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Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen açıkladı: Ankara'da hangi aday önde?
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen açıkladı: Ankara'da hangi aday önde?
Sputnik Türkiye
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, son anketlere göre Ankara'da Mansur Yavaş'ın önde olduğunu söyledi. Şen İstanbul için ise 'Ziyan edildi, ikinci... 06.03.2024, Sputnik Türkiye
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, CNN Türk ekranlarında Hande Fırat ile Gece Görüşü programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.'İstanbul ziyan edildi'Ankara'da son durum ne?'Hamza Dağ, İzmir'in en sevilen milletvekillerinden birisi'
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ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), mansur yavaş, turgut altınok, seçim, mustafa şen
ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), mansur yavaş, turgut altınok, seçim, mustafa şen

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen açıkladı: Ankara'da hangi aday önde?

11:04 06.03.2024
© AAAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen,
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2024
© AA
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, son anketlere göre Ankara'da Mansur Yavaş'ın önde olduğunu söyledi. Şen İstanbul için ise 'Ziyan edildi, ikinci bir 5 yılı kaldıramaz' dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, CNN Türk ekranlarında Hande Fırat ile Gece Görüşü programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

'İstanbul ziyan edildi'

"İstanbul eşsiz bir şehir. Fakat mevcut büyükşehir belediye başkanı tarafından ziyan edilmiş şehir. Bizim adayımız 'Sadece İstanbul' diyor. Bu farkı net bir şekilde ortaya koymak gerekiyor. Murat Kurum ziyan edilmiş şehirde diyor ki 'Sadece İstanbul'. Zira İstanbul geri gitti. Trafik katlandı. Bizim adayımız sayın Kurum, sade kendi halinde biri. İstanbul'da anketler ortada. Ben böyle tek tek rakamlar söylemeyeyim. İstanbul büyükşehir olmuş ve kalmış. Bu modern dönemde trafik bir çileye dönüşmüş. Yapılması gereken şey çilesiz bir şehir ortaya koymak. Metroları zamanında yaparsınız, hazır yapılmakta olan betona ya da tünele beton dökmezsiniz. Planlayarak gidersiniz. Biz öyle şeyler yapmışız ki İstanbul'u durdursanız da durmuyor. 5 senelik bir duraksama İstanbul'a çok şey kaybettiriyor. Bir şeyler yapmışsınız 20 senedir 30 senedir orada. İkinci bir 5 seneyi İstanbul kaldırmaz."

Ankara'da son durum ne?

"Ankara bir başkent. Başkent ışıltısını kaybetti, yavaşladı. Vatandaş buradan bakıyor. Anketleri ben de görüyorum. Anketlerinde çoğunda Mansur Bey önde çıkıyor. Bazılarında ise Sayın Turgut Bey önde çıkıyor. Biraz zamana ihtiyacımız var. Adaylar daha yeni kendilerini ortaya koymaya başladılar. Biraz adayların sahada kendilerini göstermesini bekleyelim ve görelim diye söylüyorum."

'Hamza Dağ, İzmir'in en sevilen milletvekillerinden birisi'

Hamza Dağ ile AK Parti İzmir'de oy oranını artırıyor. Bu haftalar benim kesin konuşacağım haftalar değil. Ankara'da zamansal ve oransal olarak geride başladık ama mesafeler daralıyor. CHP'liler ona CHP adayı olsaydın sana oy verseydik diyor. İzmir'de de benzeri durum var. Hamza Dağ, İzmir'in en sevilen milletvekillerinden birisi. Genç olmasının getirdiği bir şey hem de Hamza orada sürekli sokakta bulundu. Mesafeyi kapatıyor. Şöyle bir analiz yapalım. İzmir bir CHP şehri midir? Hayır. O bölge Demokrat Parti bölgesidir. İzmir 3 halkadan oluşuyor. 3.halkada oy oranımız yüksek. Hamza Bey 2. bölgede maksimum oy artırımını yapmak çalışıyor.
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