https://sputniknews.com.tr/20240306/erzincandaki-maden-faciasindan-yeni-goruntu-1081442126.html
Erzincan'daki maden faciasına ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı
Erzincan'daki maden faciasına ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir maden ocağında 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen ve 9 işçinin toprak altında kaldığı heyelan anına ait yeni görüntü ortaya... 06.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-06T15:32+0300
2024-03-06T15:32+0300
2024-03-06T15:33+0300
türkiye
erzincan
toprak kayması
işçi
don maeng
iş güvenliği
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden (EBYÜ) alanında uzman akademisyenler, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni ocağında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasının çevresel etkilerini araştırmaya devam ediyor.Toprak kaymasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.Görüntülerde toprağın tepeden yarılarak çığ gibi düştüğü anlar yer aldı.Öte yandan olayın 23 gününde maden ocağı sahasında toprak kaldırma çalışmaları sürüyor. Bu gün itibariyle günlük 50 bin metreküp toprak yedek toplama sahasına aktarılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240214/erzincan-ilicteki-maden-faciasinda-saha-sorumlusu-4-kisi-gozaltina-alindi-1080717592.html
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erzincan, toprak kayması, işçi, don maeng, iş güvenliği
erzincan, toprak kayması, işçi, don maeng, iş güvenliği
Erzincan'daki maden faciasına ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı
15:32 06.03.2024 (güncellendi: 15:33 06.03.2024)
Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir maden ocağında 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen ve 9 işçinin toprak altında kaldığı heyelan anına ait yeni görüntü ortaya çıktı.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden (EBYÜ) alanında uzman akademisyenler, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni ocağında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasının çevresel etkilerini araştırmaya devam ediyor.
Toprak kaymasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Görüntülerde toprağın tepeden yarılarak çığ gibi düştüğü anlar yer aldı.
Öte yandan olayın 23 gününde maden ocağı sahasında toprak kaldırma çalışmaları sürüyor.
Bu gün itibariyle günlük 50 bin metreküp toprak yedek toplama sahasına aktarılıyor.