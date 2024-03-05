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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240305/israil-ordusu-lubnanin-guneyine-hava-saldirisi-duzenledi-1081379036.html
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde üç bölgede Hizbullah'a ait hedeflere hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. 05.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-05T09:49+0300
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israil- filistin çatışması
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israil-filistin
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Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneydeki Bint Cubeyl, Es-Sultaniye ve Sıddıkin bölgelerinde Hizbullah'a ait hedeflere hava saldırıları düzenlediği kaydedildi.Hava saldırılarının, dün sabah İsrail'in Lübnan sınırı yakınındaki Margaliot bölgesine füze fırlatılmasına karşılık olarak düzenlendiği ifade edilen açıklamada, saldırılan hedefler arasında askeri binalar ve Hizbullah'ın kullandığı bir askeri karargahın da yer aldığı aktarıldı.Açıklamada, kısa bir süre önce ülkenin kuzeyinde sirenlerin çalmasının ardından Lübnan topraklarından İsrail topraklarına doğru 10'a yakın füzenin atıldığının tespit edildiği, bunların bir kısmının imha edildiği ve herhangi bir can kaybı yaşanmadığı belirtildi.İsrail devlet televizyonu KAN'ın dünkü haberinde, Lübnan topraklarından İsrail'in Margaliot yerleşim birimine anti tank füzesiyle düzenlenen saldırıda bir kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı belirtilmişti.İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı tarafından yapılan açıklamada ise Lübnan topraklarından gerçekleştirilen füze saldırısı sonucu Taylandlı 2 işçinin yaralandığı ifade edilmişti.İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023’ten beri Lübnan’ın güneyinde yaşanan çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 45 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.
https://sputniknews.com.tr/20240305/abd-dort-bir-yana-saldirmaya-devam-ediyor-bu-sefer-de-savunma-saldirisi-gerceklestirdi-1081378444.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), lübnan, hizbullah, ortadoğu, gazze, gazze şeridi
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), lübnan, hizbullah, ortadoğu, gazze, gazze şeridi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi

09:49 05.03.2024
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANAİsrail ordusu
İsrail ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2024
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde üç bölgede Hizbullah'a ait hedeflere hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneydeki Bint Cubeyl, Es-Sultaniye ve Sıddıkin bölgelerinde Hizbullah'a ait hedeflere hava saldırıları düzenlediği kaydedildi.
Hava saldırılarının, dün sabah İsrail'in Lübnan sınırı yakınındaki Margaliot bölgesine füze fırlatılmasına karşılık olarak düzenlendiği ifade edilen açıklamada, saldırılan hedefler arasında askeri binalar ve Hizbullah'ın kullandığı bir askeri karargahın da yer aldığı aktarıldı.
Açıklamada, kısa bir süre önce ülkenin kuzeyinde sirenlerin çalmasının ardından Lübnan topraklarından İsrail topraklarına doğru 10'a yakın füzenin atıldığının tespit edildiği, bunların bir kısmının imha edildiği ve herhangi bir can kaybı yaşanmadığı belirtildi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın dünkü haberinde, Lübnan topraklarından İsrail'in Margaliot yerleşim birimine anti tank füzesiyle düzenlenen saldırıda bir kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı belirtilmişti.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı tarafından yapılan açıklamada ise Lübnan topraklarından gerçekleştirilen füze saldırısı sonucu Taylandlı 2 işçinin yaralandığı ifade edilmişti.
İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023’ten beri Lübnan’ın güneyinde yaşanan çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 45 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.
ABD Kongresi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2024
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