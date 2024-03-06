https://sputniknews.com.tr/20240306/chp-genel-baskan-yardimcisi-ciftci-acikladi-lutfu-savas-bazi-tanitim-filmlerinde-yer-almayacak-1081437516.html
CHP genel başkan yardımcısı Çiftçi açıkladı: Lütfü Savaş bazı tanıtım filmlerinde yer almayacak
CHP genel başkan yardımcısı Çiftçi açıkladı: Lütfü Savaş bazı tanıtım filmlerinde yer almayacak
Sputnik Türkiye
Yerel seçime günler kala CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut basın mensupları ile bir araya geldi. Bulut “Partide farklı fikirler ifade edenler... 06.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-06T14:17+0300
2024-03-06T14:17+0300
2024-03-06T14:17+0300
görüş
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
lütfü savaş
sandık görevlisi
seçim
yerel seçim
31 mart yerel seçimleri
yerel seçimler
31 mart yerel seçimleri
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/06/1081439009_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ac6b38c386416c8bdcddc06e16b353f.jpg
CHP Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi ile Ticaret Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir’le birlikte CHP’nin seçim kampanyası ve hazırlıklarına dönük gazetecilerin sorularını yanıtladı. 'Bulundukları konumları CHP’den kazandılar, finalleri kötü olacak; yazık'Bulut, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile Seyhan Belediye Başkanı Çukurova Belediye Başkanı’nın CHP’den ayrı seçime girme kararlarını 'fevri' aldığını söyledi ve “Bulundukları konumları CHP’den kazandılar. Finalleri kötü olacak. Yazık” eleştirisini getirdi.Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bulut şunları söyledi:Bulut: Lütfü Savaş müzikli filmlerde yer almayacakBurhanettin Bulut’un verdiği bilgiye göre CHP’nin 'İşimiz gücümüz Türkiye' videosu CHP tarihinin en yüksek izlenme oranına ulaştı ve 7 milyon 900 bin kez izlendi. Gelecek süreçte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel yeni seçim kampanyası videosunun yanı sıra barınma ve güvenlik başta olmak üzere sandık güvenliğini de işleyen Türkiye’nin temel sorunlarını daha somut işleyen kampanya videoları da tüm mecralarda gösterime girecek. Lütfü Savaş, yeni kampanya videolarında da yer almayacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi “Acıya hassasiyet gösteriyoruz. Lütfü Savaş da hayatın yeniden kurulacağı deprem bölgesinde müzikli bir reklam videosunda olmak istemediğini de ayrıca bize söyledi” dedi.‘CHP’nin 6 ilde sandık görevlisi yok’Gül Çiftçi, “Hazırladığımız veriler kapsamında 400’ün üzerinde seçmen kütüğüne itiraz ettik. Yapılan itirazlar sonucunda 7 bin 380 seçmenin adresi eski adresine döndü. Seçmen hareketliliğini ciddi bir izlemeye aldık” dedi. Çiftçi, 6 ilde CHP’nin sandık görevlisi olmayacağını belirtirken, bunun nedeninin 2019 seçiminde CHP’nin İyi Parti ittifakıyla seçime girip, kendi adayını çıkartmamasından kaynaklandığını, mevzuatın bu sebepten ötürü CHP’ye bu seçimde belli seçim çevrelerinde sandık görevlisi çıkarma yetkisi vermediğini dile getirdi. Çiftçi bu illeri Aksaray, Bitlis, Gümüşhane, Çankırı, Yozgat, Bayburt olarak sıraladı.
https://sputniknews.com.tr/20240306/ak-parti-genel-baskan-yardimcisi-mustafa-sen-acikladi-ankarada-hangi-aday-onde-1081430749.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/06/1081439009_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_8a1b986248913db0e79eb6c9fd8cdc62.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), lütfü savaş, sandık görevlisi, seçim, yerel seçim, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, 31 mart yerel seçimleri
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), lütfü savaş, sandık görevlisi, seçim, yerel seçim, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, 31 mart yerel seçimleri
CHP genel başkan yardımcısı Çiftçi açıkladı: Lütfü Savaş bazı tanıtım filmlerinde yer almayacak
Özel
Yerel seçime günler kala CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut basın mensupları ile bir araya geldi. Bulut “Partide farklı fikirler ifade edenler trolleşti. Parti içi muhalefet değil, parti içi kötülük var” çıkışı yaptı.
