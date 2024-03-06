https://sputniknews.com.tr/20240306/herson-bolgesinde-abd-yapimi-himars-coklu-roketatar-sistemi-imha-edildi-1081422422.html
Herson bölgesinde ABD yapımı HIMARS çoklu roketatar sistemi imha edildi
Herson bölgesinde ABD yapımı HIMARS çoklu roketatar sistemi imha edildi
Sputnik Türkiye
Herson Valiliği, ABD yapımı bir HIMARS çoklu roketatar sisteminin imha edildiğini bildirdi. 06.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-06T02:49+0300
2024-03-06T02:49+0300
2024-03-06T02:49+0300
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Rusya Federasyonu'na bağlanan Herson Bölgesi Valiliği Sözcüsü Vladimir Vasilenko, Sputnik’e yaptığı açıklamada Rus birliklerinin Herson bölgesi sınırında ABD yapımı bir HIMARS çoklu roketatar sistemini imha ettiğini belirtti.Vasilenko, “Bugün, Dnyeper Askeri Grubu birimleri, Herson Bölgesi sınırına yakın bölgede bir HIMARS çoklu roketatar sistemini imha etti. İlk verilere göre, düşman hedefine saldırı İskender füze sisteminden gerçekleştirildi” dedi.Sözcü, Ukrayna birliklerinin Eylül 2022'de Herson kentindeki askeri-sivil idare binasına yönelil saldırıyı bu HIMARS sisteminden yapmış olabileceklerini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20240228/herson-bolge-valisi-zelenskiy-yargi-onunde-hesap-vermeli-1081185447.html
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herson, himars, himars, himars roket sistemi, rusya federasyonu, ukrayna, ukrayna krizi
Herson bölgesinde ABD yapımı HIMARS çoklu roketatar sistemi imha edildi
Herson Valiliği, ABD yapımı bir HIMARS çoklu roketatar sisteminin imha edildiğini bildirdi.
Rusya Federasyonu'na bağlanan Herson Bölgesi Valiliği Sözcüsü Vladimir Vasilenko, Sputnik’e yaptığı açıklamada Rus birliklerinin Herson bölgesi sınırında ABD yapımı bir HIMARS çoklu roketatar sistemini imha ettiğini belirtti.
Vasilenko, “Bugün, Dnyeper Askeri Grubu birimleri, Herson Bölgesi sınırına yakın bölgede bir HIMARS çoklu roketatar sistemini imha etti. İlk verilere göre, düşman hedefine saldırı İskender füze sisteminden gerçekleştirildi” dedi.
Sözcü, Ukrayna birliklerinin Eylül 2022'de Herson kentindeki askeri-sivil idare binasına yönelil saldırıyı bu HIMARS sisteminden yapmış olabileceklerini kaydetti.