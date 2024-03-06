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Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Oliveira'ya ağır fatura: Verilecek ceza ortaya çıktı
Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Oliveira'ya ağır fatura: Verilecek ceza ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk’la Portekizli yıldız futbolcu Sergio Oliveira arasındaki gerginliğin sebebi belli oldu. Buruk ile yaşadığı tartışma... 06.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-06T07:48+0300
2024-03-06T07:48+0300
spor
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galatasaray sk
ceza
maç
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Karagümrük ile yapılan kupa maçının ardından soyunma odasında Teknik Direktör Okan Buruk’la tartışan ve Beşiktaş maçından önce kadro dışı bırakılan Portekizli Sergio Oliveira'ya ağır bir faturanın çıkarılmasının gündemde olduğu öğrenildi.Neden tartıştılar?Futbol Plus yorumcusu Suat Umurhan Galatasaray'da yaşanan gerginliği sebebini açıkladı. 29 Şubat'ta oynanan Galatasaray Karagümrük maçı sonrası Oliveira soyunma odasında sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un elini sıkmayarak elini havada bıraktı. Oliveira'nın bu hamlesinin sebebini maçta sadece 45 dakikalık bir süre almasından dolayı olduğunu iddia edildi. Suat Umurhan, Oliveira'nın bu davranışının sebebinin nedenini 'karakteri bu' diyerek açıkladı. Umurhan, "Roma'ya Mourinho onu aldığında sonrasında birbirlerinin yüzüne bile bakmadan ayrılmıştı" diyerek örnekle anlattı.Sözleşme feshi gündemdeSarı-kırmızılı kulübün hukukçularının, 2 sene daha sözleşmesi bulunan ve yıllık 2 milyon 750 bin euro kazanan Portekizli oyuncunun durumunu mercek altına aldıkları belirtildi.Oliveira’nın sözleşmelisinin, yaşanan disiplinsizlik nedeniyle feshedilmesi durumunda nasıl bir mali tablonun çıkacağı üzerinde çalışıldığı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20240305/super-ligden-11-kulup-ile-hasan-arat-pfdkya-sevk-edildi-1081418224.html
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sergio oliveira okan buruk, sergio oliveira sözleşme, sergio oliveira sakatlık, sergio oliveira maaş, sergio oliveira ceza

Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Oliveira'ya ağır fatura: Verilecek ceza ortaya çıktı

07:48 06.03.2024
© GalatasaraySergio Oliveira
Sergio Oliveira - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2024
© Galatasaray
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Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk’la Portekizli yıldız futbolcu Sergio Oliveira arasındaki gerginliğin sebebi belli oldu. Buruk ile yaşadığı tartışma sonrası geleceği merak konusu olan Sergio Oliveira'ya verilecek ceza ortaya çıktı. Sözleşme feshi de gündeme geldi.
Karagümrük ile yapılan kupa maçının ardından soyunma odasında Teknik Direktör Okan Buruk’la tartışan ve Beşiktaş maçından önce kadro dışı bırakılan Portekizli Sergio Oliveira'ya ağır bir faturanın çıkarılmasının gündemde olduğu öğrenildi.

Neden tartıştılar?

Futbol Plus yorumcusu Suat Umurhan Galatasaray'da yaşanan gerginliği sebebini açıkladı. 29 Şubat'ta oynanan Galatasaray Karagümrük maçı sonrası Oliveira soyunma odasında sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un elini sıkmayarak elini havada bıraktı. Oliveira'nın bu hamlesinin sebebini maçta sadece 45 dakikalık bir süre almasından dolayı olduğunu iddia edildi. Suat Umurhan, Oliveira'nın bu davranışının sebebinin nedenini 'karakteri bu' diyerek açıkladı. Umurhan, "Roma'ya Mourinho onu aldığında sonrasında birbirlerinin yüzüne bile bakmadan ayrılmıştı" diyerek örnekle anlattı.

Sözleşme feshi gündemde

Sarı-kırmızılı kulübün hukukçularının, 2 sene daha sözleşmesi bulunan ve yıllık 2 milyon 750 bin euro kazanan Portekizli oyuncunun durumunu mercek altına aldıkları belirtildi.
Oliveira’nın sözleşmelisinin, yaşanan disiplinsizlik nedeniyle feshedilmesi durumunda nasıl bir mali tablonun çıkacağı üzerinde çalışıldığı belirtildi.
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