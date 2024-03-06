https://sputniknews.com.tr/20240306/mitten-nokta-operasyon-husnu-kumek-suleymaniyede-etkisizhalegetirildi-1081428128.html
MİT'ten nokta operasyon: Hüsnü Kümek Süleymaniye'de etkisiz hale getirildi
MİT'ten nokta operasyon: Hüsnü Kümek Süleymaniye'de etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
MİT, PKK'nın sözde Süleymaniye sorumlularından Hüsnü Kümek'i, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi. 06.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-06T09:52+0300
2024-03-06T09:52+0300
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mit, operasyon, son dakika, süleymaniye, terör, terör örgütü, terör saldırısı, pkk
MİT'ten nokta operasyon: Hüsnü Kümek Süleymaniye'de etkisiz hale getirildi
09:52 06.03.2024 (güncellendi: 09:57 06.03.2024)
MİT, PKK'nın sözde Süleymaniye sorumlularından Hüsnü Kümek'i, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.