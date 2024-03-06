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Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı: Listede Maraş dondurması Antep baklavasını geçti
Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı: Listede Maraş dondurması Antep baklavasını geçti
Sputnik Türkiye
Geleneksel tarifleri öne çıkarmasıyla bilinen Taste Atlas (Lezzet Atlası) adlı web sitesi dünyanın en iyi tatlılarını duyurdu. Türkiye'den 7 lezzetli tatlı da... 06.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-06T09:42+0300
2024-03-06T09:42+0300
yaşam
tatlı
baklava
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türkiye
antep
antep fıstığı
maraş dondurması
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Geleneksel tarifleri öne çıkarmasıyla bilinen Taste Atlas (Lezzet Atlası) adlı web sitesi dünyanın en iyi tatlılarını açıkladı.Listede 9'uncu sırada Maraş dondurması, 17'nci sırada ise Antep baklavası yer aldı. 23'üncü sırada da fıstıklı sarma kendine yer buldu.Listede 29'uncu sırada ise baklava yer aldı. 46'ncı sıraya irmik helvası, 51'inci sıraya kazandibi, 52'nci sıraya ise fırın sütlaç geldi.İşte ilk 5'te olan tatlılar:Badem, yumurta, şeker ve portakal suyu içeren Makroud el Louise Cezayir'e ait bir kurabiye çeşididir. Hafifçe kızarana kadar pişirilen bu kurabiyeler, tamamen kaplanmaları için pudra şekerine atılır.Pastel de Nata, dünya çapında popüler olan geleneksel bir Portekiz yumurtalı muhallebi tartıdır. En iyi sonuç için dolgunun çok tatlı olmaması, limon veya vanilya aroması içermemesi gerektiğine inanılıyor. Bunun yerine tartlara tarçın serpilmeli ve ideal olarak bir fincan kahve ile servis edilmeli.Pastel de Belém, geleneksel bir Portekiz yumurtalı muhallebi tartıdır ve ünlü Pastel de Nata'nın öncüsüdür. Turtalar, süt, yumurta, şeker, limon ve tarçın karışımıyla doldurulmuş bir hamur işi kabuğundan yapılır.Pastel de Belem'in ilk tarifi, Jeronimos manastırının rahipleri tarafından üretildiği 1837 yılına kadar uzanıyor.Petticoat Tails, bu tatlı, tereyağlı kurabiye bisküvilerine özellikle düşkün olduğu söylenen İskoç Kraliçesi Mary'ninki de dahil olmak üzere, 16. yüzyıldan kalma özenle hazırlanmış Petticoat Tailsleri yaratmak için kullanılan kumaş parçalarına benzeyerek kendine özgü adını ve ayırt edici şeklini kazandı.Bununla birlikte, başka bir teori, adlarının küçük bisküviler için kullanılan eski Fransızca terim olan petits cotés'den türetilmiş olabileceğini iddia ediyor.Birleşik Krallık'taki süpermarketlerde satılmasına rağmen Cornwall ile ilişkilendirilen geleneksel bir İngiliz dondurmasıdır. Bu dondurma Cornish tam yağlı süt, yumurta ve kaymak ile yapılır. Cornish pıhtı kremanın kullanılması, dondurmaya eşsiz bir tat ve kadifemsi bir kıvam kazandırır.
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tatlı, baklava, sıralama, türkiye, antep, antep fıstığı, maraş dondurması
tatlı, baklava, sıralama, türkiye, antep, antep fıstığı, maraş dondurması

Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı: Listede Maraş dondurması Antep baklavasını geçti

09:42 06.03.2024
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Ucuz baklavalarda şerbet oyunu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2024
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Geleneksel tarifleri öne çıkarmasıyla bilinen Taste Atlas (Lezzet Atlası) adlı web sitesi dünyanın en iyi tatlılarını duyurdu. Türkiye'den 7 lezzetli tatlı da listeye girdi.
Geleneksel tarifleri öne çıkarmasıyla bilinen Taste Atlas (Lezzet Atlası) adlı web sitesi dünyanın en iyi tatlılarını açıkladı.
Listede 9'uncu sırada Maraş dondurması, 17'nci sırada ise Antep baklavası yer aldı. 23'üncü sırada da fıstıklı sarma kendine yer buldu.
Listede 29'uncu sırada ise baklava yer aldı. 46'ncı sıraya irmik helvası, 51'inci sıraya kazandibi, 52'nci sıraya ise fırın sütlaç geldi.
İşte ilk 5'te olan tatlılar:
Makroud el Louse
Badem, yumurta, şeker ve portakal suyu içeren Makroud el Louise Cezayir'e ait bir kurabiye çeşididir. Hafifçe kızarana kadar pişirilen bu kurabiyeler, tamamen kaplanmaları için pudra şekerine atılır.
Pastel de Nata
Pastel de Nata, dünya çapında popüler olan geleneksel bir Portekiz yumurtalı muhallebi tartıdır. En iyi sonuç için dolgunun çok tatlı olmaması, limon veya vanilya aroması içermemesi gerektiğine inanılıyor. Bunun yerine tartlara tarçın serpilmeli ve ideal olarak bir fincan kahve ile servis edilmeli.
Pastel de Belem
Pastel de Belém, geleneksel bir Portekiz yumurtalı muhallebi tartıdır ve ünlü Pastel de Nata'nın öncüsüdür. Turtalar, süt, yumurta, şeker, limon ve tarçın karışımıyla doldurulmuş bir hamur işi kabuğundan yapılır.
Pastel de Belem'in ilk tarifi, Jeronimos manastırının rahipleri tarafından üretildiği 1837 yılına kadar uzanıyor.
Petticoat Tails
Petticoat Tails, bu tatlı, tereyağlı kurabiye bisküvilerine özellikle düşkün olduğu söylenen İskoç Kraliçesi Mary'ninki de dahil olmak üzere, 16. yüzyıldan kalma özenle hazırlanmış Petticoat Tailsleri yaratmak için kullanılan kumaş parçalarına benzeyerek kendine özgü adını ve ayırt edici şeklini kazandı.
Bununla birlikte, başka bir teori, adlarının küçük bisküviler için kullanılan eski Fransızca terim olan petits cotés'den türetilmiş olabileceğini iddia ediyor.
Clotted Cream Ice Cream
Birleşik Krallık'taki süpermarketlerde satılmasına rağmen Cornwall ile ilişkilendirilen geleneksel bir İngiliz dondurmasıdır. Bu dondurma Cornish tam yağlı süt, yumurta ve kaymak ile yapılır. Cornish pıhtı kremanın kullanılması, dondurmaya eşsiz bir tat ve kadifemsi bir kıvam kazandırır.
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