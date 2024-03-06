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Bodrum FK Başkanı Öztürk: 'Hakemin tutarsız kararları iki tarafı da çıldırttı'
Bodrum FK Başkanı Öztürk: 'Hakemin tutarsız kararları iki tarafı da çıldırttı'
Sputnik Türkiye
Bodrum Futbol Kulübü Başkanı Fikret Öztürk, Eyüpspor maçında yaşanan gerginliğe ilişkin yaptığı açıklamada, "Son 2 haftadır Bodrumspor üzerinden hakemler... 06.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-06T14:09+0300
2024-03-06T14:44+0300
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Bodrum Futbol Kulübü Başkanı Fikret Öztürk ile Teknik Direktör İsmet Taşdemir, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.2 Mart 2024 tarihinde oynanan Eyüpspor maçındaki hakem kararlarını değerlendiren Bodrum Futbol Kulübü Başkanı Fikret Öztürk, "Kabul edilebilir bir olay değil. Eyüpspor’daki yedek oyuncunun gözüne isabet eden yabancı maddeden dolayı sakatlanması ve yaralanması dışarıdan bakıldığı zaman bunlar yanlış şeyler. Son 2 haftadır Bodrumspor üzerinden hakemler tarafından bir şeyler oynanıyor. Gerek Çorum maçında olsun gerek Eyüpspor maçında olsun ve son maçta olayları bu şekilde getiren hakemdi. Hakemin tutarsız kararları iki tarafı da çıldırttı. Eyüpspor yedek kulübesindeki oyuncunun yaralanması tasvip edilecek bir şey değil. Gözünde retina yırtığı var deniliyor, inşallah öyle bir şey yoktur. Maçtan sonra kulüp müdürümüz Süleyman Bey hastaneye gitti ve öyle bir şey olmadığını söyledi. Eyüpspor taraftarı ve yönetimi de gözünde retina yırtığı olduğunu söylüyor inşallah öyle bir şey yoktur. Taraftar tabii ki haksızlıklara karşı bağıracaktır. Yedek kulübesinde oturması gereken oyuncuların yedek kulübesinin dışında ne işi var. Yedek oyuncular kulübede oturur. Dışarıda taraftarla muhatap olmasına, karşılıklı birbirine bir şeyler atmasına gerek yoktu. Bu şansız bir olay oldu. 4 senedir Bodrumspor’la ilgileniyorum, Bodrum’da daha önce hiçbir taşkınlık görmedim. Maçlara çok polis geliyordu. Valimizle konuştuğumda, 'Bu kadar polise gerek yok çünkü Bodrum’da böyle bir taşkınlık olmuyor' dedik. Bu hafta maalesef burada yaşadığımız olay bizi son derece üzdü" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240229/futbol-yayin-ihalesi-iptal-edildi-1081226797.html
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bodrumspor, fikret öztürk, eyüpspor, hakem, gerginlik
bodrumspor, fikret öztürk, eyüpspor, hakem, gerginlik

Bodrum FK Başkanı Öztürk: 'Hakemin tutarsız kararları iki tarafı da çıldırttı'

14:09 06.03.2024 (güncellendi: 14:44 06.03.2024)
© İHABodrumspor eyüpspor maçı
Bodrumspor eyüpspor maçı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2024
© İHA
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Bodrum Futbol Kulübü Başkanı Fikret Öztürk, Eyüpspor maçında yaşanan gerginliğe ilişkin yaptığı açıklamada, "Son 2 haftadır Bodrumspor üzerinden hakemler tarafından bir şeyler oynanıyor. Eyüpspor maçında olayları bu şekilde getiren hakemdi. Hakemin tutarsız kararları iki tarafı da çıldırttı" dedi.
Bodrum Futbol Kulübü Başkanı Fikret Öztürk ile Teknik Direktör İsmet Taşdemir, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
2 Mart 2024 tarihinde oynanan Eyüpspor maçındaki hakem kararlarını değerlendiren Bodrum Futbol Kulübü Başkanı Fikret Öztürk, "Kabul edilebilir bir olay değil. Eyüpspor’daki yedek oyuncunun gözüne isabet eden yabancı maddeden dolayı sakatlanması ve yaralanması dışarıdan bakıldığı zaman bunlar yanlış şeyler. Son 2 haftadır Bodrumspor üzerinden hakemler tarafından bir şeyler oynanıyor. Gerek Çorum maçında olsun gerek Eyüpspor maçında olsun ve son maçta olayları bu şekilde getiren hakemdi. Hakemin tutarsız kararları iki tarafı da çıldırttı. Eyüpspor yedek kulübesindeki oyuncunun yaralanması tasvip edilecek bir şey değil. Gözünde retina yırtığı var deniliyor, inşallah öyle bir şey yoktur. Maçtan sonra kulüp müdürümüz Süleyman Bey hastaneye gitti ve öyle bir şey olmadığını söyledi. Eyüpspor taraftarı ve yönetimi de gözünde retina yırtığı olduğunu söylüyor inşallah öyle bir şey yoktur. Taraftar tabii ki haksızlıklara karşı bağıracaktır. Yedek kulübesinde oturması gereken oyuncuların yedek kulübesinin dışında ne işi var. Yedek oyuncular kulübede oturur. Dışarıda taraftarla muhatap olmasına, karşılıklı birbirine bir şeyler atmasına gerek yoktu. Bu şansız bir olay oldu. 4 senedir Bodrumspor’la ilgileniyorum, Bodrum’da daha önce hiçbir taşkınlık görmedim. Maçlara çok polis geliyordu. Valimizle konuştuğumda, 'Bu kadar polise gerek yok çünkü Bodrum’da böyle bir taşkınlık olmuyor' dedik. Bu hafta maalesef burada yaşadığımız olay bizi son derece üzdü" diye konuştu.
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