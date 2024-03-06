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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240306/herson-bolgesinde-abd-yapimi-himars-coklu-roketatar-sistemi-imha-edildi-1081422422.html
Herson bölgesinde ABD yapımı HIMARS çoklu roketatar sistemi imha edildi
Herson bölgesinde ABD yapımı HIMARS çoklu roketatar sistemi imha edildi
Sputnik Türkiye
Herson Valiliği, ABD yapımı bir HIMARS çoklu roketatar sisteminin imha edildiğini bildirdi. 06.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-06T02:49+0300
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Rusya Federasyonu'na bağlanan Herson Bölgesi Valiliği Sözcüsü Vladimir Vasilenko, Sputnik’e yaptığı açıklamada Rus birliklerinin Herson bölgesi sınırında ABD yapımı bir HIMARS çoklu roketatar sistemini imha ettiğini belirtti.Vasilenko, “Bugün, Dnyeper Askeri Grubu birimleri, Herson Bölgesi sınırına yakın bölgede bir HIMARS çoklu roketatar sistemini imha etti. İlk verilere göre, düşman hedefine saldırı İskender füze sisteminden gerçekleştirildi” dedi.Sözcü, Ukrayna birliklerinin Eylül 2022'de Herson kentindeki askeri-sivil idare binasına yönelil saldırıyı bu HIMARS sisteminden yapmış olabileceklerini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20240228/herson-bolge-valisi-zelenskiy-yargi-onunde-hesap-vermeli-1081185447.html
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herson, himars, himars, himars roket sistemi, rusya federasyonu, ukrayna, ukrayna krizi

Herson bölgesinde ABD yapımı HIMARS çoklu roketatar sistemi imha edildi

02:49 06.03.2024
© AAHIMARS sistemi
HIMARS sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2024
© AA
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Herson Valiliği, ABD yapımı bir HIMARS çoklu roketatar sisteminin imha edildiğini bildirdi.
Rusya Federasyonu'na bağlanan Herson Bölgesi Valiliği Sözcüsü Vladimir Vasilenko, Sputnik’e yaptığı açıklamada Rus birliklerinin Herson bölgesi sınırında ABD yapımı bir HIMARS çoklu roketatar sistemini imha ettiğini belirtti.
Vasilenko, “Bugün, Dnyeper Askeri Grubu birimleri, Herson Bölgesi sınırına yakın bölgede bir HIMARS çoklu roketatar sistemini imha etti. İlk verilere göre, düşman hedefine saldırı İskender füze sisteminden gerçekleştirildi” dedi.
Sözcü, Ukrayna birliklerinin Eylül 2022'de Herson kentindeki askeri-sivil idare binasına yönelil saldırıyı bu HIMARS sisteminden yapmış olabileceklerini kaydetti.
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