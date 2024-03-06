https://sputniknews.com.tr/20240306/borrell-israil-gazzeyi-yasanamaz-bir-yere-donusturmeye-calistigi-izlenimi-veriyor-1081441487.html

Borrell: İsrail, Gazze'yi yaşanamaz bir yere dönüştürmeye çalıştığı izlenimi veriyor

Borrell: İsrail, Gazze'yi yaşanamaz bir yere dönüştürmeye çalıştığı izlenimi veriyor

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in eylemlerinin Gazze'yi yaşanabilir olmaktan çıkarmayı... 06.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-06T15:09+0300

2024-03-06T15:09+0300

2024-03-06T15:09+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

gazze

gazze şeridi

hamas

josep borrell

avrupa birliği

ortadoğu

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Gazze'deki insani durumla ilgili blog yazısı paylaşan Borrell, yazısında, "İsrail Silahlı Kuvvetleri açıkça sivilleri ve sivil altyapıyı korumada başarısız oluyor ve Gazze'ye giren insani yardım tamamen yetersiz" ifadesini kullanırken, Gazze genelinde sivil altyapının harap edilmiş durumda olduğunu vurguladı.Borrell, ateşkes sağlanmadığı ve yardım girişleri artmadığı takdirde on binlerin daha öleceğini belirterek, çocukların yetersiz beslenme ve susuzluktan öldüğünü anımsatarak, “Bu durum, çatışmaya dahil tüm tarafların ve tüm uluslararası toplumun vicdanında ağır bir yük oluşturmalıdır" değerlendirmesini yaptı.Uluslararası Adalet Divanının (UAD) hukuki açıdan bağlayıcı ihtiyati tedbir kararına değinen Borrell, "İsrail'in buna uyması gerekiyor" mesajını verdi.Borrell, Ürdün, bazı AB üyesi ülkeler ve ABD'nin, Gazze'ye havadan indirdiği yardımların, "2 milyon insana acil ihtiyaç duyulan gıda miktarını sağlamanın en etkili yolu olmaktan uzak" olduğunun altını çizdi.Borrell, "Gazze'ye kara yoluyla sadece 90 dakika uzaklıkta insani yardım taşıyan uçakların inebileceği havalimanları bulunuyor" tespitini yaptı ve şöyle devam etti:AB Yüksek Temsilcisi, şunları kaydetti:‘İsrail Batı Şeria ve Doğu Kudüs'le ilgili uyarılarımıza yanıt vermedi’Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki duruma da değinen Borrell, şu ifadeleri kullandı:‘Netanyahu'nun reddine rağmen iki devletli çözüme destek’ vurgusuBorrell, İspanya ve İrlanda'nın AB kurumlarından İsrail hükümetinin mevcut politikasının AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'ndaki insan hakları hükümlerine uygun olup olmadığını kontrol etmelerini istediğini belirterek, "Bu çalışmayı biz yürüteceğiz" bilgisini verdi.Sorunu tümüyle çözmenin tek yolunun iki devletli çözüm olduğunu vurgulayan Borrell, "AB bu yolda ilerlemeye kararlı ve ABD Başkanı Joe Biden da bu yönde çalışıyor. Benyamin Netanyahu hükümetinin reddine rağmen uluslararası toplum iki devletli çözüm konusunda birleşmiş durumda ve bunun uygulanması konusunda hızla ilerlemek zorunda kalacak" değerlendirmesini yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20240305/cumhurbaskani-erdogan-filistin-devlet-baskani-abbas-ile-ortak-basin-toplantisi-duzenliyor-1081417513.html

israil

gazze

gazze şeridi

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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, hamas, josep borrell, avrupa birliği, ortadoğu