https://sputniknews.com.tr/20240306/bankalarda-mevduat-faizleri-guncellendi-aylik-41-bin-tlye-varan-kazanc-icin-ne-yapmak-gerekiyor-1081424232.html

Bankalarda mevduat faizleri güncellendi: Aylık 41 bin TL’ye varan kazanç için ne yapmak gerekiyor?

Bankalarda mevduat faizleri güncellendi: Aylık 41 bin TL’ye varan kazanç için ne yapmak gerekiyor?

Sputnik Türkiye

Şubat ayı itibarıyla yükseliş gösteren mevduat faizlerinde mart ayı itibarıyla dikkat çeken değişimler yaşanıyor. Bankalarda faiz oranları yukarı yönlü... 06.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-06T08:10+0300

2024-03-06T08:10+0300

2024-03-06T08:10+0300

ekonomi

banka

mevduat

mevduat faizi

kazanç

yatırım

yatırımcı

borsa

borsa istanbul

mehmet şimşek

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104193/09/1041930996_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_4443dbbaa7df01dfbc209bb0b392a7f1.jpg

Tasarruflarını borsa, altın ve döviz gibi riskli varlıklardan ziyade sabit getirisi olan mevduat faizlerinde değerlendirmek isteyen yatırımcılar bankalardaki güncel faiz oranlarını takip etmeye başladı. Mart ayı itibarıyla mevduat faizlerinde yukarı yönlü seyir dikkat çekti.Ocak ayı itibarıyla düşüş gösteren ve şubat ayında yukarı yönlü ivmelenen mevduat faizlerindeki getiriler ön plana çıkıyor. Mart ayının ilk günlerinde mevduat faizleri yükselişini sürdürüyor. Bankalar faiz oranlarını güncellemeye başladı.Peki şu anda mevduat faizleri ne kadar oldu? 1 milyon TL parası olanın aylık mevduat kazancı ne kadar? Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş konuyla ilgili merak edilenleri açıklayarak şunları söyledi:Faizler daha da yükselir mi?Aylık 41 bin TL kazanç nasıl sağlanır?Yatırım yapacaklara vade uyarısıMevduat, diğer yatırım araçlarına göre daha cazip mi?Milliyet'e konuşan uzman, "Son dönmemde borsada ciddi bir artış söz konusu" diyerek yatırım için hangi alanın daha iyi olacağını şu şekilde açıkladı:

https://sputniknews.com.tr/20240306/meteoroloji-bugunu-isaret-ederek-bolge-bolge-uyardi-kuvvetli-sekilde-geliyor-1081422569.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

banka, mevduat, mevduat faizi, kazanç, yatırım, yatırımcı, borsa, borsa istanbul, mehmet şimşek