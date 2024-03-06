Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki: Bu eyleme derhal son verilmelidir

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Dünyanın en zengin adamı değişti
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Sağlık Bakanı’na mülakatsız atama tepkisi
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Balık popülasyonu ve çeşitliliği neden azalıyor?
12:05
85 dk
HABER MASASI
Dünya mutfağında yer alan en iyi Türk tatlıları
13:30
34 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Mobil siber tehditlerdeki artışlari
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Turizm sektöründe yapay zeka
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Almanya'da Generaller skandalı
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
SESLİ HABER
Brezilya lideri Lula: Putin ve Medvedev ile çok iyi ilişkilerim oldu
17:42
2 dk
SESLİ HABER
Herson Bölgesi Valisi Saldo: Ukrayna savaş suçu işliyor
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
SESLİ HABER
Fransa, AB’nin Ukrayna’ya uzun vadede yardım edeceğini düşünmüyor
18:17
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan ABD’ye: Müttefiklerini satıyorlar
18:30
1 dk
SESLİ HABER
Viktor Orban'dan 'yeni dünya düzeni' mesajı: Batının hegemonyası sona eriyor
18:41
1 dk
SESLİ HABER
Eski NATO Genel Sekreterinden Avrupa ülkelerine çağrı
18:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
SEÇİM 2024 ÖZEL
MAK Başkanı Kulat: Seçimde '4K formülü' konuşulacak
19:10
106 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20240306/disisleri-sozcusu-keceliden-israile-bu-eyleme-derhal-son-verilmelidir-1081460025.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki: Bu eyleme derhal son verilmelidir
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki: Bu eyleme derhal son verilmelidir
Sputnik Türkiye
Dışişleri Sözcüsü Keçel, İsrail'in Batı Şeria'da konut inşa etme planını onaylamasına tepki göstererek, "İsrail makamlarının, Batı Şeria'da 3 bin 500 konut... 06.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-06T23:02+0300
2024-03-06T23:03+0300
dışişleri bakanlığı
israil
israil-filistin
türkiye
öncü keçeli
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/08/1f/1042756585_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a96a820abb9c86ee09cab58e79606a5f.jpg
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgal faaliyetlerine derhal son verilmesi gerektiğini kaydetti.Keçeli, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "İsrail makamlarının, Batı Şeria’da 3 bin 500 konut inşa edilmesine yönelik olarak bugün onayladığı plan, Filistin topraklarındaki işgalin daha da genişletilmesi anlamına gelmektedir. Bu eyleme derhal son verilmelidir" ifadelerine yer verdi.İsrail’in uluslararası hukuku daha fazla ihlal etmesine engel olabilmek için işlediği suçların en doğru terminolojiyle tanımlanması gerektiğini vurgulayan Keçeli, Batı Şeria'daki işgal faaliyetlerinin uluslararası toplum tarafından "yasa dışı yerleşim" olarak adlandırılmasının yeterli olmadığını belirtti.Keçeli, "Söz konusu olan, hukuken Filistin halkına ait topraklara İsrail tarafından zorla el konulmasıdır" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240222/dezenformasyonla-mucadele-merkezinden-disisleri-bakanligi-belgesi-aciklamasi-1081009086.html
israil
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/08/1f/1042756585_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_2115361451492c78e3a009de5efc69ea.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dışişleri bakanlığı, israil, israil-filistin, öncü keçeli
dışişleri bakanlığı, israil, israil-filistin, öncü keçeli

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki: Bu eyleme derhal son verilmelidir

23:02 06.03.2024 (güncellendi: 23:03 06.03.2024)
© AADışişleri Bakanlığı binası Türkiye
Dışişleri Bakanlığı binası Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2024
© AA
Abone ol
Dışişleri Sözcüsü Keçel, İsrail'in Batı Şeria'da konut inşa etme planını onaylamasına tepki göstererek, "İsrail makamlarının, Batı Şeria'da 3 bin 500 konut inşa edilmesine yönelik olarak bugün onayladığı plan, Filistin topraklarındaki işgalin daha da genişletilmesi anlamına gelmektedir. Bu eyleme derhal son verilmelidir" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgal faaliyetlerine derhal son verilmesi gerektiğini kaydetti.
Keçeli, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "İsrail makamlarının, Batı Şeria’da 3 bin 500 konut inşa edilmesine yönelik olarak bugün onayladığı plan, Filistin topraklarındaki işgalin daha da genişletilmesi anlamına gelmektedir. Bu eyleme derhal son verilmelidir" ifadelerine yer verdi.
İsrail’in uluslararası hukuku daha fazla ihlal etmesine engel olabilmek için işlediği suçların en doğru terminolojiyle tanımlanması gerektiğini vurgulayan Keçeli, Batı Şeria'daki işgal faaliyetlerinin uluslararası toplum tarafından "yasa dışı yerleşim" olarak adlandırılmasının yeterli olmadığını belirtti.
Keçeli, "Söz konusu olan, hukuken Filistin halkına ait topraklara İsrail tarafından zorla el konulmasıdır" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2024
TÜRKİYE
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'Dışişleri Bakanlığı Belgesi' açıklaması
22 Şubat, 19:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала