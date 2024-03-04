https://sputniknews.com.tr/20240304/turkiyenin-en-obez-ve-en-fit-ili-belli-oldu-1081371907.html

Türkiye'nin en obez ve en fit ili belli oldu

Türkiye'nin en obez ve en fit ili belli oldu

Sputnik Türkiye

Türkiye Obezite Araştırma Derneği'nin (TOAD) verilerine göre ise en obez il Adana, en fit il ise Erzurum oldu. 04.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-04T23:34+0300

2024-03-04T23:34+0300

2024-03-04T23:34+0300

yaşam

türkiye

obezite

obez

dünya sağlık örgütü (dsö)

dünya sağlık örgütü (who)

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Dünyada 1 milyardan fazla insanın mücadele ettiği obezitede Türkiye, 200 ülke arasında kadınlarda 42. erkeklerde ise 60. sırada. Obezite, kalp hastalığı, Tip 2 diyabet ve bazı kanserler dahil birçok ciddi sağlık sorununun oluşma riskini arttırıyor.Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Türkiye, yüzde 66.8 ile Avrupa'da ilk sırada yer alıyor. Türkiye'yi yüzde 63.7 ile İngiltere, yüzde 62.3 ile Yunanistan, yüzde 61.6 ile İspanya ve yüzde 59.5 ile Fransa takip ediyor.Türkiye Obezite Araştırma Derneği'nin (TOAD) verilerine göre ise en obez il Adana olurken, en fit il ise Erzurum. Uzmanlar Adanlıları spor yapmaları konusunda uyardı.Konuyla ilgili Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kuntay Kaplan, Türkiye’de her 3 kişiden birisinin obez olduğunu belirtti. Kaplani, şu değerlendirmelerde bulundu:‘Önce düzenli beslenme ve spor’Obezitenin birçok hastalığa davetiye çıkardığını vurgulayan Dr. Kaplan, “Obezitenin eşlik ettiği bir sürü hastalık var maalesef. En sık sebep olduğu hastalıklar, hipertansiyon, diyabet, uyku apne hastalığı ve kanser türleri. Obeziteyi tedavi ederek bu hastalıklardan, hastalarımızı korumuş oluyoruz. Obezitede ise önce düzenli beslenme ve spor öneriyoruz. Eğer bunlardan çözüm bulamazsak ameliyata yöneliyoruz” dedi.‘Adana'nın mutfağı zengin’Adana’nın Türkiye’nin en obez ili olduğunu kaydeden Op. Dr. Kuntay Kaplan, daha sonra şunları söyledi:‘Adana diyet yapmak için uygun değil’200 kiloya ulaşan ve haftaya obezite ameliyatı olacak Recep Haydutlu isimli hasta ise Adana’nın diyet yapmak için uygun bir şehir olmadığını söyledi. Haydutlu, “Daha önce diyetisyene gidip kilo vermeyi denedim, spor yaptım ancak başaramadım. Boğazı kesemediğim için şimdi ameliyata karar verdim. Yörük milletindeniz, boğazı kesmek bizde zor. Gece gündüz fark etmeden devamlı yiyoruz. Öğlen Adana Kebap, akşam şırdan, şalgam ve birçok tatlı yiyoruz. Durmuyoruz yani devamlı yiyoruz. O nedenle de sürekli kilo alıyoruz. Adana diyet yapmak için uygun bir şehir değil, en iyi çözüm ameliyat. Ameliyat olduktan sonra inşallah fit olup rahatlayacağız” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240303/turkiyede-erkeklerin-yuzde-15-kadinlarin-yuzde-25i-obez-1081325070.html

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türkiye, obezite, obez, dünya sağlık örgütü (dsö), dünya sağlık örgütü (who)