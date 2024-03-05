Erdoğan: Türkiye olarak garantörlük mekanizması çerçevesinde sorumluluk üstlenmeye hazırız
21:27 05.03.2024 (güncellendi: 22:43 05.03.2024)
© AA / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
© AA / Mustafa Kamacı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail-Filistin sorununa ilişkin, "Türkiye olarak garantörlük mekanizması çerçevesinde sorumluluk üstlenmeye hazırız. Bununla ilgili çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.
Görüşme sonrası Cumhurbaşkanı rdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
Sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Devlet Başkanı Sayın Abbas'ı ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum.
Türkiye Filistin davasına her zaman destek vermiştir. Filistin'in gönlümüzde müstesna bir yeri olmuştur. Bugünkü istişarelerde Fİlistin'deki son durumu ele aldık. Tarihlerindeki en zor dönemlerinden birini yaşıyor. Masum insanlara karşı İsrail'in düzenlediği saldırılarda 32 bine yakın Fİlistinli şehit oldu. 2 milyona yakın Filistinli evini terk etmek zorunda kaldı. 2,3 milyon Fİlistinli yemeğe ulaşamıyor. İsrail masum insanların tepelerine bomba yağdırarak katlediyor. Büyük bir barbarlığa şahit oluyoruz.
"(İsrail'in Gazze'ye saldırıları) Tam 151 gündür, son asrın en büyük barbarlıklarından birine şahit oluyoruz"
Batılı güçlerin de sınırsız desteğiyle Netanyahu ve gözü dönmüş yönetimi, Filistin halkına yönelik apaçık bir soykırım uygulamaktadır.
Netanyahu ve cinayet ortakları döktükleri her damla kanın hesabını hukuk ve maşeri vicdan önünde mutlaka verecektir.
Kalıcı barışın tek yolu 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devletinin tesisidir.
İsrail-Filistin meselesine adil bir çözüm bulunmadığı takdirde Ortadoğu'da barışın hakim olamayacağı artık iyice anlaşılmıştır