https://sputniknews.com.tr/20240306/nbade-alperen-sengunun-rekor-gecesi-45-sayilik-tarihi-performans-1081428502.html

NBA'de Alperen Şengün'ün rekor gecesi: 45 sayılık tarihi performans

NBA'de Alperen Şengün'ün rekor gecesi: 45 sayılık tarihi performans

Sputnik Türkiye

NBA'de milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, San Antonio Spurs'ü 114-101 mağlup etti. Alperen Şengün maçı 45 sayı, 16... 06.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-06T09:59+0300

2024-03-06T09:59+0300

2024-03-06T10:01+0300

spor

alperen

alperen şengün

houston rockets

rekor

nba

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NBA'de Houston Rockets, San Antonio Spurs'ü 114-101 mağlup etti. Maça Alperen Şengün'ün istatistikleri damga vurdu.45 sayı kazandıMüsabakayı 45 sayı, 16 ribaunt, 3 asist, 5 top çalma ve 1 blokluk istatistiklerle tamamlayan Alperen Şengün birçok rekoru da kırmış oldu.Kariyer ve NBA rekoruSayı ve top çalmada kariyer rekorunu kıran Alperen Şengün, NBA tarihinde 45+ sayı, 15+ ribaunt ve 5+ top çalma istatistiğine ulaşan en genç oyuncu oldu.Öte yandan Alperen Şengün attığı 45 sayı ile NBA'de en çok sayı atan Türk basketbolcu ünvanını eline geçirdi. Önceki rekor 43 sayı ile Mehmet Okur'a aitti.Son olarak Alperen Şengün, Yao Ming'den beri bir Houston Rockets pivotunun en çok sayı attığı maçı geride bıraktı.

https://sputniknews.com.tr/20240203/alperen-sengun-yildizlasmaya-devam-ediyor-bir-double-double-daha-1080339976.html

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alperen, alperen şengün, houston rockets, rekor, nba