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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240306/lubnandan-israile-yaklasik-30-roket-firlatildi-1081420475.html
Lübnan’dan İsrail’e yaklaşık 30 roket fırlatıldı
Lübnan’dan İsrail’e yaklaşık 30 roket fırlatıldı
Sputnik Türkiye
Lübnan’dan İsrail’e yaklaşık 30 roket fırlatıldı. Demir Kubbe hava savunma sistemi roketlere karşılık verdi. 06.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-06T00:03+0300
2024-03-06T00:03+0300
israil- filistin çatışması
lübnan
israil
israil-filistin
hizbullah
demir kubbe
demir kubbe
demir kubbe hava savunma sistemi
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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, Lübnan’dan İsrail’e yaklaşık 30 roket fırlatıldı. Demir Kubbe hava savunma sistemi roketlere karşılık verirken, çok sayıda roket havada imha edildi. Roket saldırısında can ve mal kaybı bildirilmedi. İsrail ordu radyosu ise geçtiği haberde, Lübnan'dan Kiryat Şmona'ya yönelik 30 füzenin fırlatıldığı ve 10 füzenin hava savunma sistemi ile düşürüldüğü belirtildi.Hizbullah, İsrail'e ait hedeflere 11 saldırı gerçekleştirildiğini duyurduÖte yandam Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır bölgesinde yer alan askeri mevziileri ve yerleşim birimlerine yönelik farklı silahlarla 11 saldırı düzenlendiğini duyurdu.Hizbullah, Lübnan topraklarından İsrail'e yönelik son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen saldırılar hakkında açıklama yaptı.Açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Hula beldesine düzenlediği ve 3 sivilin yaşamını yitirdiği saldırıya karşılık olarak İsrail'in Kiryat Şmona ve Kfar Blumyerleşim birimine onlarca katyuşa füzesinin fırlatıldığı ifade edildi.İsrail'in Bağdadi ve Birket Rişe mevziisi, 769. Doğu Tugayı'nın Kiryat Şmona Kışlası'ndaki karargahı, Kefr Şubaa Tepeleri'ndeki Ruveysat el Alem mevziisinin füzeler ve uygun silahlarla vurulduğu kaydedildi.Ayrıca, İsrail'in sınır üzerindeki askeri mevziilerinde konuşlu 2 Merkava tipi tankın da hedef alındığı aktarıldı.İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda, 232 Hizbullah mensubu, 48 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri öldü.
https://sputniknews.com.tr/20240305/israil-ordusu-lubnanin-guneyine-hava-saldirisi-duzenledi-1081379036.html
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lübnan, israil, israil-filistin, hizbullah, demir kubbe, demir kubbe, demir kubbe hava savunma sistemi
lübnan, israil, israil-filistin, hizbullah, demir kubbe, demir kubbe, demir kubbe hava savunma sistemi

Lübnan’dan İsrail’e yaklaşık 30 roket fırlatıldı

00:03 06.03.2024
© AA / Ramiz Dallahİsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye Valiliği'ne bağlı Kafr Kila beldesine saldırı düzenledi. Saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi.
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye Valiliği'ne bağlı Kafr Kila beldesine saldırı düzenledi. Saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2024
© AA / Ramiz Dallah
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Lübnan’dan İsrail’e yaklaşık 30 roket fırlatıldı. Demir Kubbe hava savunma sistemi roketlere karşılık verdi.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, Lübnan’dan İsrail’e yaklaşık 30 roket fırlatıldı.
Demir Kubbe hava savunma sistemi roketlere karşılık verirken, çok sayıda roket havada imha edildi. Roket saldırısında can ve mal kaybı bildirilmedi.
İsrail ordu radyosu ise geçtiği haberde, Lübnan'dan Kiryat Şmona'ya yönelik 30 füzenin fırlatıldığı ve 10 füzenin hava savunma sistemi ile düşürüldüğü belirtildi.

Hizbullah, İsrail'e ait hedeflere 11 saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu

Öte yandam Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır bölgesinde yer alan askeri mevziileri ve yerleşim birimlerine yönelik farklı silahlarla 11 saldırı düzenlendiğini duyurdu.
Hizbullah, Lübnan topraklarından İsrail'e yönelik son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen saldırılar hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Hula beldesine düzenlediği ve 3 sivilin yaşamını yitirdiği saldırıya karşılık olarak İsrail'in Kiryat Şmona ve Kfar Blumyerleşim birimine onlarca katyuşa füzesinin fırlatıldığı ifade edildi.
İsrail'in Bağdadi ve Birket Rişe mevziisi, 769. Doğu Tugayı'nın Kiryat Şmona Kışlası'ndaki karargahı, Kefr Şubaa Tepeleri'ndeki Ruveysat el Alem mevziisinin füzeler ve uygun silahlarla vurulduğu kaydedildi.
Ayrıca, İsrail'in sınır üzerindeki askeri mevziilerinde konuşlu 2 Merkava tipi tankın da hedef alındığı aktarıldı.
İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda, 232 Hizbullah mensubu, 48 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri öldü.
İsrail ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2024
İsrail- Filistin çatışması
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi
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