamda atılacak adımlardan biri de Filistin'i bir devlet olarak tanımak. Sürecin ilk adımının bu olduğuna düşünmüyorum çünkü Filistinliler üzerindeki reform baskısını ortadan kaldırır. Ancak İsrail'e de veto gücü verilmemeliyiz. Bu şu anda Amerikan politikasının bir etkisidir. Dolayısıyla Filistin'i tanımanın, iki devletli çözüme giden yolda ivmeyi durdurulamaz hale getirecek bir adım olarak görüyorum.

Gazze Şeridi'nde ateşkes - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2024
İsrail- Filistin çatışması
Hamas, Gazze’de ateşkes için müzakerelere devam edeceğini duyurdu
10:42
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