AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen açıkladı: Ankara'da hangi aday önde?

"İstanbul eşsiz bir şehir. Fakat mevcut büyükşehir belediye başkanı tarafından ziyan edilmiş şehir. Bizim adayımız 'Sadece İstanbul' diyor. Bu farkı net bir şekilde ortaya koymak gerekiyor. Murat Kurum ziyan edilmiş şehirde diyor ki 'Sadece İstanbul'. Zira İstanbul geri gitti. Trafik katlandı. Bizim adayımız sayın Kurum, sade kendi halinde biri. İstanbul'da anketler ortada. Ben böyle tek tek rakamlar söylemeyeyim. İstanbul büyükşehir olmuş ve kalmış. Bu modern dönemde trafik bir çileye dönüşmüş. Yapılması gereken şey çilesiz bir şehir ortaya koymak. Metroları zamanında yaparsınız, hazır yapılmakta olan betona ya da tünele beton dökmezsiniz. Planlayarak gidersiniz. Biz öyle şeyler yapmışız ki İstanbul'u durdursanız da durmuyor. 5 senelik bir duraksama İstanbul'a çok şey kaybettiriyor. Bir şeyler yapmışsınız 20 senedir 30 senedir orada. İkinci bir 5 seneyi İstanbul kaldırmaz."