https://sputniknews.com.tr/20240306/rus-kozmonot-prokopyev-uuide-kavga-etmemek-icin-dunya-haberleri-tartisilmiyor-1081445299.html

Rus kozmonot Prokopyev: UUİ’de kavga etmemek için dünya haberleri tartışılmıyor

Rus kozmonot Prokopyev: UUİ’de kavga etmemek için dünya haberleri tartışılmıyor

Sputnik Türkiye

Rus kozmonot Sergey Prokopyev, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (UUİ) farklı ülkelerden kozmonot ve astronotların tüm dünya gündeminden haberdar olduklarını... 06.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-06T17:00+0300

2024-03-06T17:00+0300

2024-03-06T17:00+0300

dünya

rusya

2024 dünya gençlik festivali

kozmonot

uzay

uluslararası uzay istasyonu (uui)

dünya

sergey prokopyev

soçi

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Prokopyev, “(UUİ’deki insanlar) siyasi gerekçelerle hiçbir zaman kavga etmedi. Bunu istediğimiz kadar tartışabileceğimizi, kavga edebileceğimizi biliyoruz, bundan dolayı dünya tablosu değişmeyecek, fakat insanlar arasındaki ilişkiler, evet, değişecek. Bu nedenle bu tür tartışmalardan uzak durmaya çalışıyoruz” diye konuştu.İstasyon mürettebat üyelerinin Dünya ile iletişimi koparmadıklarını ve dünya haberlerinden haberdar olduklarını vurgulayan Prokopyev, uzaydan bakıldığında ülkelerin sınırlarının görünmediğini, bu nedenle dünyanın kozmonotlara ve astronotlara ‘siyasi nedenlerden dolayı bölünmüş gibi görünmediğini’ vurguladı.Dünya Gençlik Festivali, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla 1-7 Mart tarihleri arasında Sirius federal topraklarında gerçekleştiriliyor.

https://sputniknews.com.tr/20240227/rus-kozmonot-dunyayi-400-kilometre-yukseklikten-goruntuledi-1081127831.html

rusya

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rusya, 2024 dünya gençlik festivali, kozmonot, uzay, uluslararası uzay istasyonu (uui), dünya, sergey prokopyev, soçi