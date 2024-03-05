Erdoğan: Türkiye olarak garantörlük mekanizması çerçevesinde sorumluluk üstlenmeye hazırız

Türkiye Filistin davasına her zaman destek vermiştir. Filistin'in gönlümüzde müstesna bir yeri olmuştur. Bugünkü istişarelerde Fİlistin'deki son durumu ele aldık. Tarihlerindeki en zor dönemlerinden birini yaşıyor. Masum insanlara karşı İsrail'in düzenlediği saldırılarda 32 bine yakın Fİlistinli şehit oldu. 2 milyona yakın Filistinli evini terk etmek zorunda kaldı. 2,3 milyon Fİlistinli yemeğe ulaşamıyor. İsrail masum insanların tepelerine bomba yağdırarak katlediyor. Büyük bir barbarlığa şahit oluyoruz.