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Bankalarda mevduat faizleri güncellendi: Aylık 41 bin TL’ye varan kazanç için ne yapmak gerekiyor?
Bankalarda mevduat faizleri güncellendi: Aylık 41 bin TL’ye varan kazanç için ne yapmak gerekiyor?
Sputnik Türkiye
Şubat ayı itibarıyla yükseliş gösteren mevduat faizlerinde mart ayı itibarıyla dikkat çeken değişimler yaşanıyor. Bankalarda faiz oranları yukarı yönlü... 06.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-06T08:10+0300
2024-03-06T08:10+0300
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Tasarruflarını borsa, altın ve döviz gibi riskli varlıklardan ziyade sabit getirisi olan mevduat faizlerinde değerlendirmek isteyen yatırımcılar bankalardaki güncel faiz oranlarını takip etmeye başladı. Mart ayı itibarıyla mevduat faizlerinde yukarı yönlü seyir dikkat çekti.Ocak ayı itibarıyla düşüş gösteren ve şubat ayında yukarı yönlü ivmelenen mevduat faizlerindeki getiriler ön plana çıkıyor. Mart ayının ilk günlerinde mevduat faizleri yükselişini sürdürüyor. Bankalar faiz oranlarını güncellemeye başladı.Peki şu anda mevduat faizleri ne kadar oldu? 1 milyon TL parası olanın aylık mevduat kazancı ne kadar? Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş konuyla ilgili merak edilenleri açıklayarak şunları söyledi:Faizler daha da yükselir mi?Aylık 41 bin TL kazanç nasıl sağlanır?Yatırım yapacaklara vade uyarısıMevduat, diğer yatırım araçlarına göre daha cazip mi?Milliyet'e konuşan uzman, "Son dönmemde borsada ciddi bir artış söz konusu" diyerek yatırım için hangi alanın daha iyi olacağını şu şekilde açıkladı:
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banka, mevduat, mevduat faizi, kazanç, yatırım, yatırımcı, borsa, borsa istanbul, mehmet şimşek
banka, mevduat, mevduat faizi, kazanç, yatırım, yatırımcı, borsa, borsa istanbul, mehmet şimşek

Bankalarda mevduat faizleri güncellendi: Aylık 41 bin TL’ye varan kazanç için ne yapmak gerekiyor?

08:10 06.03.2024
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Şubat ayı itibarıyla yükseliş gösteren mevduat faizlerinde mart ayı itibarıyla dikkat çeken değişimler yaşanıyor. Bankalarda faiz oranları yukarı yönlü güncellendi. Peki mevduat faizlerindeki yükselişin sebebi ne, mevduat faizleri ne kadar oldu? Şu anda aylık vadede 1 milyon TL yatırım olan bir kişinin kazancı ne kadar?
Tasarruflarını borsa, altın ve döviz gibi riskli varlıklardan ziyade sabit getirisi olan mevduat faizlerinde değerlendirmek isteyen yatırımcılar bankalardaki güncel faiz oranlarını takip etmeye başladı. Mart ayı itibarıyla mevduat faizlerinde yukarı yönlü seyir dikkat çekti.
Ocak ayı itibarıyla düşüş gösteren ve şubat ayında yukarı yönlü ivmelenen mevduat faizlerindeki getiriler ön plana çıkıyor. Mart ayının ilk günlerinde mevduat faizleri yükselişini sürdürüyor. Bankalar faiz oranlarını güncellemeye başladı.
Peki şu anda mevduat faizleri ne kadar oldu? 1 milyon TL parası olanın aylık mevduat kazancı ne kadar? Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş konuyla ilgili merak edilenleri açıklayarak şunları söyledi:
“Yükselişin en büyük sebebi enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesidir. Ocak ayında yüzde 6’nın üzerinde, şubat ayında yüzde 4.53 olarak açıklanan enflasyon yıllık bazda yüzde 67 civarında gerçekleşti. Bilindiği üzere ekonomi yönetiminin 2024 yılı ile ilgili enflasyon hedefi yüzde 36. Aylık bazda beklentilerin üzerinde gelen enflasyon rakamları dolaylı olarak piyasalarda mevduat faizlerinin yükselişine yol açmaktadır. Mevduatın cazip hale gelebilmesi ve yatırımların buraya yönlendirilmesi için enflasyonun üzerinde getiri getirmesi gerekir ki insanlar tasarruflarını mevduatta değerlendirebilsin. Dolayısıyla enflasyonun hedeflerin üzerinde gerçekleşmiş olması faizlerdeki artışın en önemli nedenlerinden biridir. Enflasyon süreci bu haliyle devam ederse yeni faiz artışlarının gündeme gelmesi söz konusu olacaktır."

Faizler daha da yükselir mi?

"Ben ilerleyen süreçte enflasyondaki yükselişin azalacağını ve belli bir yerden sonra kontrol altına alınacağını düşünüyorum. Bu politikalar uygulanmaya devam ederse enflasyonun düşüşünün gerçekleşeceğini ve buna bağlı olarak da mevduat faizlerinin de durağanlaşacağını sonrasında ise düşmeye başlayacağını göreceğiz. Ekonomi yönetimi şu ana kadar istikrarlı kararlar almakta ve arkasında durmaktadır."

Aylık 41 bin TL kazanç nasıl sağlanır?

"Bankalarda mevduat faizleri yüzde 47-50 aralığında seyrediyor. Bu da 1 milyon TL’si olan kişinin 39 bin TL ile 41 bin TL arasında aylık mevduat kazancı elde etmesi anlamına geliyor."

Yatırım yapacaklara vade uyarısı

Yerel seçimlere kadar daha kısa vadeli yatırımlar yapılmasını tercih ediyorum. Ekonomi yönetimi istikrarlı bir şekilde politika uygulamaya devam ederse bundan sonrası için daha uzun vadeli 6 aylık hatta 1 yıllık mevduat yatırımları daha sağlıklı olacaktır.

Mevduat, diğer yatırım araçlarına göre daha cazip mi?

Milliyet'e konuşan uzman, "Son dönmemde borsada ciddi bir artış söz konusu" diyerek yatırım için hangi alanın daha iyi olacağını şu şekilde açıkladı:
"BIST 100 endeksi 9400 puan seviyelerine kadar geldi. Şu anda döviz getirisi ise ciddi oranlarda değil. Burada en risksiz ve sağlıklı getiri yine mevduat faizlerinde gözükmekte. Ekonomi yönetiminin TL’yi cazip hale getirmekle ilgili argümanları devam etmektedir. Dolayısıyla TL’yi cazip hale getirmek için en önemli enstrümanlardan bir tanesi mevduat olduğu için şu anda hala en cazip yatırım aracının mevduat olduğunu söyleyebiliriz.”
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