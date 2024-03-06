https://sputniknews.com.tr/20240306/ingiltere-ukraynaya-yeni-muhimmat-sevkiyatlarina-basliyoruz-1081433645.html

İngiltere: Ukrayna’ya yeni mühimmat sevkiyatlarına başlıyoruz

İngiltere: Ukrayna’ya yeni mühimmat sevkiyatlarına başlıyoruz

Sputnik Türkiye

İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı James Heappey, Ukrayna’ya yeni topçu mühimmat sevkiyatlarına nisan ayında başlayacaklarını belirtti. 06.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-06T14:08+0300

2024-03-06T14:08+0300

2024-03-06T14:08+0300

ukrayna krizi

ingiltere

ingiltere savunma bakanlığı

askeri yardım

ukrayna

ukrayna ordusu

kiev

vladimir zelenskiy

nato

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İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı James Heappey’in bakanlığın resmi internet sitesinde yayınlanan yazılı açıklamasında, “24 Şubat 2024’te duyurulan Ukrayna’ya yönelik 245 milyon sterlin değerindeki askeri yardım paketiyle ilgili ilk teslimatlar 2024/25 mali yılının (6 Nisan’da başlıyor) ilk çeyreğinde gerçekleşecek” ifadesine yer verildi.İngiltere hükümeti 24 Şubat 2024’te, Ukrayna için mühimmat alımı ve mühimmat üretimi için tedarik zincirlerinin kurulmasına destek olmak amacıyla 245 milyon sterlin (yaklaşık 10 milyar TL) tutarında yardım paketi sağlayacağını duyurmuştu.İngiltere, 6 Nisan’da başlayacak yeni mali yıl için Ukrayna’ya 2.5 milyar sterlin değerinde yeni mali yardım paketini açıklamıştı. En az 200 milyon sterlinin, Ukrayna için büyük kısmı İngiliz yapımı İHA üretimini hızlandırmak ve teslim etmek için tahsis edileceği belirtilmişti.Rusya, Ukrayna’ya silah yardımının çözüme engel olduğunu, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve ‘ateşle oyun’ olduğunu defalarca dile getirmişti. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya silah yardımını içeren tüm tehditlerin Rusya için meşru hedef olduğunu kaydetmiş, Kremlin ise Batı’nın Ukrayna’ya silah pompalamasının görüşmelere yardımcı olmadığını ve olumsuz etkiye sahip olacağını belirtmişti.

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