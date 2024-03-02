https://sputniknews.com.tr/20240302/tff-duyurdu-futbolda-yayin-ihalesi-sonuclandi-1081305614.html
TFF resmen duyurdu: beIN MEDIA GROUP Süper Lig ve 1. Lig'in yayıncısı oldu
TFF resmen duyurdu: beIN MEDIA GROUP Süper Lig ve 1. Lig'in yayıncısı oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu gelecek 3 sezonu kapsayan Süper Lig ve 1. Lig yayın haklarını, sezonluk 182 milyon dolar artı KDV karşılığında beIN MEDIA GROUP'un... 02.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-02T21:00+0300
2024-03-02T21:00+0300
2024-03-02T21:07+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
yayın
yayın hakkı
bein
bein sports
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TFF, Süper Lig ve 1. Lig'in gelecek 3 sezonu kapsayan yayın haklarını, sezonluk 182 milyon dolar artı KDV karşılığında beIN MEDIA GROUP'un kazandığını duyurdu.beIN MEDIA GROUP Grup CEO'su ve Digiturk CEO'su Yousef Al-Obaidly "Süper Lig ve TFF 1. Lig'in tüm yerel ve uluslararası yayın haklarını en yüksek teklifi vererek kazanmış olmanın büyük mutluluğu içerisindeyiz. Küresel gücümüzü Türkiye'de son 23 yılda edindiğimiz engin deneyimle birleştirerek sporseverlere en kaliteli içeriği sunmaya devam edecek ve Türk futbolunun küresel pazardaki konumunu güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.
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türkiye futbol federasyonu (tff), yayın, yayın hakkı, bein, bein sports
türkiye futbol federasyonu (tff), yayın, yayın hakkı, bein, bein sports
TFF resmen duyurdu: beIN MEDIA GROUP Süper Lig ve 1. Lig'in yayıncısı oldu
21:00 02.03.2024 (güncellendi: 21:07 02.03.2024)
Türkiye Futbol Federasyonu gelecek 3 sezonu kapsayan Süper Lig ve 1. Lig yayın haklarını, sezonluk 182 milyon dolar artı KDV karşılığında beIN MEDIA GROUP'un kazandığını duyurdu.
TFF, Süper Lig ve 1. Lig'in gelecek 3 sezonu kapsayan yayın haklarını, sezonluk 182 milyon dolar artı KDV karşılığında beIN MEDIA GROUP'un kazandığını duyurdu.
beIN MEDIA GROUP Grup CEO'su ve Digiturk CEO'su Yousef Al-Obaidly "Süper Lig ve TFF 1. Lig'in tüm yerel ve uluslararası yayın haklarını en yüksek teklifi vererek kazanmış olmanın büyük mutluluğu içerisindeyiz. Küresel gücümüzü Türkiye'de son 23 yılda edindiğimiz engin deneyimle birleştirerek sporseverlere en kaliteli içeriği sunmaya devam edecek ve Türk futbolunun küresel pazardaki konumunu güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.