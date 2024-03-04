Yeniden Refah'tan İstanbul için son anket açıklaması dikkat çekti: 'AK Parti'den oy alıyoruz'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
ABD tekrar aynı yalana sarıldı: Uzaya nükleer silah yerleştirme suçlamasıyla ilgili hiçbir kanıt sunmadı
09:00
3 dk
SESLİ HABER
Arjantin’de validen başkan Milei’ye tehdit
09:14
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:31
9 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbarat subayı: Ukrayna’nın İHA operatörleri imha ediliyor
09:46
1 dk
SESLİ HABER
Alman subayların planı ifşa oldu
10:00
3 dk
SESLİ HABER
Musk’tan ABD’ye: Suçluların sığınağı oldu
10:14
1 dk
SESLİ HABER
Fransa muhalefetinden Macron’a: Buna dünya savaşı denir
10:26
2 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Tahılın yok edilmesinden Batı sorumludur
10:35
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, ABD yardımı olmadan yenilginin kaçınılmaz olduğunu söyledi
10:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Almanya’da ‘kölelik çağı’ tekrar başladı
11:10
2 dk
SESLİ HABER
Sirius, Dünya Gençlik Festivali 2024’e ev sahipliği yapacak
11:23
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı yetkili: Bazı Batı ülkeleri kazanmamızı istemiyor
11:34
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci Carlson: İngiltere’nin eski Başbakan’ı suç işledi
11:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Nuland itiraf etti: Kiev yardımları ABD’ye geri dönecek
12:10
1 dk
SESLİ HABER
CIA şefi Gizlice Ukrayna’yı ziyaret etmiş
12:21
1 dk
SESLİ HABER
Rus Büyükelçisi: Türk iş dünyası ABD temsilcilerince tehdit ediliyor
12:49
1 dk
SESLİ HABER
Biden, Ramazan açıklamasını böyle yaptı: Ben bir siyonistim
12:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
ABD’li analiz uzmanı Ukrayna’yı yeni bir felakete karşı uyardı
18:11
1 dk
SESLİ HABER
Slovakya Başbakanı böyle dedi: Paris hayal kırıklığı, çok şaşırdım
18:24
2 dk
SESLİ HABER
BRICS ülkeleri ulusal para birimi fikrine sıcak
18:52
2 dk
SESLİ HABER
10 soruda kira beyannamesi
20:00
4 dk
SESLİ HABER
Maduro: ABD işgaline hazır olun
20:16
1 dk
SESLİ HABER
Alman vekil Putin’in konuşmalarını değerlendirdi: Küresel güvenlik ancak Rusya ile sağlanabilir
20:28
1 dk
SESLİ HABER
Whakaari Yanardağı patlamasında tur şirketleri suçlu bulundu
20:38
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Macaristan, AB’nin Ukrayna bildirisini engelledi
20:50
1 dk
SESLİ HABER
Simonyan: Alman subayların ses kaydı var
21:00
2 dk
SESLİ HABER
Hint askeri uzman Sodhi, Putin'in 'Avrasya' tezinin önemine değindi
21:11
2 dk
SESLİ HABER
NASA açıkladı: Rus ve Amerikan uyduları yörüngede çarpışmaktan kurtuldu
21:24
2 dk
SESLİ HABER
Lebedev: Batı’nın bize ders verme hakkı yok
21:38
2 dk
SESLİ HABER
IMF böyle dedi: Rusya şaşırttı
21:52
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li siyasetçi: Biden kopya kullanıyor
22:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı eski istihbarat subayı Sputnik’e konuştu: O andan itibaren her şey çöktü
22:16
3 dk
SESLİ HABER
Askeri uzman: Tüm tankları tükendi
22:32
2 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbaratçısı: CIA, Rusya’yı vurmayı planlıyordu
22:48
1 dk
SESLİ HABER
Putin’le röportaj yapan ABD’li gazeteci Carlson: Gözaltına alınabilirim
23:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li askeri uzman: Stoltenberg’in işten kovulması gerekiyor
23:19
2 dk
SESLİ HABER
Belçikalı uzman Putin’in açıklamalarını yorumladı: Askeri harekat, Batı Rusya'yla anlaşmaya varana dek sürecek
23:34
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240304/yeniden-refahtan-istanbul-icin-son-anket-aciklamasi-dikkat-cekti-ak-partiden-oy-aliyoruz-1081333532.html
Yeniden Refah'tan İstanbul için son anket açıklaması dikkat çekti: 'AK Parti'den oy alıyoruz'
Yeniden Refah'tan İstanbul için son anket açıklaması dikkat çekti: 'AK Parti'den oy alıyoruz'
Sputnik Türkiye
Cumhur İttifakı'ndan koparak seçimlere kendi adaylara giren Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) İstanbul'da kilit bir parti konumunda olduğunu belirten uzmanlar... 04.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-04T07:55+0300
2024-03-04T07:55+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
yeniden refah partisi
ak parti
seçim
yerel seçim
31 mart yerel seçimleri
yerel seçimler
mehmet altınöz
anket
anket şirketleri
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/17/1081041817_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_9758302a91678335389dd38824aaee6d.jpg
Yeniden Refah Partisi İstanbul adayı Mehmet Altınöz de partilerin oy potansiyeliyle ilgili iddialı açıklamalarda bulundu. Altınöz, "Bizim yapmış olduğumuz ölçümlerde bizim oy potansiyelimiz yüzde 30'a kadar çıkıyor. İstanbul'da da Anadolu'da da birçok ilde böyle. Genel seçimlerin öncesinde bizim yüzde 1 civarında gidip geldiğimizi ifade ettiler yüzde 3 aldık. Şimdi de inşallah böyle olacak. Araştırma şirketleri bizim yüzde 10 oy potansiyelimiz olduğunu söylüyor" diye konuştu.'İstanbul'da 3. partiyiz'İstanbul'da 3. parti olduklarını iddia eden Altınöz "Yani şu anda İstanbul'da 3. partiyiz. Biz bunun 3 katı oy alacağımızı sahada görüyoruz. Bu da bir matematik ben bunu paylaşıyorum" dedi.'AK Parti seçmeninden bize oy gelecek'"Kimden oy alacaksınız?" sorusuna da yanıt veren Altınöz, şöyle konuştu:Mehmet Altınöz kimdir?Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Mehmet Altınöz 1973 yılında Bursa'da doğdu.Bursa Anadolu Lisesi ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat bölümü mezunu olan Altınöz, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İşletme Bölümünde Yönetim ve Organizasyon Yüksek lisansı yaptı.Altınöz AŞ. Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Altınöz, Saadet Partisi Genel Merkez Yüksek Disiplin Kurulu Üyeliği ve STK ve Halkla ilişkiler Bşk.Yrd. görevlerini de ifa etti.Partinin Ankara'da gerçekleşen aday tanıtım toplantısında 31 Mart yerel seçimleri için YRP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak ilan edilen Altınöz aynı zamanda Prof. Dr. Necmettin Erbakan Vakfı Mütevelli Heyeti üyesidir.İyi derecede İngilizce bilen Altınöz, evli ve iki çocuk babasıdır.
https://sputniknews.com.tr/20240304/16-milyon-emeklinin-merakla-bekledigi-kabine-toplantisi-bugun-zam-mi-gelecek-odemeler-ne-zaman-1081332530.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/17/1081041817_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_993a37d9ac30c82e86574347f23a0678.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yeniden refah partisi, ak parti, seçim, yerel seçim, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, mehmet altınöz, anket, anket şirketleri, yerel seçim öncesi anket, seçim anketi
yeniden refah partisi, ak parti, seçim, yerel seçim, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, mehmet altınöz, anket, anket şirketleri, yerel seçim öncesi anket, seçim anketi

