https://sputniknews.com.tr/20240227/rus-kozmonot-dunyayi-400-kilometre-yukseklikten-goruntuledi-1081127831.html

Rus kozmonot Dünya'yı 400 kilometre yükseklikten görüntüledi

Rus kozmonot Dünya'yı 400 kilometre yükseklikten görüntüledi

Sputnik Türkiye

Rus kozmonot Konstantin Borisov, Dünya'nın 400 kilometre yükseklikten nasıl göründüğünü kaydetti. 27.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-27T10:35+0300

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dünya

video

konstantin borisov

dünya

uluslararası uzay istasyonu (uui)

uluslararası uzay istasyonu (iss)

kozmonot

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Rus kozmonot'un 18 Şubat Pazar günü çektiği özel görüntülerde Uluslararası Uzay İstasyonu'nu penceresinden atmosfer katmanının ve gezegenin bulutların altında saklı mavi yüzeyinin bir görüntüsünü gösterdi.400 kilometre yükseklikten Dünya'nın görünüşünü yorumlayan Borisov, "Dünya tamamen küre değil, kutuplardan hafifçe basık. Kıtaların yükseklikleri farklı. Dünya yüzeyinin şekli de gelgit deformasyonları nedeniyle bozuluyor, bu nedenle gezegenimizin elipsoid olduğunu söylemek daha doğru olur" dedi.Borisov, ISS'den tüm gezegeni görmenin imkansız olduğunu belirtti.Rus kozmonot "Dünya'nın ayrı bir top gibi görünmesi için ondan çok daha uzağa uçmanız gerekiyor. En azından 35-40 bin kilometre yüksekliğe kadar. Burada bulunduğum 400 kilometre yükseklikten dünyanın sadece bir kısmını görüyoruz'' diye açıkladı.

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Kozmonot Borisov, Dünya'yı 400 kilometre yükseklikten gösterdi Sputnik Türkiye Kozmonot Borisov, Dünya'yı 400 kilometre yükseklikten gösterdi 2024-02-27T10:35+0300 true PT0M40S

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Sputnik Türkiye

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