https://sputniknews.com.tr/20240306/genclik-ve-spor-bakani-bak-bize-kimse-yapamaz-diyemez-bizler-cilgin-turkleriz-1081451764.html

Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Bize kimse 'yapamaz' diyemez, bizler çılgın Türkleriz

Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Bize kimse 'yapamaz' diyemez, bizler çılgın Türkleriz

Sputnik Türkiye

Kırklareli'nde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Bak, "Bu ülke, yapamaz diyenlerin engellerini aşarak ilerliyor. Bize kimse 'yapamaz' diyemez, bizler çılgın... 06.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-06T19:30+0300

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2024-03-06T19:30+0300

türkiye

osman aşkın bak

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kaan

uçak

uçak seferi

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kırklareli'ndeki Atatürk Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 2 bin seyirci kapasiteli spor salonunun açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de çok ciddi spor yatırımlarının gerçekleştirildiğini söyledi.Çocuk ve gençlerin spor tesislerine gelmelerinin önemli olduğunu belirten Bak, "Bizim için en önemli ilkelerden bir tanesi Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak çocuklarımızı başta uyuşturucu olmak üzere kötü alışkanlıklardan ve bağımlılıktan uzak tutmak. Türkiye'nin dört bir yanında binlerce spor tesisi yapıyoruz. Tabii şanslıyız, sporun içinden gelen bir Cumhurbaşkanımız var. Sayın Recep Tayyip Erdoğan sporun içinden geliyor, gençlere destek veriyor" diye konuştu.Yatırım ve tesis yapmaya devam edeceklerini anlatan Bak, spora en fazla yatırım yapan ülkelerin başında Türkiye'nin olduğunu söyledi.'Büyüyen güçlü Türkiye var'Savunma sanayinde ciddi yatırımlar yapıldığını vurgulayan Bak, Türkiye'nin her alanda güçlendiğini belirtti.Türkiye'nin öz güveninin yüksek olduğunun altını çizen Bak, şunları kaydetti:

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osman aşkın bak, türkler, kaan, uçak, uçak seferi