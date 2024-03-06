https://sputniknews.com.tr/20240306/disisleri-sozcusu-keceliden-israile-bu-eyleme-derhal-son-verilmelidir-1081460025.html

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki: Bu eyleme derhal son verilmelidir

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki: Bu eyleme derhal son verilmelidir

Sputnik Türkiye

Dışişleri Sözcüsü Keçel, İsrail'in Batı Şeria'da konut inşa etme planını onaylamasına tepki göstererek, "İsrail makamlarının, Batı Şeria'da 3 bin 500 konut... 06.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-06T23:02+0300

2024-03-06T23:02+0300

2024-03-06T23:03+0300

dışişleri bakanlığı

israil

israil-filistin

türkiye

öncü keçeli

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgal faaliyetlerine derhal son verilmesi gerektiğini kaydetti.Keçeli, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "İsrail makamlarının, Batı Şeria’da 3 bin 500 konut inşa edilmesine yönelik olarak bugün onayladığı plan, Filistin topraklarındaki işgalin daha da genişletilmesi anlamına gelmektedir. Bu eyleme derhal son verilmelidir" ifadelerine yer verdi.İsrail’in uluslararası hukuku daha fazla ihlal etmesine engel olabilmek için işlediği suçların en doğru terminolojiyle tanımlanması gerektiğini vurgulayan Keçeli, Batı Şeria'daki işgal faaliyetlerinin uluslararası toplum tarafından "yasa dışı yerleşim" olarak adlandırılmasının yeterli olmadığını belirtti.Keçeli, "Söz konusu olan, hukuken Filistin halkına ait topraklara İsrail tarafından zorla el konulmasıdır" ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240222/dezenformasyonla-mucadele-merkezinden-disisleri-bakanligi-belgesi-aciklamasi-1081009086.html

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dışişleri bakanlığı, israil, israil-filistin, öncü keçeli