Yeniden Refah'tan İstanbul için son anket açıklaması dikkat çekti: 'AK Parti'den oy alıyoruz'

07:55 04.03.2024
© ABDUL SAMET KAYA - AYKUT ZOR - EMRE SERTDEMİRYeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2024
© ABDUL SAMET KAYA - AYKUT ZOR - EMRE SERTDEMİR
Abone ol
Cumhur İttifakı'ndan koparak seçimlere kendi adaylara giren Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) İstanbul'da kilit bir parti konumunda olduğunu belirten uzmanlar, seçimin sonucunu doğrudan etkileyebileceğini söylüyor. Öte yandan Yeniden Refah Partisi İstanbul adayı Mehmet Altınöz son anketi açıklayarak "AK Parti'den oy alıyoruz" dedi.
Yeniden Refah Partisi İstanbul adayı Mehmet Altınöz de partilerin oy potansiyeliyle ilgili iddialı açıklamalarda bulundu. Altınöz, "Bizim yapmış olduğumuz ölçümlerde bizim oy potansiyelimiz yüzde 30'a kadar çıkıyor. İstanbul'da da Anadolu'da da birçok ilde böyle. Genel seçimlerin öncesinde bizim yüzde 1 civarında gidip geldiğimizi ifade ettiler yüzde 3 aldık. Şimdi de inşallah böyle olacak. Araştırma şirketleri bizim yüzde 10 oy potansiyelimiz olduğunu söylüyor" diye konuştu.

'İstanbul'da 3. partiyiz'

İstanbul'da 3. parti olduklarını iddia eden Altınöz "Yani şu anda İstanbul'da 3. partiyiz. Biz bunun 3 katı oy alacağımızı sahada görüyoruz. Bu da bir matematik ben bunu paylaşıyorum" dedi.

'AK Parti seçmeninden bize oy gelecek'

"Kimden oy alacaksınız?" sorusuna da yanıt veren Altınöz, şöyle konuştu:
"Biz Türkiye'de 85 milyondan oy bekliyoruz. Evet, AK Parti seçmeninden bize oy gelecek, bu çok net. Ama biz bu ülkede yaşayan herkesten oy almaya talibiz. Milli Görüş'ün anlayışı bu zaten. Erbakan Hoca'nın zihniyetini temsil ediyoruz. İyi ki alternatif olarak siz varsınız diyorlar."

Mehmet Altınöz kimdir?

Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Mehmet Altınöz 1973 yılında Bursa'da doğdu.
Bursa Anadolu Lisesi ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat bölümü mezunu olan Altınöz, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İşletme Bölümünde Yönetim ve Organizasyon Yüksek lisansı yaptı.
Altınöz AŞ. Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Altınöz, Saadet Partisi Genel Merkez Yüksek Disiplin Kurulu Üyeliği ve STK ve Halkla ilişkiler Bşk.Yrd. görevlerini de ifa etti.
Partinin Ankara'da gerçekleşen aday tanıtım toplantısında 31 Mart yerel seçimleri için YRP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak ilan edilen Altınöz aynı zamanda Prof. Dr. Necmettin Erbakan Vakfı Mütevelli Heyeti üyesidir.
İyi derecede İngilizce bilen Altınöz, evli ve iki çocuk babasıdır.
EYT - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2024
EKONOMİ
16 milyon emeklinin merakla beklediği Kabine Toplantısı bugün: Zam mı gelecek, ödemeler ne zaman?
07:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала