https://sputniknews.com.tr/20240302/tff-duyurdu-futbolda-yayin-ihalesi-sonuclandi-1081305614.html

TFF resmen duyurdu: beIN MEDIA GROUP Süper Lig ve 1. Lig'in yayıncısı oldu

TFF resmen duyurdu: beIN MEDIA GROUP Süper Lig ve 1. Lig'in yayıncısı oldu

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu gelecek 3 sezonu kapsayan Süper Lig ve 1. Lig yayın haklarını, sezonluk 182 milyon dolar artı KDV karşılığında beIN MEDIA GROUP'un... 02.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-02T21:00+0300

2024-03-02T21:00+0300

2024-03-02T21:07+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

yayın

yayın hakkı

bein

bein sports

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TFF, Süper Lig ve 1. Lig'in gelecek 3 sezonu kapsayan yayın haklarını, sezonluk 182 milyon dolar artı KDV karşılığında beIN MEDIA GROUP'un kazandığını duyurdu.beIN MEDIA GROUP Grup CEO'su ve Digiturk CEO'su Yousef Al-Obaidly "Süper Lig ve TFF 1. Lig'in tüm yerel ve uluslararası yayın haklarını en yüksek teklifi vererek kazanmış olmanın büyük mutluluğu içerisindeyiz. Küresel gücümüzü Türkiye'de son 23 yılda edindiğimiz engin deneyimle birleştirerek sporseverlere en kaliteli içeriği sunmaya devam edecek ve Türk futbolunun küresel pazardaki konumunu güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.

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Sputnik Türkiye

türkiye futbol federasyonu (tff), yayın, yayın hakkı, bein, bein sports