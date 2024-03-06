İshak Paşa Sarayı'nda havai fişekli klip: Bakanlık soruşturma başlattı

Türkiye
SON DAKİKA | Seksenler dizisi oyuncusu trafik kazasında hayatını kaybetti
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'BRICS dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Gıda enflasyonu, resmi enflasyonu katladı
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Estetik ameliyatla gelen ölümün bilinmeyenleri
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABER MASASI
Türk şirketlerine yaptırım tehdidi Blinken-Fidan görüşmesinde gündeme gelecek.
13:30
34 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Dönüm noktası oldu
17:43
2 dk
SESLİ HABER
Tucker Carlson: ABD’yi Roma’nın akıbeti bekliyor
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
BRICS ödeme sisteminin ‘şifreleri’: Blok zinciri ve dijital para birimleri
18:16
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Generaller Macron’a engel oldu
18:29
2 dk
SESLİ HABER
Kremlin: Ukrayna’da doğrudan yer aldıklarının kanıt
18:42
1 dk
SESLİ HABER
Çin: Çok kutuplu bir dünyadan yanayız
18:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
NATO içinde ihtilaf tekrar alevlendi
19:16
1 dk
SESLİ HABER
İngiltere, ifşaya rağmen ısrar etti
19:28
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon çalışanı: ABD, Zelenskiy’i tahliye edebilir
19:42
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Dünyanın en zengin adamı değişti
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Sağlık Bakanı’na mülakatsız atama tepkisi
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Balık popülasyonu ve çeşitliliği neden azalıyor?
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20240306/ishak-pasa-sarayinda-havai-fisekli-klip-bakanlik-sorusturma-baslatti-1081429228.html
İshak Paşa Sarayı'nda havai fişekli klip: Bakanlık soruşturma başlattı
İshak Paşa Sarayı'nda havai fişekli klip: Bakanlık soruşturma başlattı
Sputnik Türkiye
Ağrı Doğubeyazıt’ta iş insanı Hikmet Eraslan’ın, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunan İshak Paşa Sarayı’nda çektiği klip tartışma konusu oldu. Klipte... 06.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-06T10:25+0300
2024-03-06T10:25+0300
yaşam
ishak paşa sarayı
ishak paşa hamamı
ishakpaşa külliyesi
ishakpaşa hamamı
dosso dossi fashion show
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103128/44/1031284494_0:57:2743:1600_1920x0_80_0_0_5de0289abf678cbfd90f913b508f1845.jpg
Ağrı Doğubeyazıt’ta iş insanı Hikmet Eraslan’ın, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunan İshak Paşa Sarayı’nda çektiği klip tartışma konusu oldu. Klibin yayınlanmasının ardından manevi değerlere saygısızlık yapıldığı ve tarihi yapının zarar gördüğüne ilişkin tartışmalar başlarken, Kültür ve Turizm Bakanlığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.DJ kabini, sis makineleri, hoparlörler, ışık, konfeti, lazer ve havai fişeklerin kullanıldığı klibin çekimine daha önce görevden alınan Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Erkan Kösedağ tarafından izin verildiği belirtilirken, Bakanlık yetkililerinin klip çekimiyle ilgili bilgilendirilmediği ortaya çıktı. Hürriyet’e konuşan Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdürü Fehim Altun, “Benim dönemimden önce verilmiş bir izin. Bakanlığımız konuya hassasiyet gösteriyor” dedi.7 ay önce çekildiKlibin yaklaşık 7 ay önce çekildiğini kaydeden Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ise ortaya çıkan görüntünün mevzuata uygun olmadığını, çekilen kliple ilgili Bakanlığın ilgili birimlerinin hiçbir şekilde haberdar edilmediğini söyledi. Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Necmeddin Bayhan ise şöyle dedi: “Bu klibin bizimle ilgisi yok. Bu tür izinler Kültür Müdürlüğü tarafından veriliyor.”Mr. Dosso Dossi - Renga Bazide ismi ile Youtube üzerinden yayınlanan 2 dakika 29 saniyelik klipte, İshak Paşa Sarayı’nın avlusunda çekilen yakın plan ve dron görüntüleri dikkat çekiyor. Görüntülerde; sarayın içine DJ kabini kurulduğu, müzik, ses, ışık ve lazer sistemlerinin kullanıldığı, klibin son bölümünde ise Saray’ın avlusundan havi fişek atıldığı görülüyor. Klibin fotoğrafları da Instagram ve Tik Tok’ta yayımlanıyor.'Amacımız tanıtmaktı'İshak Paşa Sarayı’nda çekilen klipte rol alan Dosso Dossi Holding CEO’su Hikmet Eraslan da konuyla ilgili Hürriyet’e konuştu. Eraslan, “Biz hem Ağrı Valiliği hem de Kültür Müdürlüğü’nden izin aldık. Tek amacımız vardı o da Ağrı ve İshak Paşa Sarayı’nı tanıtmaktı. Orada havai fişek de attık ama bu etkinliğin yapıya zarar verdiğini düşünmüyorum” dedi.AĞRI İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yakup Karataş “İçeride havai fişek patlatıldığını düşünmek bile istemiyorum. Fotoğrafları gördüm gerçekten korkunç” dedi.Prof. Dr. Yaşar Bedirhan ise “Yüksek ses, ışık, lazer ve havai fişek tarihi yapılara zarar verir. Bazı tarihi mekanlarda fotoğraf çekmek yasaktır. Flaşın etkisi tarihi nitelikli eserlere zarar verebilir. Bunlar olmamalıydı” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221031/cizrede-100-bin-kisi-muzik-festivalinde-bulustu-soner-sarikabadayi-sefo-ve-burak-kut-sahne-aldi-1062903721.html
ishakpaşa hamamı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103128/44/1031284494_336:0:2469:1600_1920x0_80_0_0_8b72aebd40e2e253f7f4e8d00cfc2cd0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ishak paşa sarayı, ishak paşa hamamı, ishakpaşa külliyesi , ishakpaşa hamamı, dosso dossi fashion show
ishak paşa sarayı, ishak paşa hamamı, ishakpaşa külliyesi , ishakpaşa hamamı, dosso dossi fashion show

İshak Paşa Sarayı'nda havai fişekli klip: Bakanlık soruşturma başlattı

10:25 06.03.2024
© AA / Göksel Cüneyt İğdeSisler içindeki tarih: İshak Paşa Sarayı
Sisler içindeki tarih: İshak Paşa Sarayı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2024
© AA / Göksel Cüneyt İğde
Abone ol
Ağrı Doğubeyazıt’ta iş insanı Hikmet Eraslan’ın, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunan İshak Paşa Sarayı’nda çektiği klip tartışma konusu oldu. Klipte havai fişek patlatılması ve lazer kullanılmasının yapıya zarar verebileceği belirtiliyor. Konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Ağrı Doğubeyazıt’ta iş insanı Hikmet Eraslan’ın, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunan İshak Paşa Sarayı’nda çektiği klip tartışma konusu oldu. Klibin yayınlanmasının ardından manevi değerlere saygısızlık yapıldığı ve tarihi yapının zarar gördüğüne ilişkin tartışmalar başlarken, Kültür ve Turizm Bakanlığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.
DJ kabini, sis makineleri, hoparlörler, ışık, konfeti, lazer ve havai fişeklerin kullanıldığı klibin çekimine daha önce görevden alınan Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Erkan Kösedağ tarafından izin verildiği belirtilirken, Bakanlık yetkililerinin klip çekimiyle ilgili bilgilendirilmediği ortaya çıktı. Hürriyet’e konuşan Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdürü Fehim Altun, “Benim dönemimden önce verilmiş bir izin. Bakanlığımız konuya hassasiyet gösteriyor” dedi.

7 ay önce çekildi

Klibin yaklaşık 7 ay önce çekildiğini kaydeden Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ise ortaya çıkan görüntünün mevzuata uygun olmadığını, çekilen kliple ilgili Bakanlığın ilgili birimlerinin hiçbir şekilde haberdar edilmediğini söyledi. Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Necmeddin Bayhan ise şöyle dedi: “Bu klibin bizimle ilgisi yok. Bu tür izinler Kültür Müdürlüğü tarafından veriliyor.
Mr. Dosso Dossi - Renga Bazide ismi ile Youtube üzerinden yayınlanan 2 dakika 29 saniyelik klipte, İshak Paşa Sarayı’nın avlusunda çekilen yakın plan ve dron görüntüleri dikkat çekiyor. Görüntülerde; sarayın içine DJ kabini kurulduğu, müzik, ses, ışık ve lazer sistemlerinin kullanıldığı, klibin son bölümünde ise Saray’ın avlusundan havi fişek atıldığı görülüyor. Klibin fotoğrafları da Instagram ve Tik Tok’ta yayımlanıyor.

'Amacımız tanıtmaktı'

İshak Paşa Sarayı’nda çekilen klipte rol alan Dosso Dossi Holding CEO’su Hikmet Eraslan da konuyla ilgili Hürriyet’e konuştu. Eraslan, “Biz hem Ağrı Valiliği hem de Kültür Müdürlüğü’nden izin aldık. Tek amacımız vardı o da Ağrı ve İshak Paşa Sarayı’nı tanıtmaktı. Orada havai fişek de attık ama bu etkinliğin yapıya zarar verdiğini düşünmüyorum” dedi.
AĞRI İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yakup Karataş “İçeride havai fişek patlatıldığını düşünmek bile istemiyorum. Fotoğrafları gördüm gerçekten korkunç” dedi.
Prof. Dr. Yaşar Bedirhan ise “Yüksek ses, ışık, lazer ve havai fişek tarihi yapılara zarar verir. Bazı tarihi mekanlarda fotoğraf çekmek yasaktır. Flaşın etkisi tarihi nitelikli eserlere zarar verebilir. Bunlar olmamalıydı” diye konuştu.
Cizre’de 100 bin kişi müzik festivalinde buluştu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2022
YAŞAM
Cizre’de 100 bin kişi müzik festivalinde buluştu: Soner Sarıkabadayı, Sefo ve Burak Bulut sahne aldı
31 Ekim 2022, 15:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала