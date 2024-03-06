https://sputniknews.com.tr/20240306/chp-genel-baskan-yardimcisi-ciftci-acikladi-lutfu-savas-bazi-tanitim-filmlerinde-yer-almayacak-1081437516.html

CHP genel başkan yardımcısı Çiftçi açıkladı: Lütfü Savaş bazı tanıtım filmlerinde yer almayacak

CHP genel başkan yardımcısı Çiftçi açıkladı: Lütfü Savaş bazı tanıtım filmlerinde yer almayacak

Sputnik Türkiye

Yerel seçime günler kala CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut basın mensupları ile bir araya geldi. Bulut “Partide farklı fikirler ifade edenler... 06.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-06T14:17+0300

2024-03-06T14:17+0300

2024-03-06T14:17+0300

görüş

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

lütfü savaş

sandık görevlisi

seçim

yerel seçim

31 mart yerel seçimleri

yerel seçimler

31 mart yerel seçimleri

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CHP Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi ile Ticaret Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir’le birlikte CHP’nin seçim kampanyası ve hazırlıklarına dönük gazetecilerin sorularını yanıtladı. 'Bulundukları konumları CHP’den kazandılar, finalleri kötü olacak; yazık'Bulut, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile Seyhan Belediye Başkanı Çukurova Belediye Başkanı’nın CHP’den ayrı seçime girme kararlarını 'fevri' aldığını söyledi ve “Bulundukları konumları CHP’den kazandılar. Finalleri kötü olacak. Yazık” eleştirisini getirdi.Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bulut şunları söyledi:Bulut: Lütfü Savaş müzikli filmlerde yer almayacakBurhanettin Bulut’un verdiği bilgiye göre CHP’nin 'İşimiz gücümüz Türkiye' videosu CHP tarihinin en yüksek izlenme oranına ulaştı ve 7 milyon 900 bin kez izlendi. Gelecek süreçte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel yeni seçim kampanyası videosunun yanı sıra barınma ve güvenlik başta olmak üzere sandık güvenliğini de işleyen Türkiye’nin temel sorunlarını daha somut işleyen kampanya videoları da tüm mecralarda gösterime girecek. Lütfü Savaş, yeni kampanya videolarında da yer almayacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi “Acıya hassasiyet gösteriyoruz. Lütfü Savaş da hayatın yeniden kurulacağı deprem bölgesinde müzikli bir reklam videosunda olmak istemediğini de ayrıca bize söyledi” dedi.‘CHP’nin 6 ilde sandık görevlisi yok’Gül Çiftçi, “Hazırladığımız veriler kapsamında 400’ün üzerinde seçmen kütüğüne itiraz ettik. Yapılan itirazlar sonucunda 7 bin 380 seçmenin adresi eski adresine döndü. Seçmen hareketliliğini ciddi bir izlemeye aldık” dedi. Çiftçi, 6 ilde CHP’nin sandık görevlisi olmayacağını belirtirken, bunun nedeninin 2019 seçiminde CHP’nin İyi Parti ittifakıyla seçime girip, kendi adayını çıkartmamasından kaynaklandığını, mevzuatın bu sebepten ötürü CHP’ye bu seçimde belli seçim çevrelerinde sandık görevlisi çıkarma yetkisi vermediğini dile getirdi. Çiftçi bu illeri Aksaray, Bitlis, Gümüşhane, Çankırı, Yozgat, Bayburt olarak sıraladı.

https://sputniknews.com.tr/20240306/ak-parti-genel-baskan-yardimcisi-mustafa-sen-acikladi-ankarada-hangi-aday-onde-1081430749.html

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