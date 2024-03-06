https://sputniknews.com.tr/20240306/rus-kozmonot-prokopyev-uuide-kavga-etmemek-icin-dunya-haberleri-tartisilmiyor-1081445299.html
Rus kozmonot Prokopyev: UUİ’de kavga etmemek için dünya haberleri tartışılmıyor
Rus kozmonot Prokopyev: UUİ’de kavga etmemek için dünya haberleri tartışılmıyor
Sputnik Türkiye
Rus kozmonot Sergey Prokopyev, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (UUİ) farklı ülkelerden kozmonot ve astronotların tüm dünya gündeminden haberdar olduklarını... 06.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-06T17:00+0300
2024-03-06T17:00+0300
2024-03-06T17:00+0300
dünya
rusya
2024 dünya gençlik festivali
kozmonot
uzay
uluslararası uzay istasyonu (uui)
dünya
sergey prokopyev
soçi
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Prokopyev, “(UUİ’deki insanlar) siyasi gerekçelerle hiçbir zaman kavga etmedi. Bunu istediğimiz kadar tartışabileceğimizi, kavga edebileceğimizi biliyoruz, bundan dolayı dünya tablosu değişmeyecek, fakat insanlar arasındaki ilişkiler, evet, değişecek. Bu nedenle bu tür tartışmalardan uzak durmaya çalışıyoruz” diye konuştu.İstasyon mürettebat üyelerinin Dünya ile iletişimi koparmadıklarını ve dünya haberlerinden haberdar olduklarını vurgulayan Prokopyev, uzaydan bakıldığında ülkelerin sınırlarının görünmediğini, bu nedenle dünyanın kozmonotlara ve astronotlara ‘siyasi nedenlerden dolayı bölünmüş gibi görünmediğini’ vurguladı.Dünya Gençlik Festivali, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla 1-7 Mart tarihleri arasında Sirius federal topraklarında gerçekleştiriliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240227/rus-kozmonot-dunyayi-400-kilometre-yukseklikten-goruntuledi-1081127831.html
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rusya, 2024 dünya gençlik festivali, kozmonot, uzay, uluslararası uzay istasyonu (uui), dünya, sergey prokopyev, soçi
rusya, 2024 dünya gençlik festivali, kozmonot, uzay, uluslararası uzay istasyonu (uui), dünya, sergey prokopyev, soçi
Rus kozmonot Prokopyev: UUİ’de kavga etmemek için dünya haberleri tartışılmıyor
Rus kozmonot Sergey Prokopyev, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (UUİ) farklı ülkelerden kozmonot ve astronotların tüm dünya gündeminden haberdar olduklarını, fakat kavga etmemek için bu türden haberleri kendi aralarında tartışmamayı tercih ettiklerini belirtti.
Prokopyev, “(UUİ’deki insanlar) siyasi gerekçelerle hiçbir zaman kavga etmedi. Bunu istediğimiz kadar tartışabileceğimizi, kavga edebileceğimizi biliyoruz, bundan dolayı dünya tablosu değişmeyecek, fakat insanlar arasındaki ilişkiler, evet, değişecek. Bu nedenle bu tür tartışmalardan uzak durmaya çalışıyoruz” diye konuştu.
İstasyon mürettebat üyelerinin Dünya ile iletişimi koparmadıklarını ve dünya haberlerinden haberdar olduklarını vurgulayan Prokopyev, uzaydan bakıldığında ülkelerin sınırlarının görünmediğini, bu nedenle dünyanın kozmonotlara ve astronotlara ‘siyasi nedenlerden dolayı bölünmüş gibi görünmediğini’ vurguladı.
Dünya Gençlik Festivali, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla 1-7 Mart tarihleri arasında Sirius federal topraklarında gerçekleştiriliyor.