https://sputniknews.com.tr/20240202/oylamada-besinci-olmustu-nbade-alperen-sengun-all-star-yedeklerinealinmadi-1080303991.html
Oylamada beşinci olmuştu: NBA'de Alperen Şengün All-Star yedeklerine alınmadı
Oylamada beşinci olmuştu: NBA'de Alperen Şengün All-Star yedeklerine alınmadı
Milli basketbolcu Alperen Şengün, NBA All-Star maçında kadroda yer alamadı. 02.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-02T11:33+0300
2024-02-02T11:33+0300
2024-02-02T11:33+0300
spor
nba
nba all-star
alperen şengün
yedek
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2024 All-Star maçında takımların yedekleri belli oldu.NBA'de görev yapan başantrenörlerin oylarıyla belirlenen listede milli basketbolcu Alperen Şengün yer almadı. All-Star'da ilk 5'e giremeyen Alperen Şengün, Batı Konferansı'nın pota altı ve forvet oyuncuları arasındaki taraftar oylamasında 1 milyon 821 bin 202 oyla 5. olmuştu.73. NBA All-Star maçı, 19 Şubat'ta ABD'nin Indianapolis kentindeki Gainbridge Fieldhouse'ta oynanacak.Takımların yedek oyuncuları şöyle:Doğu KonferansıBam Adebayo (Miami Heat), Paolo Banchero (Orlando Magic), Jaylen Brown (Boston Celtics), Jalen Brunson (New York Knicks), Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Julius Randle (New York Knicks)Batı KonferansıDevin Booker (Phoenix Suns), Stephen Curry (Golden State Warriors), Anthony Davis (Los Angeles Lakers), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Paul George (Los Angeles Clippers), Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers), Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves).
https://sputniknews.com.tr/20240130/alperen-sengun-lebron-jamese-karsi-31-sayiatti-galibiyeti-getirdi-1080198218.html
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nba, nba all-star, alperen şengün, yedek
nba, nba all-star, alperen şengün, yedek
Oylamada beşinci olmuştu: NBA'de Alperen Şengün All-Star yedeklerine alınmadı
Milli basketbolcu Alperen Şengün, NBA All-Star maçında kadroda yer alamadı.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2024 All-Star maçında takımların yedekleri belli oldu.
NBA'de görev yapan başantrenörlerin oylarıyla belirlenen listede milli basketbolcu Alperen Şengün yer almadı. All-Star'da ilk 5'e giremeyen Alperen Şengün, Batı Konferansı'nın pota altı ve forvet oyuncuları arasındaki taraftar oylamasında 1 milyon 821 bin 202 oyla 5. olmuştu.
73. NBA All-Star maçı, 19 Şubat'ta ABD'nin Indianapolis kentindeki Gainbridge Fieldhouse'ta oynanacak.
Takımların yedek oyuncuları şöyle:
Bam Adebayo (Miami Heat), Paolo Banchero (Orlando Magic), Jaylen Brown (Boston Celtics), Jalen Brunson (New York Knicks), Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Julius Randle (New York Knicks)
Devin Booker (Phoenix Suns), Stephen Curry (Golden State Warriors), Anthony Davis (Los Angeles Lakers), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Paul George (Los Angeles Clippers), Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers), Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves).