https://sputniknews.com.tr/20221031/cizrede-100-bin-kisi-muzik-festivalinde-bulustu-soner-sarikabadayi-sefo-ve-burak-kut-sahne-aldi-1062903721.html

Cizre’de 100 bin kişi müzik festivalinde buluştu: Soner Sarıkabadayı, Sefo ve Burak Bulut sahne aldı

Cizre’de 100 bin kişi müzik festivalinde buluştu: Soner Sarıkabadayı, Sefo ve Burak Bulut sahne aldı

Şırnak’ın Cizre ilçesi, yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı müzik festivaline ev sahipliği yaptı. Kurulan büyük sahnede Soner Sarıkabadayı, Sefo, Kurtuluş Kuş... 31.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-31T15:39+0300

2022-10-31T15:39+0300

2022-10-31T16:31+0300

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Cizre, müzik festivaline ev sahipliği yaptı. Kurulan büyük sahnede Soner Sarıkabadayı, Sefo, Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut, yaklaşık 100 bin kişiye unutulmaz bir konser verdi.Konserde Mr. Dosso Dossi kimliğiyle yaptığı DJ performanslarıyla tanınan Hikmet Eraslan da yer aldı.Son teknoloji görüntüleme sistemleri, lazer ve ışık gösterileriyle desteklenen şovda festival alanında yaklaşık 100 bin kişi toplandı.'Ülkemize hizmet ediyoruz, olmayanı yapıyoruz'Holding olarak sanat ve müzik etkinliklerine büyük önem verdiklerini ve bunu bir sosyal sorumluluk projesi olarak büyük bir mutlulukla gerçekleştirdiklerini söyleyen Hikmet Eraslan, Türkiye’nin pek çok yerinden, hatta yurt dışından bile tekliflerin geldiğini belirtti. Türkiye’ye hizmet ettiklerini ve olmayanı yaptıklarını, yeni rotalarını da Cizre olarak belirlediklerini söyleyen Eraslan, “Bugün Cizre'deyiz, hemşerilerimle birlikte olmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyorum. Doğu Beyazıt'ta başladı bu serüven, çok önemli bir etkinliğe imza attık. Sanata, müzeye değer veren bir kurumuz. Amacımız Türkiye'nin her oyununun ve sanatın dokunuyor olması, insanlarımızın bu anlamda sanata ulaşıyor olması ve özelikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin bu konuda gelişim gösterebilmesi adına sanayinin ve turizm akabilmesi adına biz Holding olarak yapmış olduğumuz bir sosyal sorumluluk projesidir” dedi.

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