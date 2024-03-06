https://sputniknews.com.tr/20240306/genclik-ve-spor-bakani-bak-bize-kimse-yapamaz-diyemez-bizler-cilgin-turkleriz-1081451764.html
Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Bize kimse 'yapamaz' diyemez, bizler çılgın Türkleriz
Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Bize kimse 'yapamaz' diyemez, bizler çılgın Türkleriz
Sputnik Türkiye
Kırklareli'nde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Bak, "Bu ülke, yapamaz diyenlerin engellerini aşarak ilerliyor. Bize kimse 'yapamaz' diyemez, bizler çılgın... 06.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-06T19:30+0300
2024-03-06T19:30+0300
2024-03-06T19:30+0300
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osman aşkın bak
türkler
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uçak
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kırklareli'ndeki Atatürk Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 2 bin seyirci kapasiteli spor salonunun açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de çok ciddi spor yatırımlarının gerçekleştirildiğini söyledi.Çocuk ve gençlerin spor tesislerine gelmelerinin önemli olduğunu belirten Bak, "Bizim için en önemli ilkelerden bir tanesi Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak çocuklarımızı başta uyuşturucu olmak üzere kötü alışkanlıklardan ve bağımlılıktan uzak tutmak. Türkiye'nin dört bir yanında binlerce spor tesisi yapıyoruz. Tabii şanslıyız, sporun içinden gelen bir Cumhurbaşkanımız var. Sayın Recep Tayyip Erdoğan sporun içinden geliyor, gençlere destek veriyor" diye konuştu.Yatırım ve tesis yapmaya devam edeceklerini anlatan Bak, spora en fazla yatırım yapan ülkelerin başında Türkiye'nin olduğunu söyledi.'Büyüyen güçlü Türkiye var'Savunma sanayinde ciddi yatırımlar yapıldığını vurgulayan Bak, Türkiye'nin her alanda güçlendiğini belirtti.Türkiye'nin öz güveninin yüksek olduğunun altını çizen Bak, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20231213/ali-koc-bu-sorunlar-tffnin-sorumlulugu-baskalarina-yukleyerek-cozebilecegi-sorunlar-degildir-1078437621.html
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osman aşkın bak, türkler, kaan, uçak, uçak seferi
osman aşkın bak, türkler, kaan, uçak, uçak seferi
Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Bize kimse 'yapamaz' diyemez, bizler çılgın Türkleriz
Kırklareli'nde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Bak, "Bu ülke, yapamaz diyenlerin engellerini aşarak ilerliyor. Bize kimse 'yapamaz' diyemez, bizler çılgın Türkleriz" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kırklareli'ndeki Atatürk Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 2 bin seyirci kapasiteli spor salonunun açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de çok ciddi spor yatırımlarının gerçekleştirildiğini söyledi.
Çocuk ve gençlerin spor tesislerine gelmelerinin önemli olduğunu belirten Bak, "Bizim için en önemli ilkelerden bir tanesi Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak çocuklarımızı başta uyuşturucu olmak üzere kötü alışkanlıklardan ve bağımlılıktan uzak tutmak. Türkiye'nin dört bir yanında binlerce spor tesisi yapıyoruz. Tabii şanslıyız, sporun içinden gelen bir Cumhurbaşkanımız var. Sayın Recep Tayyip Erdoğan sporun içinden geliyor, gençlere destek veriyor" diye konuştu.
Yatırım ve tesis yapmaya devam edeceklerini anlatan Bak, spora en fazla yatırım yapan ülkelerin başında Türkiye'nin olduğunu söyledi.
'Büyüyen güçlü Türkiye var'
Savunma sanayinde ciddi yatırımlar yapıldığını vurgulayan Bak, Türkiye'nin her alanda güçlendiğini belirtti.
Türkiye'nin öz güveninin yüksek olduğunun altını çizen Bak, şunları kaydetti:
"Bize dediler ki 'siz uçak yapamazsınız', yaptık uçuyor, KAAN uçuyor, onu yapan Türk mühendisleri. Siz ne derseniz deyin öz güvenimiz var, mühendisimiz var, gençlerimiz var, teknolojimiz var, büyüyen güçlü Türkiye var. Şunu söylüyorlar, 'Alman mühendisi yapar, İngiliz mühendisi yapar, Amerika yapar'. Biz de yaparız, biz de, KAAN'ı uçurduk, TCG Anadolu'yu yaptık, tank yaptık, SİHA'lar yaptık. Bu ülke, yapamaz diyenlerin engellerini aşarak ilerliyor. Bize kimse 'yapamaz' diyemez, bizler çılgın Türkleriz."