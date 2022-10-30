https://sputniknews.com.tr/20221030/bogazici-film-festivali-odul-kazananlarin-politik-gondermeleri-ve-sloganlarini-kiniyoruz-1062860014.html

Boğaziçi Film Festivali: Ödül kazananların politik göndermeleri ve sloganlarını kınıyoruz

Boğaziçi Film Festivali: Ödül kazananların politik göndermeleri ve sloganlarını kınıyoruz

Boğaziçi Film Festivali yönetimi, ödül töreninde yaşanan TTB Başkanı Fincancı gerilimine ilişkin yaptığı açıklamada, politik göndermeler ve sloganları kınadı. 30.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-30T11:01+0300

2022-10-30T11:01+0300

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boğaziçi

film festivali

türkiye

kınama

şebnem korur fincancı

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10.’su düzenlenen Boğaziçi Film Festivali'ne Türk Tabipleri Birliği Başkanı (TTB) Şebnem Korur Fincancı'ya destek açıklaması ve salonda yaşanan gerilim damga vurdu.Festivalde ödül alan yönetmen Özcan Alper konuşmasında, tutuklanan Fincancı'yı savunarak aldığı ödülü kendisine ifhaf etti.Davetliler arasındaki oyuncu Burak Haktanır, sahnede bulunan Özcan Alper'e tepki gösterdi.Burak Haktanır yüksek sesle "O kadın TSK'ya iftira attı. Kaç gündür bütün PKK sayfaları onu destekliyor" diye bağırdı.Festival yönetiminden açıklamaBu çıkışla salonda yaşanan gerginlik kamuoyuna yansıdı. Konuya ilişkin festival yönetiminden bir açıklama yapıldı. Açıklamada önceliğin filmler ve sanatçılar olduğu belirtilerek politik gönderme ve sloganlar kınandı.Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:"Boğaziçi Film Festivali olarak önceliğimiz; genç ve yetenekli sinemacılara maddi ve manevi destekler oluşturarak yeni imkanlar sağlamaktır. Bu motivasyonla on yıl boyunca herhangi bir ayrım yapmadan, hiç kimseyi ötekileştirmeden katılımcı bir festival olmak için çalıştık.10. Boğaziçi Film Festivali Kapanış Gecesi ve Ödül Töreni'nde yaşanan istenmeyen olayların ve onaylanması mümkün olmayan siyasi söylemlerin meydana getirdiği etki bir yıllık uzun bir çalışma sonucunda ortaya koyduğumuz programın, filmlerin ve ödüllerin konuşulup tartışılamamasına sebep olmuştur.Her zaman sanatçıları ve filmleri önceleyen bir festival olarak, ödül törenimizde ödül kazananların politik göndermeleri ve sloganlarını kınıyor, kültür ve sanat hayatımızın sağlıklı bir zeminde yükselmesi temennisinde bulunuyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

https://sputniknews.com.tr/20221028/bassavciliktan-ttb-davanamesi-gorevden-alinmalari-istendi-1062794586.html

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