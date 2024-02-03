https://sputniknews.com.tr/20240203/alperen-sengun-yildizlasmaya-devam-ediyor-bir-double-double-daha-1080339976.html

Alperen Şengün yıldızlaşmaya devam ediyor: Bir double double daha

Alperen Şengün yıldızlaşmaya devam ediyor: Bir double double daha

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets, sahasında Toronto Raptors'ı 135-106 mağlup etti. 03.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-03T11:09+0300

2024-02-03T11:09+0300

2024-02-03T11:09+0300

spor

alperen şengün

nba

nba all-star

basketbol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/16/1079900285_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_447b301c0b313569008a28fcb05cdd80.jpg

NBA'e 10 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Alperen'in 24 sayı, 13 ribaunt ve 8 asistle 'double-double' yaptığı maçta Rockets, Raptors'ı yenerek bu sezonki 23. galibiyetini aldı.Rockets'ta Cam Whitmore 25 sayı, 6 ribaunt ve 1 asist, Amen Thompson 19 sayı, 7 ribaunt ve 4 asistle oynadı. Raptors'ta Scottie Barnes'ın 28 sayı, 7 ribaunt ve 4 asist, Immanuel Quickley 25 sayı, 1 ribaunt ve 6 asistlik performansları kazanmaya yetmedi.Russell Westbrook, 25 bin sayı barajını aşan 25. oyuncu olduLos Angeles Clippers, deplasmanda Detroit Pistons'ı 136-125 yenerek son 9 maçtaki 8. galibiyetini elde etti.Kawhi Leonard 33 sayı, 4 ribaunt ve 3 asist, Russell Westbrook ise 23 sayı, 3 ribaunt ve 9 asistle Clippers galibiyetinin mimarları oldu.Westbrook, NBA'de 25 bin sayı barajını aşan 25. oyuncu olarak lig tarihine geçti.Pistons'ta 28 sayı, 7 ribaunt ve 3 asistle oynayan Jaden Ivey ile 26 sayı, 1 ribaunt ve 3 asistlik katkı sağlayan Bojan Bogdanovic, yenilgiyi önleyemedi.SonuçlarWashington Wizards-Miami Heat: 102-110Detroit Pistons-Los Angeles Clippers: 125-136Indiana Pacers-Sacramento Kings: 122-133Atlanta Hawks-Phoenix Suns: 129-120Minnesota Timberwolves-Orlando Magic: 106-108Oklahoma City Thunder-Charlotte Hornets: 126-106San Antonio Spurs-New Orleans Pelicans: 113-114Memphis Grizzlies-Golden State Warriors: 101-121Houston Rockets-Toronto Raptors: 135-106Denver Nuggets-Portland Trail Blazers: 120-108

https://sputniknews.com.tr/20240202/oylamada-besinci-olmustu-nbade-alperen-sengun-all-star-yedeklerinealinmadi-1080303991.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

alperen şengün, nba, nba all-star, basketbol