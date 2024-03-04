https://sputniknews.com.tr/20240304/yeniden-refahtan-istanbul-icin-son-anket-aciklamasi-dikkat-cekti-ak-partiden-oy-aliyoruz-1081333532.html

Yeniden Refah'tan İstanbul için son anket açıklaması dikkat çekti: 'AK Parti'den oy alıyoruz'

Yeniden Refah'tan İstanbul için son anket açıklaması dikkat çekti: 'AK Parti'den oy alıyoruz'

Sputnik Türkiye

Cumhur İttifakı'ndan koparak seçimlere kendi adaylara giren Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) İstanbul'da kilit bir parti konumunda olduğunu belirten uzmanlar... 04.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-04T07:55+0300

2024-03-04T07:55+0300

2024-03-04T07:55+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

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Yeniden Refah Partisi İstanbul adayı Mehmet Altınöz de partilerin oy potansiyeliyle ilgili iddialı açıklamalarda bulundu. Altınöz, "Bizim yapmış olduğumuz ölçümlerde bizim oy potansiyelimiz yüzde 30'a kadar çıkıyor. İstanbul'da da Anadolu'da da birçok ilde böyle. Genel seçimlerin öncesinde bizim yüzde 1 civarında gidip geldiğimizi ifade ettiler yüzde 3 aldık. Şimdi de inşallah böyle olacak. Araştırma şirketleri bizim yüzde 10 oy potansiyelimiz olduğunu söylüyor" diye konuştu.'İstanbul'da 3. partiyiz'İstanbul'da 3. parti olduklarını iddia eden Altınöz "Yani şu anda İstanbul'da 3. partiyiz. Biz bunun 3 katı oy alacağımızı sahada görüyoruz. Bu da bir matematik ben bunu paylaşıyorum" dedi.'AK Parti seçmeninden bize oy gelecek'"Kimden oy alacaksınız?" sorusuna da yanıt veren Altınöz, şöyle konuştu:Mehmet Altınöz kimdir?Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Mehmet Altınöz 1973 yılında Bursa'da doğdu.Bursa Anadolu Lisesi ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat bölümü mezunu olan Altınöz, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İşletme Bölümünde Yönetim ve Organizasyon Yüksek lisansı yaptı.Altınöz AŞ. Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Altınöz, Saadet Partisi Genel Merkez Yüksek Disiplin Kurulu Üyeliği ve STK ve Halkla ilişkiler Bşk.Yrd. görevlerini de ifa etti.Partinin Ankara'da gerçekleşen aday tanıtım toplantısında 31 Mart yerel seçimleri için YRP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak ilan edilen Altınöz aynı zamanda Prof. Dr. Necmettin Erbakan Vakfı Mütevelli Heyeti üyesidir.İyi derecede İngilizce bilen Altınöz, evli ve iki çocuk babasıdır.

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