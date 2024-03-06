https://sputniknews.com.tr/20240306/ekrandaki-tehlike-dunya-nufusunun-yarisi-miyop-olacak-1081423599.html

Ekrandaki tehlike: 'Dünya nüfusunun yarısı miyop olacak'

Ekrandaki tehlike: 'Dünya nüfusunun yarısı miyop olacak'

Sputnik Türkiye

Araştırmalara göre, çocuklarda ve yetişkinlerde telefon ve tablet kullanıma bağlı olarak uzağı görememek anlamına gelen miyopi hızla yayılıyor. 06.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-06T07:35+0300

2024-03-06T07:35+0300

2024-03-06T07:35+0300

yaşam

ekran

ekran görüntüsü

miyopluk

göz

göz hastalıkları

mavi ışık

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/17/1074866234_0:10:2871:1625_1920x0_80_0_0_4e2de8e912eb0a7a936f559ad3487db6.jpg

2050’de dünya nüfusunun yarısının miyop olacağı öngörülürken yeni bir çalışma, dijital bağımlılığın yüksek olduğu Z kuşağının (zoomer) daha fazla miyop hale geldiğini ortaya koyarken “Böyle devam ederse körlük salgınıyla karşı karşıya kalınabilir” uyarısı yaptı.İngiltere merkezli Daily Mail’de yer alan araştırmaya göre, yakın görüşlülük veya miyopi oranları son 30 yılda Birleşik Krallık’ta yüzde 46 arttı. ABD’de yapılan araştırma da miyopinin gençler arasında yüzde 59 arttığını ortaya koydu. Araştırma, anne ve babalarına göre daha az sokağa çıkan zoomer’ların, ergenlik döneminde doğal güneş ışığını kaçırdığı, bunun da ciddi görme sorununu ortaya çıkardığını hatta körlüğe varan risklerle karşı karşıya bıraktığını belirledi.Z kuşağının ekran bağımlılığının göz, ortopedi ve beyin sağlığını nasıl etkileyeceğini anlatan . İstinye Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Rıfat Rasier, “Göz, ekran gibi yakın bir şeye uzun süre bakmaya zorlandığında, beyin ve göz yakın görüşü artırmak için uyum sağlar. Zamanla kasların sıkışması göz küresinin şeklini değiştirebilir veya göz küresinin uzamasına neden olabilir. Özellikle gelişmemiş bir çocuğun göz fonksiyonunda ciddi değişikliklere neden olabilir” dedi. Rasier şu uyarılarda bulundu:Neler yapmalı?Yeditepe Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Gökhan Meriç de pozisyon değiştirmeden ders çalışmak, oturmak ve uzun saatler bilgisayar, akıllı telefon veya televizyon kullanmanın küçük yaşlardan itibaren boyun ve sırt ağrısına neden olduğunu söyledi. Spazma yol açan bu durumun uzun sürmesinin kas kemik gelişimini etkileyerek duruş bozukluklarını da beraberinde getirdiğini belirten Meriç şu bilgileri verdi:'Beyinde kan akışı düzensizleşiyor'Milliyet'te yer alan habere göre, İAU VM Medical Park Florya Hastanesi Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. Hatice Gamze Poyrazoğlu, ekran başında harcanan sürenin beyin sağlığı için riskler oluşturduğuna dikkat çekti:

https://sputniknews.com.tr/20240306/istanbul-ve-cevre-iller-de-sallanmisti-uzman-isim-deprem-sonrasi-enteresan-detaya-dikkat-cekti-1081423091.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ekran, ekran görüntüsü, miyopluk, göz, göz hastalıkları, mavi ışık