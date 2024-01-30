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Alperen Şengün, Lebron James'e karşı 31 sayı attı: Galibiyeti getirdi
Alperen Şengün, Lebron James'e karşı 31 sayı attı: Galibiyeti getirdi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 31 sayı attığı maçta Los Angeles Lakers'ı 135-119 mağlup etti. 30.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-30T17:08+0300
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spor
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lebron james
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NBA'e 12 maçla devam edildi. Rockets'ın Lakers'ı yendiği mücadelede 39 dakika 30 saniye süre alarak "double-double" yapan Alperen, 31 sayı, 12 ribaunt, 7 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynadı.Ev sahibi Rockets'ta Jalen Green 34 sayı, 12 ribaunt ve Cam Whitmore 20 sayı, 6 ribauntla sezonun 22. galibiyetine katkı sağladı.Jalen Green ve Alperen Şengün, NBA tarihinde 21 veya daha genç yaşta olup bir maçta 30 sayı ve 10 ribaunt üstü performans sergileyen ilk ikili oldu.Bu sezon 24. yenilgisini yaşayan Lakers'ta LeBron James, Anthony Davis ve D'Angelo Russell 23'er sayı kaydetti.Cedi Osman'dan 20 sayıWashington Wizards, milli basketbolcu Cedi Osman'ın forma giydiği San Antonio Spurs'ü deplasmanda 118-113 yendi.Sezonun 9. galibiyetini alan Wizards'ta Kyle Kuzma 18 sayı, 11 ribaunt ve Daniel Gafford 16 sayı, 13 ribauntla "double-double" yaptı.Ev sahibi Spurs'te Devin Vassell'in 24 sayı, 5 ribaunt ve Victor Wembanyama'nın 22 sayı, 11 ribauntluk performansları, sezonun 37. mağlubiyetini önleyemedi. Karşılaşmada 28 dakika 32 saniye görev alan Cedi Osman ise 20 sayı, 3 ribaunt, 2 asist, 2 top çalmayla mücadele etti.Doncic'ten 45 sayıDallas Mavericks, all-star oyun kurucusu Luka Doncic'in 45 sayı, 9 ribaunt, 15 asistle yıldızlaştığı maçta Orlando Magic'i 131-129'luk skorla geçti.Tim Hardaway Jr 36, Dereck Lively ve Jaden Hardy 20'şer sayıyla Mavericks'in 26. galibiyetinde önemli rol oynadı.Paolo Banchero'nun 36 ve Franz Wagner'in 21 sayısı, konuk ekip Magic'in 23. mağlubiyetini engelleyemedi.SonuçlarCleveland Cavaliers-Los Angeles Clippers: 118-108Charlotte Hornets-New York Knicks: 92-113Miami Heat-Phoenix Suns: 105-118Brooklyn Nets-Utah Jazz: 147-114Boston Celtics-New Orleans Pelicans: 118-112San Antonio Spurs-Washington Wizards: 113-118Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves: 101-107Memphis Grizzlies-Sacramento Kings: 94-103Houston Rockets-Los Angeles Lakers: 135-119Dallas Mavericks-Orlando Magic: 131-129Denver Nuggets-Milwaukee Bucks: 113-107Portland Trail Blazers-Philadelphia 76ers: 130-104
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alperen şengün, lebron james, nba, abd
alperen şengün, lebron james, nba, abd

Alperen Şengün, Lebron James'e karşı 31 sayı attı: Galibiyeti getirdi

17:08 30.01.2024
© İHA / ADAM DAVISAlperen Şengün
Alperen Şengün - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2024
© İHA / ADAM DAVIS
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 31 sayı attığı maçta Los Angeles Lakers'ı 135-119 mağlup etti.
NBA'e 12 maçla devam edildi. Rockets'ın Lakers'ı yendiği mücadelede 39 dakika 30 saniye süre alarak "double-double" yapan Alperen, 31 sayı, 12 ribaunt, 7 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynadı.
Ev sahibi Rockets'ta Jalen Green 34 sayı, 12 ribaunt ve Cam Whitmore 20 sayı, 6 ribauntla sezonun 22. galibiyetine katkı sağladı.
Jalen Green ve Alperen Şengün, NBA tarihinde 21 veya daha genç yaşta olup bir maçta 30 sayı ve 10 ribaunt üstü performans sergileyen ilk ikili oldu.
Bu sezon 24. yenilgisini yaşayan Lakers'ta LeBron James, Anthony Davis ve D'Angelo Russell 23'er sayı kaydetti.

Cedi Osman'dan 20 sayı

Washington Wizards, milli basketbolcu Cedi Osman'ın forma giydiği San Antonio Spurs'ü deplasmanda 118-113 yendi.
Sezonun 9. galibiyetini alan Wizards'ta Kyle Kuzma 18 sayı, 11 ribaunt ve Daniel Gafford 16 sayı, 13 ribauntla "double-double" yaptı.
Ev sahibi Spurs'te Devin Vassell'in 24 sayı, 5 ribaunt ve Victor Wembanyama'nın 22 sayı, 11 ribauntluk performansları, sezonun 37. mağlubiyetini önleyemedi. Karşılaşmada 28 dakika 32 saniye görev alan Cedi Osman ise 20 sayı, 3 ribaunt, 2 asist, 2 top çalmayla mücadele etti.

Doncic'ten 45 sayı

Dallas Mavericks, all-star oyun kurucusu Luka Doncic'in 45 sayı, 9 ribaunt, 15 asistle yıldızlaştığı maçta Orlando Magic'i 131-129'luk skorla geçti.
Tim Hardaway Jr 36, Dereck Lively ve Jaden Hardy 20'şer sayıyla Mavericks'in 26. galibiyetinde önemli rol oynadı.
Paolo Banchero'nun 36 ve Franz Wagner'in 21 sayısı, konuk ekip Magic'in 23. mağlubiyetini engelleyemedi.

Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Los Angeles Clippers: 118-108
Charlotte Hornets-New York Knicks: 92-113
Miami Heat-Phoenix Suns: 105-118
Brooklyn Nets-Utah Jazz: 147-114
Boston Celtics-New Orleans Pelicans: 118-112
San Antonio Spurs-Washington Wizards: 113-118
Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves: 101-107
Memphis Grizzlies-Sacramento Kings: 94-103
Houston Rockets-Los Angeles Lakers: 135-119
Dallas Mavericks-Orlando Magic: 131-129
Denver Nuggets-Milwaukee Bucks: 113-107
Portland Trail Blazers-Philadelphia 76ers: 130-104
Alperen Şengün - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2024
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