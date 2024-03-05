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Süper Lig'den 11 kulüp ile Hasan Arat PFDK'ya sevk edildi
Süper Lig'den 11 kulüp ile Hasan Arat PFDK'ya sevk edildi
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 11 kulüp ile Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'ı Profesyonel Futbol Disiplin... 05.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-05T22:08+0300
2024-03-05T22:08+0300
spor
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
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hasan arat
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TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Mondihome Kayserispor, Atakaş Hatayspor, RAMS Başakşehir, Yılport Samsunspor, Siltaş Yapı Pendikspor, Adana Demirspor ve Corendon Alanyaspor'un çeşitli sebeplerle disipline gönderildiği belirtildi.Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'ın da hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği aktarıldı.Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz'ın sportmenliğe aykırı hareketi, Beşiktaşlı futbolcu Omar Colley, Samsunsporlu Marius Mouandilmadji ve Fatih Karagümrüklü Federico Ceccherini'nin de kural dışı hareketleri dolayısıyla disipline gönderildiği kaydedildi.İsmet Taşdemir, Arda Turan ve Caner Erkin de disiplindeTrendyol 1. Lig'den ise Bodrum FK, Eyüpspor, Sakaryaspor, Ahlatcı Çorum FK ve ASTOR Enerji Şanlıurfaspor kulüplerinin PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ile Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın sportmenliğe aykırı hareket, Eyüpspor futbolcusu Caner Erkin'in ise hakaret ve tehdit ile ihraç edilmiş olmasına rağmen akredite alanlara girmesi sebepleriyle disipline gönderildiği belirtildi.
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profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), pfdk, hasan arat
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), pfdk, hasan arat

Süper Lig'den 11 kulüp ile Hasan Arat PFDK'ya sevk edildi

22:08 05.03.2024
© AA / Abdulhamid HoşbaşZiraat Türkiye Kupası, futbol, futbol topu
Ziraat Türkiye Kupası, futbol, futbol topu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2024
© AA / Abdulhamid Hoşbaş
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 11 kulüp ile Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Mondihome Kayserispor, Atakaş Hatayspor, RAMS Başakşehir, Yılport Samsunspor, Siltaş Yapı Pendikspor, Adana Demirspor ve Corendon Alanyaspor'un çeşitli sebeplerle disipline gönderildiği belirtildi.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'ın da hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği aktarıldı.
Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz'ın sportmenliğe aykırı hareketi, Beşiktaşlı futbolcu Omar Colley, Samsunsporlu Marius Mouandilmadji ve Fatih Karagümrüklü Federico Ceccherini'nin de kural dışı hareketleri dolayısıyla disipline gönderildiği kaydedildi.

İsmet Taşdemir, Arda Turan ve Caner Erkin de disiplinde

Trendyol 1. Lig'den ise Bodrum FK, Eyüpspor, Sakaryaspor, Ahlatcı Çorum FK ve ASTOR Enerji Şanlıurfaspor kulüplerinin PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.
Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ile Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın sportmenliğe aykırı hareket, Eyüpspor futbolcusu Caner Erkin'in ise hakaret ve tehdit ile ihraç edilmiş olmasına rağmen akredite alanlara girmesi sebepleriyle disipline gönderildiği belirtildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2024
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