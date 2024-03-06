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Husiler'den Aden Körfezi'nde bir saldırı daha: 'En az iki kişi hayatını kaybetti'
Husiler'den Aden Körfezi'nde bir saldırı daha: 'En az iki kişi hayatını kaybetti'
Sputnik Türkiye
Husiler Aden Körfezi'nde ABD'ye ait olduğunu belirttikleri bir kuru yük gemisine saldırı düzenlediklerini açıkladı. 06.03.2024, Sputnik Türkiye
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aden körfezi
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Husiler hareketinin askeri sözcüsü Yahya Seri yaptığı açıklamada, Yemen güçlerinin Aden Körfezi'nde 'True Sonfidence' adlı kuru yük gemisini gemisavar füzelerle vurduğunu ve gemide yangın çıktığını söyledi.Yapılan açıklamada, "Yemen donanması Aden Körfezi'ndeki True Confidence gemisine gemi savar füzelerle saldırdı ve bu saldırı gemide bir yangına yol açtı" cümlesine yer verildi.Yemen'deki İngiliz Büyükelçiliği sosyal paylaşım ağı X üzerinden yapılan açıklamada, Aden Körfezi'nde 'True Confidence' adlı gemiye düzenlenen saldırıda iki denizci hayatını kaybettiği belirtildi.Elçilik açıklamasında, "En az iki denizci hayatını kaybetti. Bu, Husiler tarafından uluslararası gemilere pervasızca füze fırlatılmasının üzücü ama kaçınılmaz bir sonucudur. Husiler buna bir son vermelidir" cümlelerine yer verilerek saldırıda ölen ve yaralananların ailelerine de başsağlığı mesajı verildi.Operasyonun gemi mürettebatının Yemen deniz kuvvetlerinden gelen uyarı mesajlarını reddetmesinin ardından gerçekleştiği belirtildi.Yapılan açıklamada saldırının, “Mazlum Filistin halkının zaferine ve ülkemize yönelik Amerikan-İngiliz saldırganlığına misilleme maksadıyla” gerçekleştirildiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20240305/husiler-kizildenizde-2-amerikan-destroyerini-vurdugunu-duyurdu-1081420337.html
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ortadoğu, husiler, aden körfezi, yahya seri, gemi, ingiltere büyükelçiliği, abd
ortadoğu, husiler, aden körfezi, yahya seri, gemi, ingiltere büyükelçiliği, abd

Husiler'den Aden Körfezi'nde bir saldırı daha: 'En az iki kişi hayatını kaybetti'

21:45 06.03.2024
© AA / Mohammed HamoudYemen Husiler
Yemen Husiler - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2024
© AA / Mohammed Hamoud
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Husiler Aden Körfezi'nde ABD'ye ait olduğunu belirttikleri bir kuru yük gemisine saldırı düzenlediklerini açıkladı.
Husiler hareketinin askeri sözcüsü Yahya Seri yaptığı açıklamada, Yemen güçlerinin Aden Körfezi'nde 'True Sonfidence' adlı kuru yük gemisini gemisavar füzelerle vurduğunu ve gemide yangın çıktığını söyledi.
Yapılan açıklamada, "Yemen donanması Aden Körfezi'ndeki True Confidence gemisine gemi savar füzelerle saldırdı ve bu saldırı gemide bir yangına yol açtı" cümlesine yer verildi.
Yemen'deki İngiliz Büyükelçiliği sosyal paylaşım ağı X üzerinden yapılan açıklamada, Aden Körfezi'nde 'True Confidence' adlı gemiye düzenlenen saldırıda iki denizci hayatını kaybettiği belirtildi.
Elçilik açıklamasında, "En az iki denizci hayatını kaybetti. Bu, Husiler tarafından uluslararası gemilere pervasızca füze fırlatılmasının üzücü ama kaçınılmaz bir sonucudur. Husiler buna bir son vermelidir" cümlelerine yer verilerek saldırıda ölen ve yaralananların ailelerine de başsağlığı mesajı verildi.
Operasyonun gemi mürettebatının Yemen deniz kuvvetlerinden gelen uyarı mesajlarını reddetmesinin ardından gerçekleştiği belirtildi.
Yapılan açıklamada saldırının, “Mazlum Filistin halkının zaferine ve ülkemize yönelik Amerikan-İngiliz saldırganlığına misilleme maksadıyla” gerçekleştirildiği belirtildi.
Kızıldeniz - ABD Deniz Kuvvetleri - Husiler - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2024
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