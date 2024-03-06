https://sputniknews.com.tr/20240306/istanbulda-halk-otobusu-ile-sebze-yuklu-kamyon-carpisti-1081425221.html

İstanbul'da halk otobüsü ile sebze yüklü kamyon çarpıştı

İstanbul'da halk otobüsü ile sebze yüklü kamyon çarpıştı

Sputnik Türkiye

Beykoz'da, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Kavacık çıkışında özel halk otobüsü ile meyve ve sebze yüklü kamyonun karıştığı trafik kazası meydana geldi. 06.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-06T08:46+0300

2024-03-06T08:46+0300

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Köprünün Ankara istikameti Kavacık mevkisinde seyreden 34 HO 3824 plakalı İETT’ye bağlı halk otobüsü ile 34 BGZ 827 plakalı kamyon çarpıştı.Kazanın etkisiyle kamyon otoyolda yan yatarken, sebze ve meyveler yola saçıldı. Kamyon ile kasası birbirinden ayrıldı.Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, iki araç da çekici yardımıyla kaldırıldı.

https://sputniknews.com.tr/20240306/itu-yerleskesinde-buyuk-yangin-dumanlar-gokyuzunu-kapladi-1081424686.html

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istanbul, otobüs, otobüs şöförü, otobüs durağı, otobüs kazası, otobüs kazası, kamyon