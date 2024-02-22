https://sputniknews.com.tr/20240222/dezenformasyonla-mucadele-merkezinden-disisleri-bakanligi-belgesi-aciklamasi-1081009086.html

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'Dışişleri Bakanlığı Belgesi' açıklaması

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'Dışişleri Bakanlığı Belgesi' açıklaması

Sputnik Türkiye

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden sosyal medyada yayımlanan 'Dışişleri Bakanlığı Belgesi'ne ilişkin "Dışişleri Bakanlığımızın logo ve kurumsal renkleri... 22.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-22T19:15+0300

2024-02-22T19:15+0300

2024-02-22T19:16+0300

türkiye

dezenformasyonla mücadele merkezi

dışişleri bakanlığı

cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı

somali

somali

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından, "21 Şubat 2024, Türkiye Cumhuriyeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Arasında Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması Hk" başlığıyla paylaşılan belgenin sahte olduğunu bildirdi.Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı adına sahte bir açıklamanın dolaşıma sokulduğunun tespit edildiği belirtildi.Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan son açıklamanın numarası 33 iken, bu açıklamanın numarasının 34 olduğuna dikkat çekilen açıklamada, paylaşımlarda ileri sürülen "Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı açıklaması" iddiasının da tamamen gerçek dışı olduğu kaydedildi."Dışişleri Bakanlığımızın logo ve kurumsal renkleri kullanılarak hazırlanan ve sosyal medyada paylaşılan belgedeki açıklama, Dışişleri Bakanlığımız veya Milli Savunma Bakanlığımıza ait değildir" vurgusu yapılan açıklamada, resmi kurumlar adına yapılan bu tür manipülatif dezenformasyon faaliyetlerine itibar edilmemesi istendi.

https://sputniknews.com.tr/20240221/somali-cumhurbaskani-mahmud-turkiye-10-yil-denizlerimizi-koruyacak-1080967738.html

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dezenformasyonla mücadele merkezi, dışişleri bakanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, somali, somali