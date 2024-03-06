https://sputniknews.com.tr/20240306/bulgaristan-parlamentosu-basbakan-denkovun-istifasini-onayladi-1081439912.html
Bulgaristan Parlamentosu, Başbakan Denkov’un istifasını onayladı
Bulgaristan Parlamentosu, Başbakan Denkov’un istifasını onayladı
Sputnik Türkiye
Bulgaristan Parlamentosu, Başbakan Nikolay Denkov’un dün sunduğu istifasını oybirliğiyle kabul etti. 06.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-06T14:38+0300
2024-03-06T14:38+0300
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Mecliste oylamaya katılan 216 milletvekili, Başbakan Denko'un talebini oybirliğiyle onayladı. Denkov hükümeti geçici süreyle yeni bir hükümet kurulup güvenoyu alana kadar görevine devam edeceği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20231228/bulgaristan-basbakani-denkov-schengene-katilim-icin-avusturya-ile-anlasma-saglandi-1079149460.html
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bulgaristan, parlamento, bulgaristan parlamentosu, nikolay denkov, sofya
bulgaristan, parlamento, bulgaristan parlamentosu, nikolay denkov, sofya
Bulgaristan Parlamentosu, Başbakan Denkov’un istifasını onayladı
14:38 06.03.2024 (güncellendi: 14:42 06.03.2024)
Bulgaristan Parlamentosu, Başbakan Nikolay Denkov’un dün sunduğu istifasını oybirliğiyle kabul etti.
Mecliste oylamaya katılan 216 milletvekili, Başbakan Denko'un talebini oybirliğiyle onayladı.
Denkov hükümeti geçici süreyle yeni bir hükümet kurulup güvenoyu alana kadar görevine devam edeceği belirtildi.