CHP Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi ile Ticaret Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir’le birlikte CHP’nin seçim kampanyası ve hazırlıklarına dönük gazetecilerin sorularını yanıtladı.
'Bulundukları konumları CHP’den kazandılar, finalleri kötü olacak; yazık'
Bulut, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile Seyhan Belediye Başkanı Çukurova Belediye Başkanı’nın CHP’den ayrı seçime girme kararlarını 'fevri' aldığını söyledi ve “Bulundukları konumları CHP’den kazandılar. Finalleri kötü olacak. Yazık” eleştirisini getirdi.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bulut şunları söyledi:
“CHP çok dinamik, çok sesli, çok kültürlü bir parti. Ancak bugün partide farklı fikirler ifade edenler trolleşmiş durumda. Bazı arkadaşlarımızın yaptığı; parti içi muhalefet değil, parti içi kötülüktür. Bağımsız aday olma ya da başka partiden aday olma kararı alan arkadaşlar da fevri bir şekilde bu kararı verdiler. Onların durumu bize Türkiye’de siyasetin ne kadar zor bir süreçten geçtiğini gösteriyor. Siyasetin ne kadar sığ olduğunu bu arkadaşlarımızın durumundan görebiliriz. Yaptıklarının yanlış olduğunu 1 Nisan’da görecekler. Umarım partiye hasar vermezler. Toplum onlara itibar etmiyor. Belediye başkanlıklarının son dönemindeler ama bulundukları koltuklar, konumlar üzerinden partiyi eleştiriyorlar. Finalleri kötü olacak. Yazık.”
Bulut: Lütfü Savaş müzikli filmlerde yer almayacak
Burhanettin Bulut’un verdiği bilgiye göre CHP’nin 'İşimiz gücümüz Türkiye' videosu CHP tarihinin en yüksek izlenme oranına ulaştı ve 7 milyon 900 bin kez izlendi. Gelecek süreçte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel yeni seçim kampanyası videosunun yanı sıra barınma ve güvenlik başta olmak üzere sandık güvenliğini de işleyen Türkiye’nin temel sorunlarını daha somut işleyen kampanya videoları da tüm mecralarda gösterime girecek. Lütfü Savaş, yeni kampanya videolarında da yer almayacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi “Acıya hassasiyet gösteriyoruz. Lütfü Savaş da hayatın yeniden kurulacağı deprem bölgesinde müzikli bir reklam videosunda olmak istemediğini de ayrıca bize söyledi” dedi.
‘CHP’nin 6 ilde sandık görevlisi yok’
Gül Çiftçi, “Hazırladığımız veriler kapsamında 400’ün üzerinde seçmen kütüğüne itiraz ettik. Yapılan itirazlar sonucunda 7 bin 380 seçmenin adresi eski adresine döndü. Seçmen hareketliliğini ciddi bir izlemeye aldık” dedi.
Çiftçi, 6 ilde CHP’nin sandık görevlisi olmayacağını belirtirken, bunun nedeninin 2019 seçiminde CHP’nin İyi Parti ittifakıyla seçime girip, kendi adayını çıkartmamasından kaynaklandığını, mevzuatın bu sebepten ötürü CHP’ye bu seçimde belli seçim çevrelerinde sandık görevlisi çıkarma yetkisi vermediğini dile getirdi. Çiftçi bu illeri Aksaray, Bitlis, Gümüşhane, Çankırı, Yozgat, Bayburt olarak sıraladı.