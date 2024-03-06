https://sputniknews.com.tr/20240306/galatasarayda-kadro-disi-birakilan-oliveiraya-agir-fatura-verilecek-ceza-ortaya-cikti-1081423874.html

Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Oliveira'ya ağır fatura: Verilecek ceza ortaya çıktı

Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Oliveira'ya ağır fatura: Verilecek ceza ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk’la Portekizli yıldız futbolcu Sergio Oliveira arasındaki gerginliğin sebebi belli oldu. Buruk ile yaşadığı tartışma... 06.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-06T07:48+0300

2024-03-06T07:48+0300

2024-03-06T07:48+0300

spor

galatasaray

galatasaray sk

ceza

maç

futbol

kadro

kadro dışı

tartışma

kavga

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/09/1058526436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1897638e453ed75953dc5bf4ec745cf6.jpg

Karagümrük ile yapılan kupa maçının ardından soyunma odasında Teknik Direktör Okan Buruk’la tartışan ve Beşiktaş maçından önce kadro dışı bırakılan Portekizli Sergio Oliveira'ya ağır bir faturanın çıkarılmasının gündemde olduğu öğrenildi.Neden tartıştılar?Futbol Plus yorumcusu Suat Umurhan Galatasaray'da yaşanan gerginliği sebebini açıkladı. 29 Şubat'ta oynanan Galatasaray Karagümrük maçı sonrası Oliveira soyunma odasında sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un elini sıkmayarak elini havada bıraktı. Oliveira'nın bu hamlesinin sebebini maçta sadece 45 dakikalık bir süre almasından dolayı olduğunu iddia edildi. Suat Umurhan, Oliveira'nın bu davranışının sebebinin nedenini 'karakteri bu' diyerek açıkladı. Umurhan, "Roma'ya Mourinho onu aldığında sonrasında birbirlerinin yüzüne bile bakmadan ayrılmıştı" diyerek örnekle anlattı.Sözleşme feshi gündemdeSarı-kırmızılı kulübün hukukçularının, 2 sene daha sözleşmesi bulunan ve yıllık 2 milyon 750 bin euro kazanan Portekizli oyuncunun durumunu mercek altına aldıkları belirtildi.Oliveira’nın sözleşmelisinin, yaşanan disiplinsizlik nedeniyle feshedilmesi durumunda nasıl bir mali tablonun çıkacağı üzerinde çalışıldığı belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20240305/super-ligden-11-kulup-ile-hasan-arat-pfdkya-sevk-edildi-1081418224.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sergio oliveira okan buruk, sergio oliveira sözleşme, sergio oliveira sakatlık, sergio oliveira maaş, sergio oliveira ceza