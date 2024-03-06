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SON DAKİKA | Seksenler dizisi oyuncusu trafik kazasında hayatını kaybetti
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NBA'de Alperen Şengün'ün rekor gecesi: 45 sayılık tarihi performans
NBA'de Alperen Şengün'ün rekor gecesi: 45 sayılık tarihi performans
Sputnik Türkiye
NBA'de milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, San Antonio Spurs'ü 114-101 mağlup etti. Alperen Şengün maçı 45 sayı, 16... 06.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-06T09:59+0300
2024-03-06T10:01+0300
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alperen şengün
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NBA'de Houston Rockets, San Antonio Spurs'ü 114-101 mağlup etti. Maça Alperen Şengün'ün istatistikleri damga vurdu.45 sayı kazandıMüsabakayı 45 sayı, 16 ribaunt, 3 asist, 5 top çalma ve 1 blokluk istatistiklerle tamamlayan Alperen Şengün birçok rekoru da kırmış oldu.Kariyer ve NBA rekoruSayı ve top çalmada kariyer rekorunu kıran Alperen Şengün, NBA tarihinde 45+ sayı, 15+ ribaunt ve 5+ top çalma istatistiğine ulaşan en genç oyuncu oldu.Öte yandan Alperen Şengün attığı 45 sayı ile NBA'de en çok sayı atan Türk basketbolcu ünvanını eline geçirdi. Önceki rekor 43 sayı ile Mehmet Okur'a aitti.Son olarak Alperen Şengün, Yao Ming'den beri bir Houston Rockets pivotunun en çok sayı attığı maçı geride bıraktı.
https://sputniknews.com.tr/20240203/alperen-sengun-yildizlasmaya-devam-ediyor-bir-double-double-daha-1080339976.html
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alperen, alperen şengün, houston rockets, rekor, nba
alperen, alperen şengün, houston rockets, rekor, nba

NBA'de Alperen Şengün'ün rekor gecesi: 45 sayılık tarihi performans

09:59 06.03.2024 (güncellendi: 10:01 06.03.2024)
© ETIENNE LAURENTAlperen Şengün
Alperen Şengün - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2024
© ETIENNE LAURENT
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NBA'de milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, San Antonio Spurs'ü 114-101 mağlup etti. Alperen Şengün maçı 45 sayı, 16 ribaunt, 3 asist, 5 top çalma ve 1 blokluk tarihi performansla tamamladı. Milli basketbolcu söz konusu istatistiklerle birçok rekoru eline geçirdi.
NBA'de Houston Rockets, San Antonio Spurs'ü 114-101 mağlup etti. Maça Alperen Şengün'ün istatistikleri damga vurdu.

45 sayı kazandı

Müsabakayı 45 sayı, 16 ribaunt, 3 asist, 5 top çalma ve 1 blokluk istatistiklerle tamamlayan Alperen Şengün birçok rekoru da kırmış oldu.

Kariyer ve NBA rekoru

Sayı ve top çalmada kariyer rekorunu kıran Alperen Şengün, NBA tarihinde 45+ sayı, 15+ ribaunt ve 5+ top çalma istatistiğine ulaşan en genç oyuncu oldu.
Öte yandan Alperen Şengün attığı 45 sayı ile NBA'de en çok sayı atan Türk basketbolcu ünvanını eline geçirdi. Önceki rekor 43 sayı ile Mehmet Okur'a aitti.

Son olarak Alperen Şengün, Yao Ming'den beri bir Houston Rockets pivotunun en çok sayı attığı maçı geride bıraktı.
Alperen Şengün - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2024
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